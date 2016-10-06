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Номер извещения
ГП609016
Уникальный номер закупки
16/2.1/0061302/ДНадым
Наименование закупки
Оказание консультационных услуг по теме «Администрирование системы поддержки принятия диспетчерских решений Бованенковского НГКМ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.09.2016 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-76-65
Факс
+7 34995 3-75-12
Адрес электронной почты
Borsukovskaia.EA@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Борсуковская Елена Алексеевна
Место рассмотрения предложений
ЯНАО, г. Надым, Пионерская, 14
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Оказание консультационных услуг по теме «Администрирование системы поддержки принятия диспетчерских решений Бованенковского НГКМ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.10.2016 06:00 GMT +306.10.2016 06:0006.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609016Дата и время окончания срока приема заявок Оказание консультационных услуг по теме «Администрирование системы поддержки принятия диспетчерских решений Бованенковского НГКМ»ЯНАО, г. Надым, Пионерская, 14
Дата и время вскрытия заявок
06.10.2016 06:0006.10.2016 06:0006.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609016Дата и время вскрытия заявок Оказание консультационных услуг по теме «Администрирование системы поддержки принятия диспетчерских решений Бованенковского НГКМ»ЯНАО, г. Надым, Пионерская, 14
Подведение итогов не позднее
08.11.2016 15:0008.11.2016 15:0008.11.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609016Подведение итогов не позднее Оказание консультационных услуг по теме «Администрирование системы поддержки принятия диспетчерских решений Бованенковского НГКМ»ЯНАО, г. Надым, Пионерская, 14
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.11.201608.11.2016 15:0008.11.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609016Подведение итогов не позднее Оказание консультационных услуг по теме «Администрирование системы поддержки принятия диспетчерских решений Бованенковского НГКМ»ЯНАО, г. Надым, Пионерская, 14
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание консультационных услуг по теме «Администрирование системы поддержки принятия диспетчерских решений Бованенковского НГКМ»
Начальная цена
495 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
62.02.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12
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