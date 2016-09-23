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    Главная / Торги / Поставка оборудования систем оповещения и мониторинга для объектов строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (0001/16/4.1/0060866/ГПК/ЗП/ГОС/Э/14.09.2016)

    Поставка оборудования систем оповещения и мониторинга для объектов строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (0001/16/4.1/0060866/ГПК/ЗП/ГОС/Э/14.09.2016)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2016 12:0023.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604097501Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования систем оповещения и мониторинга для объектов строительства ПАО "Газпром"117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604097501

    Уникальный номер закупки

    16/4.1/0060866/ГПК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования систем оповещения и мониторинга для объектов строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (0001/16/4.1/0060866/ГПК/ЗП/ГОС/Э/14.09.2016)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.09.2016 16:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Док-ция смсп 60866.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 719-53-42

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    Zakupki@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козлов Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Мебель

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования систем оповещения и мониторинга для объектов строительства ПАО "Газпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.09.2016 12:00 GMT +323.09.2016 12:0023.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604097501Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования систем оповещения и мониторинга для объектов строительства ПАО "Газпром"117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65

    Дата и время вскрытия заявок

    26.09.2016 10:1526.09.2016 10:1526.09.2016 10:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604097501Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования систем оповещения и мониторинга для объектов строительства ПАО "Газпром"117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2016 19:0030.09.2016 19:0030.09.2016 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604097501Подведение итогов не позднее Поставка оборудования систем оповещения и мониторинга для объектов строительства ПАО "Газпром"117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201630.09.2016 19:0030.09.2016 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604097501Подведение итогов не позднее Поставка оборудования систем оповещения и мониторинга для объектов строительства ПАО "Газпром"117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования систем оповещения и мониторинга для объектов строительства ПАО "Газпром"

    Начальная цена

    75 864 770,79

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    31

    Производство мебели

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Антенна направленная Y5VHF (M)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Антенна Y5 VHF (H) 161-178 МГц, 8 dB направленная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Громкоговоритель рупорный HS-2130, 25/30 ВТ, 100 В"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Источник бесперебойного питания 24В (с аккумуляторами 7A/ч) ИБП-24-4/7"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Источник бесперебойного питания СИПБ1,5КА.8-11 с монтажным комплектом рельсов Rail Kit 19" 3U арт. ДЕШК.301363.001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Модем Zelax T-34 Pro+ для каналов ТЧ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Плата ДС-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Барьер искрозащитный телефонный БИТ 10.00.000-01 емкостью на 5 каналов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Аппаратура беспроводной передачи данных WiMIC-6000S в составе: приемопередающий модуль абонентской станции (в комплекте с креплением к мачте)- ППМ-6000-S-10Tx - 1шт., антенна абонентская (5,6-6,0 ГГц 19 дБ, в комплекте с креплением к мачте УХЛ1) - "

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Панель настенная оптическая ШКОН-СТ/2-24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Видеокамера взрывозащищенная ТВК-07 ЦВ-Д/Н в составе: 1.Термокожух ТВК-07-Н, КОМПЛ.03 220В, УХЛ-1 ОТ -60 до +40 ГРАД.С, 1ExdmellCT6, IP67 -1шт; 2.Видеокамера, цветная, день-ночь SCB-5003P -1шт; 3.Объектив ОБ2 TG2616FCS-31 2,6 мм -1шт; 4.Передатчик п"

    Кол-во: 21

    "Позиция 12"

    "Видеокамера взрывозащищенная ТВК-07 ЦВ-Д/Н в составе: 1.Термокожух ТВК-07-Н, КОМПЛ.03 220В, УХЛ-1 ОТ -60 до +40 ГРАД.С, 1ExdmellCT6, IP67 -1шт; 2.Видеокамера, цветная, день-ночь SCB-5003P -1шт; 3.Объектив ОБ2 TG2616FCS-31 2,6 мм -1шт; 4.Передатчик п"

    Кол-во: 36

    "Позиция 13"

    "Видеокамера взрывозащищенная ТВК-07 ЦВ-Д/Н в составе: 1.Термокожух ТВК-07-Н, КОМПЛ.03 220В, УХЛ-1 ОТ -60 до +40 ГРАД.С, 1ExdmellCT6, IP67 -1шт; 2.Видеокамера, цветная, день-ночь SCB-5003P -1шт; 3.Объектив ОБ2 TG2616FCS-31 2,6 мм -1шт; 4.Передатчик п"

    Кол-во: 35

    "Позиция 14"

    "Видеокамера взрывозащищенная ТВК-07 ЦВ-Д/Н в составе: 1.Термокожух ТВК-07-Н, КОМПЛ.03 220В, УХЛ-1 ОТ -60 до +40 ГРАД.С, 1ExdmellCT6, IP67 -1шт; 2.Видеокамера, цветная, день-ночь SCB-5003P -1шт; 3.Объектив ОБ2 TG2616FCS-31 2,6 мм -1шт; 4.Передатчик п"

    Кол-во: 23

    "Позиция 15"

    "Система мониторинга и управления FGView 3.2 в составе: Аппаратный комплекс консольного управления FGV-Cons -1шт.; Программно-аппаратный менеджер системы сетевого управления FGView-Manager-EX-1U -1шт.; Программный модуль системы сетевого управления "

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Громкоговоритель всепогодный рупорный DB14-15"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Система громкоговорящей и диспетчерской связи, оповещения и радиофикации:"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Камера с расширенным динамическим диапазоном GEX GGVAPZ 50 S, 1/4", 600 линий 12/24 вольт, день/ночь (механическое переключение), переключение цвет ч/б, 43X оптический зум, поворотная взрывобезопасная платформа с температурным режимом работы от -50 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Антенна ГЛОНАС/GPS для систем временной синхронизаци GPSGL-TMG-SPI-40NCB Рабочий диапазон температур: -50…+50 С Усиление 40 дБ GPS L1 GALILEO E1, 38 дБ GPS L1 GALILEO E1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Аппарат телефонный взрывозащищенный ТАШ1-11А, 1ExibIICT5 IР65"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Аппаратура беспроводной передачи данных WiMIC-6000L в составе: приемопередающий модуль базовой станции (в комплекте с креплением к мачте)- ППМ-6000-L-10Tx -4шт., антенна секторная базовой станции 90 (5,6-6,0 ГГц 14 дБ вертикальная поляризация, в комп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Плата МТ-01 для мультплексора CMM-155, РТ5.231.067"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Антенна всенаправленная K 75 11 21, 406-470 МГц, к ус. 2 дБи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Антенна направленная (полоса частот 390-490 МГц), Y4 UHF (L,Н), Климатическое исполнение ХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Шкаф распределительный ШРН-2/450, кат.№120908-00087, настенный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Устройство электропитания УЭПС-5К-48/132-0402-2 (48В) Опросный лист 5873.Р.К.000/13010-10-СУ.ОЛ1 инв.№ 130875ст"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Устройство электропитания УЭПС-5К 48/264-0807 (48В,231А) Опросный лист 5873.Р.В.000/13010-04-ЭПС.ОЛ инв.№ 130743ст"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Мультиплексор ENE-04/SP-ORS-16 в составе: Крейт ENE-04 (19") -1 шт; Модуль SC-M -1 шт; Модуль SFA -2 шт; Модуль 2M -1 шт; Модуль ETH -1 шт; Модуль 4W VF -1 шт; Модуль RS-232 -2 шт; Модуль FXS -1 шт; Панель заглушка 4U4HP (20 мм) -11 шт; Программа уп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Мультиплексор ENE-04/SP-PRS-06-15-1 в составе: Крейт ENE-04 (19") -1 шт; Модуль SC-CLK -1 шт; Модуль SFA -2 шт; Модуль 2M -1 шт; Модуль ETH -1 шт; Модуль 4W VF -1 шт; Модуль RS-232 -6 шт; Модуль FXS -1 шт; Панель заглушка 4U4HP (20 мм) -6 шт; Програ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "Контейнер технологический специальный, аппаратная связи КТС-01-3, опросный лист № 261010-06-СС.ОЛ5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Громкоговоритель офисный, 6 Вт, корпус пластик ABS, встраиваемый, способ подключения -контактные клеммы, 100V. MA-6T"

    Кол-во: 82

    "Позиция 32"

    "Громкоговоритель офисный, 10 Вт, корпус сталь, способ подключения -контактные клеммы, 100V. SAFE-V6T"

    Кол-во: 155

    "Позиция 33"

    "Громкоговоритель офисный, 10 Вт, настенный ,WS-10T"

    Кол-во: 42

    "Позиция 34"

    "Пульт IP настольный 36 AP 701H (сенсорный 7" дисплей, 36 клавиш прямого вызова, светосигнализация статуса, 3 функциональные клавиши, телефонная трубка)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Коммутатор автоматический междугородний цифровой IPFone-MCL Опросный лист 5873.Р.0.002/1,2/2/13010-01-01-МГ.ОЛ.1 инв.№ 130723ст"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Место автоматизированное рабочее телеграфиста в составе: компьютер персональный телеграфиста -1 шт; Обеспечение программное оператора-телеграфиста Телесофт-2000 -1 шт; Модем цифровой телеграфный ЦТМ4 -1 шт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Оборудование вторичного уплотнения телеграфных каналов в составе: Конструктив базовый IPFone-MCL ШТ20-2*30 - 1 шт; Модуль питания - 1 шт; Модуль управления и контроля 4Е1 - 1 шт; Модуль аналоговых окончаний каналов ТЧ4А - 1 шт; Модуль цифровых окон"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Место автоматизированное рабочее оператора в составе: Компьютер 3500 Pro MT (Core i7-3770/ 8GB/ 1TB/ HD 8570 2Gb/ DVD+/-RW/ Win7Pro64 + Win8Pro64, блок D5S53EA) - 1 шт; Клавиатура - 1 шт; Мышь - 1 шт; Монитор TFT SMT-2232 - 1 шт; Колонки 2.0 SP-M200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Антенна GIT003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Громкоговоритель взрывозащищенный рупорный, 25 Вт, корпус пластик GRP, отверстия под кабельные вводы М20, 100V. Звуковое давление 119 dB, 400-8000 Гц, -55 …+55 С, 1ExdIICT4, 1ExdeIICT4, IP66/67, DB14-15"

    Кол-во: 22

    "Позиция 41"

    "Громкоговоритель офисный, 6 Вт, корпус пластик ABS, встраиваемый, способ подключения -контактные клеммы, 100V. MA-6T"

    Кол-во: 35

    "Позиция 42"

    "Громкоговоритель офисный, 10 Вт, корпус сталь, способ подключения -контактные клеммы, 100V. SAFE-V6T"

    Кол-во: 39

    "Позиция 43"

    "Громкоговоритель офисный, 10 Вт, настенный ,WS-10T"

    Кол-во: 102

    "Позиция 44"

    "Станция IP настольная переговорная, 36 AP 701H"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Громкоговоритель взрывозащищенный рупорный, 25 Вт, корпус пластик GRP, отверстия под кабельные вводы М20, 100V. Звуковое давление 119 dB, 400-8000 Гц, -55 …+55 С, 1ExdIICT4, 1ExdeIICT4, IP66/67, DB14-15"

    Кол-во: 12

    "Позиция 46"

    "Оборудование вторичного задающего генератора VCH-002 Опросный лист 5873.Р.Г.000/13010-05-ДС.ОЛ4 инв.№ 130745ст"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Инвертор "Штиль" PS48/400 19" 600 ВА/400 Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Централь системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре Intron-D plus в составе: согласно Таблице А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Устройство электропитания УЭПС-2К 48/28-4.2ПМ Опросный лист 5873.Р.И.000/13010-09-ДС.ОЛ.3 инв.№ 130752ст"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Громкоговоритель офисный, 6 Вт, корпус пластик ABS, встраиваемый, способ подключения -контактные клеммы, 100V. MA-6T"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "Громкоговоритель офисный, 10 Вт, корпус сталь, способ подключения -контактные клеммы, 100V. SAFE-V6T"

    Кол-во: 5

    "Позиция 52"

    "Громкоговоритель офисный, 10 Вт, настенный ,WS-10T"

    Кол-во: 7

    "Позиция 53"

    "Место автоматизированное рабочее оператора адресной системы пожарной сигнализации в составе: Компьютер Elite 7500 MT D5S62EA - 1 шт; Монитор MVA 24 HPx2401 B6R49AA - 1 шт; Колонки 2.0 SP-M200 - 1 шт; Преобразователь интерфейсов USB-RS232 (АЦДР.42642"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Комплект оборудования диспетчеризации инженерных систем с лицензионным программным обеспечением. Опросный лист 5873.Р.0.002/1,2/2-АЭ.ОЛ.2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Кабель ЭКБ-СПЛ-Д-08Е (69/125 мкм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Излучатель рупорный, 1038РИ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Блок питания в составе: - источник бесперебойного питания на 60А ИБЭП-220В/24В-120A-2/4(1000)-6U ТУ 6659-003-14769626-2007 - 1 шт; - аккумуляторная батарея LEOCH DJM 12150 - 4 шт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Блок питания в составе: - источник бесперебойного питания на 60А ИБЭП-220В/24В-120A-2/4(1000)-6U ТУ 6659-003-14769626-2007 - 1шт; - аккумуляторная батарея LEOCH DJM 12200 - 4шт"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "Блок питания в составе: - источник бесперебойного питания на 60А ИБЭП-220В/24В-120A-2/4(1000)-6U ТУ 6659-003-14769626-2007 - 1шт; - аккумуляторная батарея LEOCH DJM 12100 - 2шт; - аккумуляторная батарея LEOCH DJM 12200 - 4шт."

    Кол-во: 5

    "Позиция 60"

    "Кабель ОКБ-0,7(62,5)-4П"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Инвертор "Штиль" PS48/700C-P-2 ТУ ГБРА.430434.001"

    Кол-во: 1

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    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112045
    2982/02.12.21/КО/Э Поставка модулей к приборам контроля для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2982/02.12.21/КО/Э Поставка модулей к приборам контроля для нужд ООО "Газпром нефтехим...
    175243
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 060 566
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112053
    2987/02.12.21/КО/Э Поставка метизной продукции для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2987/02.12.21/КО/Э Поставка метизной продукции для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175257
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 059 955
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112004
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175140
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 284 114
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112013
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175158
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 643 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № ГП201129
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    177079
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    6 572 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211077640
    Предоставление доступа к системе сдачи отчетности в государственные контролирующие органы через Интернет "Контур-Экстерн" и оказание услуг абонентского обслуживания в Системе для филиалов и подразделений ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022-2025 гг. для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 2.1/000806
    Предоставление доступа к системе сдачи отчетности в государственные контролирующие органы...
    177044
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 371 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211080970
    Оказание услуг по предоставлению в аренду автономных магнитоимпульсных дефектоскопов для нужд ООО "Газпром недра" ПФ «Астраханьгазгеофизика» для нужд ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 2.1/0001292
    Оказание услуг по предоставлению в аренду автономных магнитоимпульсных дефектоскопов для нужд...
    177077
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    4 199 760
    Лоты:
    1
    Регион:
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