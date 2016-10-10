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Номер извещения
31604096850
Уникальный номер закупки
16/2.2/0050393/ДНоябрьск
Наименование закупки
Приобретение новогодних подарков для ООО "Газпром добыча Ноябрьск"(5 лотов).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.09.2016 14:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Почтовый адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Контактный телефон
+7 3496 36-33-55
Факс
+7 3496 36-31-48
Адрес электронной почты
kurkova.rv@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Куркова Рада Владимировна
Место рассмотрения предложений
г.Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, каб. 212
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение новогодних подарков категории 0-3 лет.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2016 13:00 GMT +310.10.2016 13:0010.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604096850Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение новогодних подарков категории 0-3 лет.г.Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, каб. 212
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2016 13:0010.10.2016 13:0010.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604096850Дата и время вскрытия заявок Приобретение новогодних подарков категории 0-3 лет.г.Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, каб. 212
Подведение итогов не позднее
18.10.2016 13:0018.10.2016 13:0018.10.2016 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604096850Подведение итогов не позднее Приобретение новогодних подарков категории 0-3 лет.г.Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, каб. 212
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение новогодних подарков категории 0-3 лет.
Начальная цена
935 991,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Отсутствуют
10.82.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 780
Приобретение новогодних подарков категории 4-6 лет.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2016 13:00 GMT +310.10.2016 13:0010.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604096850Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение новогодних подарков категории 4-6 лет.г.Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, каб. 212
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2016 13:0010.10.2016 13:0010.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604096850Дата и время вскрытия заявок Приобретение новогодних подарков категории 4-6 лет.г.Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, каб. 212
Подведение итогов не позднее
18.10.2016 13:0018.10.2016 13:0018.10.2016 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604096850Подведение итогов не позднее Приобретение новогодних подарков категории 4-6 лет.г.Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, каб. 212
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение новогодних подарков категории 4-6 лет.
Начальная цена
815 992,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Отсутствуют
10.82.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 680
Приобретение новогодних подарков категории 7-10 лет.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2016 13:00 GMT +310.10.2016 13:0010.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604096850Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение новогодних подарков категории 7-10 лет.г.Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, каб. 212
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2016 13:0010.10.2016 13:0010.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604096850Дата и время вскрытия заявок Приобретение новогодних подарков категории 7-10 лет.г.Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, каб. 212
Подведение итогов не позднее
18.10.2016 13:0018.10.2016 13:0018.10.2016 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604096850Подведение итогов не позднее Приобретение новогодних подарков категории 7-10 лет.г.Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, каб. 212
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение новогодних подарков категории 7-10 лет.
Начальная цена
935 991,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Отсутствуют
10.82.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 780
Приобретение новогодних подарков категории 11-14 лет
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2016 13:00 GMT +310.10.2016 13:0010.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604096850Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение новогодних подарков категории 11-14 летг.Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, каб. 212
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2016 13:0010.10.2016 13:0010.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604096850Дата и время вскрытия заявок Приобретение новогодних подарков категории 11-14 летг.Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, каб. 212
Подведение итогов не позднее
18.10.2016 13:0018.10.2016 13:0018.10.2016 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604096850Подведение итогов не позднее Приобретение новогодних подарков категории 11-14 летг.Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, каб. 212
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение новогодних подарков категории 11-14 лет
Начальная цена
935 991,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Отсутствуют
10.82.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 780
Приобретение корпоративных новогодних подарков.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2016 13:00 GMT +310.10.2016 13:0010.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604096850Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение корпоративных новогодних подарков.г.Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, каб. 212
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2016 13:0010.10.2016 13:0010.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604096850Дата и время вскрытия заявок Приобретение корпоративных новогодних подарков.г.Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, каб. 212
Подведение итогов не позднее
18.10.2016 13:0018.10.2016 13:0018.10.2016 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604096850Подведение итогов не позднее Приобретение корпоративных новогодних подарков.г.Ноябрьск, ул.40 лет Победы, д. 2, каб. 212
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение корпоративных новогодних подарков.
Начальная цена
374 999,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Отсутствуют
10.82.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 125
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