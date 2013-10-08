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Номер извещения
31300569962
Уникальный номер закупки
13-2.2-2143
Наименование закупки
Поставка аварийных поездов для нужд ООО «Газпром трансгаз Самара» № 1193/ТГСамара/13-2.2-2143/24.09.13/ЗЭПГОС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2013 18:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-39-80
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
O.Ignateva@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Игнатьева Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка аварийных поездов для нужд ООО «Газпром трансгаз Самара»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2013 12:00 GMT +308.10.2013 12:0008.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300569962Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аварийных поездов для нужд ООО «Газпром трансгаз Самара»Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2013 10:2009.10.2013 10:2009.10.2013 10:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300569962Дата и время вскрытия заявок Поставка аварийных поездов для нужд ООО «Газпром трансгаз Самара»Москва
Подведение итогов не позднее
22.10.2013 17:3022.10.2013 17:3022.10.2013 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300569962Подведение итогов не позднее Поставка аварийных поездов для нужд ООО «Газпром трансгаз Самара»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аварийных поездов для нужд ООО «Газпром трансгаз Самара»
Начальная цена
353 352 499,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Самара»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Самара»
Адрес местонахождения
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Отсутствуют
34.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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