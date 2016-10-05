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Номер извещения
31604097244
Уникальный номер закупки
16/2.1/0015473/ДУренгой
Наименование закупки
Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации: «Реконструкция систем электрохимической защиты трубопроводов ЛПУ для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой» (№0056/16/2.1/0015473/ДУренгой/ЗП/ГОС/Э/14.09.2016)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.09.2016 15:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-21
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гусева Галина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации: «Реконструкция систем электрохимической защиты трубопроводов ЛПУ для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.10.2016 15:00 GMT +305.10.2016 15:0005.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604097244Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации: «Реконструкция систем электрохимической защиты трубопроводов ЛПУ для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой»Москва
Дата и время вскрытия заявок
06.10.2016 10:0006.10.2016 10:0006.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604097244Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации: «Реконструкция систем электрохимической защиты трубопроводов ЛПУ для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой»Москва
Подведение итогов не позднее
21.10.2016 15:0021.10.2016 15:0021.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604097244Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации: «Реконструкция систем электрохимической защиты трубопроводов ЛПУ для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.10.201621.10.2016 15:0021.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604097244Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации: «Реконструкция систем электрохимической защиты трубопроводов ЛПУ для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации: «Реконструкция систем электрохимической защиты трубопроводов ЛПУ для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой»
Начальная цена
19 133 885,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Отсутствуют
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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