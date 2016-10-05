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Номер извещения
31604097405
Уникальный номер закупки
16/2.1/0060397/ГТранс
Наименование закупки
Оказание услуг по погрузочно-разгрузочным работа для нужд ООО «Газпромтранс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.09.2016 15:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-05-80
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kotirovki@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Власов Игорь Владимирович
Место рассмотрения предложений
142770, Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по погрузочно-разгрузочным работа для нужд ООО «Газпромтранс»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.10.2016 11:00 GMT +305.10.2016 11:0005.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604097405Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по погрузочно-разгрузочным работа для нужд ООО «Газпромтранс»142770, Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Дата и время вскрытия заявок
05.10.2016 12:0005.10.2016 12:0005.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604097405Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по погрузочно-разгрузочным работа для нужд ООО «Газпромтранс»142770, Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Подведение итогов не позднее
21.10.2016 16:0021.10.2016 16:0021.10.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604097405Подведение итогов не позднее Оказание услуг по погрузочно-разгрузочным работа для нужд ООО «Газпромтранс»142770, Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.10.201621.10.2016 16:0021.10.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604097405Подведение итогов не позднее Оказание услуг по погрузочно-разгрузочным работа для нужд ООО «Газпромтранс»142770, Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по погрузочно-разгрузочным работа для нужд ООО «Газпромтранс»
Начальная цена
4 870 327,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
52.21.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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