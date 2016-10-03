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Номер извещения
31604099566
Уникальный номер закупки
16/2.3/0060002/ГППроект
Наименование закупки
Выполнение расчета ущерба водным и биологическим ресурсам по объекту: «Магистральный газопровод Моздок – Грозный»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.09.2016 09:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
ybogdanova@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богданова Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, Центральный район, Суворовский пр., д. 16/13, лит. А, пом. 19Н
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Расчет ущерба водным и биологическим ресурсам по объекту "Магистральный газопровод Моздок - Грозный"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2016 09:00 GMT +303.10.2016 09:0003.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604099566Дата и время окончания срока приема заявок Расчет ущерба водным и биологическим ресурсам по объекту "Магистральный газопровод Моздок - Грозный"Санкт-Петербург, Центральный район, Суворовский пр., д. 16/13, лит. А, пом. 19Н
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2016 10:0003.10.2016 10:0003.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604099566Дата и время вскрытия заявок Расчет ущерба водным и биологическим ресурсам по объекту "Магистральный газопровод Моздок - Грозный"Санкт-Петербург, Центральный район, Суворовский пр., д. 16/13, лит. А, пом. 19Н
Подведение итогов не позднее
06.10.2016 18:0006.10.2016 18:0006.10.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604099566Подведение итогов не позднее Расчет ущерба водным и биологическим ресурсам по объекту "Магистральный газопровод Моздок - Грозный"Санкт-Петербург, Центральный район, Суворовский пр., д. 16/13, лит. А, пом. 19Н
Текущий статус
Прием заявок на участие
Дата подведения итогов
06.10.201606.10.2016 18:0006.10.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604099566Подведение итогов не позднее Расчет ущерба водным и биологическим ресурсам по объекту "Магистральный газопровод Моздок - Грозный"Санкт-Петербург, Центральный район, Суворовский пр., д. 16/13, лит. А, пом. 19Н
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Расчет ущерба водным и биологическим ресурсам по объекту "Магистральный газопровод Моздок - Грозный"
Начальная цена
531 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром проектирование»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Отсутствуют
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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