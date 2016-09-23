Поставка оборудования систем оповещения и мониторинга для объектов строительства ПАО "Газпром"

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка оборудования систем оповещения и мониторинга для объектов строительства ПАО "Газпром"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Антенна направленная Y5VHF (M)" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Антенна Y5 VHF (H) 161-178 МГц, 8 dB направленная" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Громкоговоритель рупорный HS-2130, 25/30 ВТ, 100 В" Кол-во: 3

"Позиция 4" "Источник бесперебойного питания 24В (с аккумуляторами 7A/ч) ИБП-24-4/7" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Источник бесперебойного питания СИПБ1,5КА.8-11 с монтажным комплектом рельсов Rail Kit 19" 3U арт. ДЕШК.301363.001" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Модем Zelax T-34 Pro+ для каналов ТЧ" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Плата ДС-02" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Барьер искрозащитный телефонный БИТ 10.00.000-01 емкостью на 5 каналов" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Аппаратура беспроводной передачи данных WiMIC-6000S в составе: приемопередающий модуль абонентской станции (в комплекте с креплением к мачте)- ППМ-6000-S-10Tx - 1шт., антенна абонентская (5,6-6,0 ГГц 19 дБ, в комплекте с креплением к мачте УХЛ1) - " Кол-во: 1

"Позиция 10" "Панель настенная оптическая ШКОН-СТ/2-24" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Видеокамера взрывозащищенная ТВК-07 ЦВ-Д/Н в составе: 1.Термокожух ТВК-07-Н, КОМПЛ.03 220В, УХЛ-1 ОТ -60 до +40 ГРАД.С, 1ExdmellCT6, IP67 -1шт; 2.Видеокамера, цветная, день-ночь SCB-5003P -1шт; 3.Объектив ОБ2 TG2616FCS-31 2,6 мм -1шт; 4.Передатчик п" Кол-во: 21

"Позиция 12" "Видеокамера взрывозащищенная ТВК-07 ЦВ-Д/Н в составе: 1.Термокожух ТВК-07-Н, КОМПЛ.03 220В, УХЛ-1 ОТ -60 до +40 ГРАД.С, 1ExdmellCT6, IP67 -1шт; 2.Видеокамера, цветная, день-ночь SCB-5003P -1шт; 3.Объектив ОБ2 TG2616FCS-31 2,6 мм -1шт; 4.Передатчик п" Кол-во: 36

"Позиция 13" "Видеокамера взрывозащищенная ТВК-07 ЦВ-Д/Н в составе: 1.Термокожух ТВК-07-Н, КОМПЛ.03 220В, УХЛ-1 ОТ -60 до +40 ГРАД.С, 1ExdmellCT6, IP67 -1шт; 2.Видеокамера, цветная, день-ночь SCB-5003P -1шт; 3.Объектив ОБ2 TG2616FCS-31 2,6 мм -1шт; 4.Передатчик п" Кол-во: 35

"Позиция 14" "Видеокамера взрывозащищенная ТВК-07 ЦВ-Д/Н в составе: 1.Термокожух ТВК-07-Н, КОМПЛ.03 220В, УХЛ-1 ОТ -60 до +40 ГРАД.С, 1ExdmellCT6, IP67 -1шт; 2.Видеокамера, цветная, день-ночь SCB-5003P -1шт; 3.Объектив ОБ2 TG2616FCS-31 2,6 мм -1шт; 4.Передатчик п" Кол-во: 23

"Позиция 15" "Система мониторинга и управления FGView 3.2 в составе: Аппаратный комплекс консольного управления FGV-Cons -1шт.; Программно-аппаратный менеджер системы сетевого управления FGView-Manager-EX-1U -1шт.; Программный модуль системы сетевого управления " Кол-во: 1

"Позиция 16" "Громкоговоритель всепогодный рупорный DB14-15" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Система громкоговорящей и диспетчерской связи, оповещения и радиофикации:" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Камера с расширенным динамическим диапазоном GEX GGVAPZ 50 S, 1/4", 600 линий 12/24 вольт, день/ночь (механическое переключение), переключение цвет ч/б, 43X оптический зум, поворотная взрывобезопасная платформа с температурным режимом работы от -50 " Кол-во: 2

"Позиция 19" "Антенна ГЛОНАС/GPS для систем временной синхронизаци GPSGL-TMG-SPI-40NCB Рабочий диапазон температур: -50…+50 С Усиление 40 дБ GPS L1 GALILEO E1, 38 дБ GPS L1 GALILEO E1" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Аппарат телефонный взрывозащищенный ТАШ1-11А, 1ExibIICT5 IР65" Кол-во: 2

"Позиция 21" "Аппаратура беспроводной передачи данных WiMIC-6000L в составе: приемопередающий модуль базовой станции (в комплекте с креплением к мачте)- ППМ-6000-L-10Tx -4шт., антенна секторная базовой станции 90 (5,6-6,0 ГГц 14 дБ вертикальная поляризация, в комп" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Плата МТ-01 для мультплексора CMM-155, РТ5.231.067" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Антенна всенаправленная K 75 11 21, 406-470 МГц, к ус. 2 дБи" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Антенна направленная (полоса частот 390-490 МГц), Y4 UHF (L,Н), Климатическое исполнение ХЛ" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Шкаф распределительный ШРН-2/450, кат.№120908-00087, настенный" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Устройство электропитания УЭПС-5К-48/132-0402-2 (48В) Опросный лист 5873.Р.К.000/13010-10-СУ.ОЛ1 инв.№ 130875ст" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Устройство электропитания УЭПС-5К 48/264-0807 (48В,231А) Опросный лист 5873.Р.В.000/13010-04-ЭПС.ОЛ инв.№ 130743ст" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Мультиплексор ENE-04/SP-ORS-16 в составе: Крейт ENE-04 (19") -1 шт; Модуль SC-M -1 шт; Модуль SFA -2 шт; Модуль 2M -1 шт; Модуль ETH -1 шт; Модуль 4W VF -1 шт; Модуль RS-232 -2 шт; Модуль FXS -1 шт; Панель заглушка 4U4HP (20 мм) -11 шт; Программа уп" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Мультиплексор ENE-04/SP-PRS-06-15-1 в составе: Крейт ENE-04 (19") -1 шт; Модуль SC-CLK -1 шт; Модуль SFA -2 шт; Модуль 2M -1 шт; Модуль ETH -1 шт; Модуль 4W VF -1 шт; Модуль RS-232 -6 шт; Модуль FXS -1 шт; Панель заглушка 4U4HP (20 мм) -6 шт; Програ" Кол-во: 6

"Позиция 30" "Контейнер технологический специальный, аппаратная связи КТС-01-3, опросный лист № 261010-06-СС.ОЛ5" Кол-во: 4

"Позиция 31" "Громкоговоритель офисный, 6 Вт, корпус пластик ABS, встраиваемый, способ подключения -контактные клеммы, 100V. MA-6T" Кол-во: 82

"Позиция 32" "Громкоговоритель офисный, 10 Вт, корпус сталь, способ подключения -контактные клеммы, 100V. SAFE-V6T" Кол-во: 155

"Позиция 33" "Громкоговоритель офисный, 10 Вт, настенный ,WS-10T" Кол-во: 42

"Позиция 34" "Пульт IP настольный 36 AP 701H (сенсорный 7" дисплей, 36 клавиш прямого вызова, светосигнализация статуса, 3 функциональные клавиши, телефонная трубка)" Кол-во: 2

"Позиция 35" "Коммутатор автоматический междугородний цифровой IPFone-MCL Опросный лист 5873.Р.0.002/1,2/2/13010-01-01-МГ.ОЛ.1 инв.№ 130723ст" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Место автоматизированное рабочее телеграфиста в составе: компьютер персональный телеграфиста -1 шт; Обеспечение программное оператора-телеграфиста Телесофт-2000 -1 шт; Модем цифровой телеграфный ЦТМ4 -1 шт" Кол-во: 3

"Позиция 37" "Оборудование вторичного уплотнения телеграфных каналов в составе: Конструктив базовый IPFone-MCL ШТ20-2*30 - 1 шт; Модуль питания - 1 шт; Модуль управления и контроля 4Е1 - 1 шт; Модуль аналоговых окончаний каналов ТЧ4А - 1 шт; Модуль цифровых окон" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Место автоматизированное рабочее оператора в составе: Компьютер 3500 Pro MT (Core i7-3770/ 8GB/ 1TB/ HD 8570 2Gb/ DVD+/-RW/ Win7Pro64 + Win8Pro64, блок D5S53EA) - 1 шт; Клавиатура - 1 шт; Мышь - 1 шт; Монитор TFT SMT-2232 - 1 шт; Колонки 2.0 SP-M200" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Антенна GIT003" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Громкоговоритель взрывозащищенный рупорный, 25 Вт, корпус пластик GRP, отверстия под кабельные вводы М20, 100V. Звуковое давление 119 dB, 400-8000 Гц, -55 …+55 С, 1ExdIICT4, 1ExdeIICT4, IP66/67, DB14-15" Кол-во: 22

"Позиция 41" "Громкоговоритель офисный, 6 Вт, корпус пластик ABS, встраиваемый, способ подключения -контактные клеммы, 100V. MA-6T" Кол-во: 35

"Позиция 42" "Громкоговоритель офисный, 10 Вт, корпус сталь, способ подключения -контактные клеммы, 100V. SAFE-V6T" Кол-во: 39

"Позиция 43" "Громкоговоритель офисный, 10 Вт, настенный ,WS-10T" Кол-во: 102

"Позиция 44" "Станция IP настольная переговорная, 36 AP 701H" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Громкоговоритель взрывозащищенный рупорный, 25 Вт, корпус пластик GRP, отверстия под кабельные вводы М20, 100V. Звуковое давление 119 dB, 400-8000 Гц, -55 …+55 С, 1ExdIICT4, 1ExdeIICT4, IP66/67, DB14-15" Кол-во: 12

"Позиция 46" "Оборудование вторичного задающего генератора VCH-002 Опросный лист 5873.Р.Г.000/13010-05-ДС.ОЛ4 инв.№ 130745ст" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Инвертор "Штиль" PS48/400 19" 600 ВА/400 Вт" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Централь системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре Intron-D plus в составе: согласно Таблице А" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Устройство электропитания УЭПС-2К 48/28-4.2ПМ Опросный лист 5873.Р.И.000/13010-09-ДС.ОЛ.3 инв.№ 130752ст" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Громкоговоритель офисный, 6 Вт, корпус пластик ABS, встраиваемый, способ подключения -контактные клеммы, 100V. MA-6T" Кол-во: 5

"Позиция 51" "Громкоговоритель офисный, 10 Вт, корпус сталь, способ подключения -контактные клеммы, 100V. SAFE-V6T" Кол-во: 5

"Позиция 52" "Громкоговоритель офисный, 10 Вт, настенный ,WS-10T" Кол-во: 7

"Позиция 53" "Место автоматизированное рабочее оператора адресной системы пожарной сигнализации в составе: Компьютер Elite 7500 MT D5S62EA - 1 шт; Монитор MVA 24 HPx2401 B6R49AA - 1 шт; Колонки 2.0 SP-M200 - 1 шт; Преобразователь интерфейсов USB-RS232 (АЦДР.42642" Кол-во: 1

"Позиция 54" "Комплект оборудования диспетчеризации инженерных систем с лицензионным программным обеспечением. Опросный лист 5873.Р.0.002/1,2/2-АЭ.ОЛ.2" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Кабель ЭКБ-СПЛ-Д-08Е (69/125 мкм)" Кол-во: 1

"Позиция 56" "Излучатель рупорный, 1038РИ" Кол-во: 2

"Позиция 57" "Блок питания в составе: - источник бесперебойного питания на 60А ИБЭП-220В/24В-120A-2/4(1000)-6U ТУ 6659-003-14769626-2007 - 1 шт; - аккумуляторная батарея LEOCH DJM 12150 - 4 шт" Кол-во: 3

"Позиция 58" "Блок питания в составе: - источник бесперебойного питания на 60А ИБЭП-220В/24В-120A-2/4(1000)-6U ТУ 6659-003-14769626-2007 - 1шт; - аккумуляторная батарея LEOCH DJM 12200 - 4шт" Кол-во: 5

"Позиция 59" "Блок питания в составе: - источник бесперебойного питания на 60А ИБЭП-220В/24В-120A-2/4(1000)-6U ТУ 6659-003-14769626-2007 - 1шт; - аккумуляторная батарея LEOCH DJM 12100 - 2шт; - аккумуляторная батарея LEOCH DJM 12200 - 4шт." Кол-во: 5

"Позиция 60" "Кабель ОКБ-0,7(62,5)-4П" Кол-во: 4