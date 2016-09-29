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Номер извещения
31604100724
Уникальный номер закупки
16/2.1/0063458/ДКузнецк
Наименование закупки
Техническое обслуживание источников бесперебойного питания для нужд ООО "Газпром добыча Кузнецк"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.09.2016 12:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Почтовый адрес
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Контактный телефон
+7 3842 52-14-98
Факс
+7 3842 52-50-48
Адрес электронной почты
a.kiselev@gazpromdk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киселев Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
по адресу организатора: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание источников бесперебойного питания для нужд ООО "Газпром добыча Кузнецк"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.09.2016 12:00 GMT +329.09.2016 12:0029.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604100724Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание источников бесперебойного питания для нужд ООО "Газпром добыча Кузнецк"по адресу организатора: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Дата и время вскрытия заявок
29.09.2016 12:0029.09.2016 12:0029.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604100724Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание источников бесперебойного питания для нужд ООО "Газпром добыча Кузнецк"по адресу организатора: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Подведение итогов не позднее
14.10.2016 07:0014.10.2016 07:0014.10.2016 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604100724Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание источников бесперебойного питания для нужд ООО "Газпром добыча Кузнецк"по адресу организатора: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание источников бесперебойного питания для нужд ООО "Газпром добыча Кузнецк"
Начальная цена
218 596,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча Кузнецк
Все закупки и тендеры Газпром добыча Кузнецк
Адрес местонахождения
650991, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, пр. Октябрьский, 4
Отсутствуют
33.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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