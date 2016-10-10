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Номер извещения
31604097090
Уникальный номер закупки
16/2.1/0055418/ТГСамара
Наименование закупки
Оказание услуг по приемке, хранению, услуг слива, налива углеводородной продукции и продуктов нефтехимии
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.09.2016 15:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Почтовый адрес
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Контактный телефон
+7 846 212-38-47
Факс
+7 846 212-38-47
Адрес электронной почты
oppkz@samaratransgaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лукьянова Олеся Сергеевна
Место рассмотрения предложений
443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106А, строение 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по приемке, хранению, услуг слива, налива углеводородной продукции и продуктов нефтехимии
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2016 15:00 GMT +310.10.2016 15:0010.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604097090Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по приемке, хранению, услуг слива, налива углеводородной продукции и продуктов нефтехимии443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106А, строение 1
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2016 15:0010.10.2016 15:0010.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604097090Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по приемке, хранению, услуг слива, налива углеводородной продукции и продуктов нефтехимии443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106А, строение 1
Подведение итогов не позднее
17.10.2016 15:0017.10.2016 15:0017.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604097090Подведение итогов не позднее Оказание услуг по приемке, хранению, услуг слива, налива углеводородной продукции и продуктов нефтехимии443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106А, строение 1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.10.201617.10.2016 15:0017.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604097090Подведение итогов не позднее Оказание услуг по приемке, хранению, услуг слива, налива углеводородной продукции и продуктов нефтехимии443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106А, строение 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по приемке, хранению, услуг слива, налива углеводородной продукции и продуктов нефтехимии
Начальная цена
1 645 689,13
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Самара»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Самара»
Адрес местонахождения
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1
Отсутствуют
52.10.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 34
Кол-во: 52
Кол-во: 10
Кол-во: 2040
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