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    Главная / Торги / Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики для объектов реконструкции Газпром трансгаз Ухта для нужд ООО «Газпром комплектация» (Для поставщиков, обязанных привлечь к исполнению Договора субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/16/4.1/0056511/ГПК/ЗП/ГОС/Э/14.09.2016)

    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики для объектов реконструкции Газпром трансгаз Ухта для нужд ООО «Газпром комплектация» (Для поставщиков, обязанных привлечь к исполнению Договора субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/16/4.1/0056511/ГПК/ЗП/ГОС/Э/14.09.2016)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2016 12:0023.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604097452Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики для объектов реконструкции Газпром трансгаз Ухта117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604097452

    Уникальный номер закупки

    16/4.1/0056511/ГПК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики для объектов реконструкции Газпром трансгаз Ухта для нужд ООО «Газпром комплектация» (Для поставщиков, обязанных привлечь к исполнению Договора субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/16/4.1/0056511/ГПК/ЗП/ГОС/Э/14.09.2016)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.09.2016 15:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Док-ция 56511.rar

    Опр Листы.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 719-53-42

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    Zakupki@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козлов Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики для объектов реконструкции Газпром трансгаз Ухта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.09.2016 12:00 GMT +323.09.2016 12:0023.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604097452Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики для объектов реконструкции Газпром трансгаз Ухта117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65

    Дата и время вскрытия заявок

    26.09.2016 10:1026.09.2016 10:1026.09.2016 10:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604097452Дата и время вскрытия заявок Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики для объектов реконструкции Газпром трансгаз Ухта117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2016 19:0030.09.2016 19:0030.09.2016 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604097452Подведение итогов не позднее Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики для объектов реконструкции Газпром трансгаз Ухта117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201630.09.2016 19:0030.09.2016 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604097452Подведение итогов не позднее Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики для объектов реконструкции Газпром трансгаз Ухта117418, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики для объектов реконструкции Газпром трансгаз Ухта

    Начальная цена

    219 189 740,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

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    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27

    Производство электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Место рабочее автоматизированное автоматизированной системы комплексного мониторинга состояния газопровода Гремячинского линейно производственного управления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Устройство контроля шлейфов пожарной и охранно-пожарной сигнализации УКШ-1 ТУ 4372-022-23072522-2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М версия 2.05"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Прибор приемно-контрольный управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями, в том числе батарея аккумуляторная DTM 12045, 4,5 А/ч – 2 шт С2000-АСПТ (вер.3.02)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-3СМ НКСТ.425232.006-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО102-6 ПГС2.409.007ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Блок индикации и управления пожаротушением С2000-ПТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Термометр биметаллический термобаллон осевой ТБ-1-(0+120)-1,5-80-10-М20х1,5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.02 АЦДР.425211.009"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Извещатель пожарный, дымовой ИП-212-ЗСУ НКСТ.425232.006, ТУ 4371-001-65983999-2010"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Устройство контроля шлейфов пожарной и охранно-пожарной сигнализации УКШ-1 ТУ 4372-022-23072522-2000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Устройство коммутационное УК-ВК/04 для монтажа на DIN-рейке: вставка КМВ4 1 шт., крепление КМРР 2 шт., боковина КМЕ 2 шт. АЦДР.425412.002-04 ТУ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Термопреобразователь ТСМ 012.06-Оп-50М-B-3-1-80-10-Н-М20х1,5-1-М-П"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Извещатель пожарный, дымовой ИП-212-ЗСУ НКСТ.425232.006, ТУ 4371-001-65983999-2010"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-34А (ДИП-34А-01-02) АЦДР.425232.002-01-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО102-6 ПГС2.409.007ТУ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П SMD АЦДР.425533.001-01 РЭ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Извещатель пожарный, дымовой ИП-212-ЗСУ НКСТ.425232.006, ТУ 4371-001-65983999-2010"

    Кол-во: 21

    "Позиция 21"

    "Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Извещатель пожарный ручной врывозащищенный Ех ИП 535-1В-А/Г-Т-18 рис.7"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Сигнализатор перепада давления садко 44 ТЖИУ.406422.005.01 второе исполнение, взрывозащищенный, уставка срабатывания Руст.-0,2МПа, максимальный перепад давления Р=12МПа, погрешность срабатывания - 0,02МПа. ТЖИУ.406422.001ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Устройство шлейфовое контрольное УШК-01"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "Извещатель пожарный ручной ИПР еУ2.402.004"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Извещатель пожарный тепловой дифференциально-максимальный ИП 101-18-А2R1 исполнение 01 "МАК-ДМ" исполнение 01 ТУ 4371-002-29903734-02"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Извещатель пожарный ИП-212-3СУ"

    Кол-во: 171

    "Позиция 28"

    "Радиостанция базовая системы линейной телемеханики Опросный лист №1223-12-СС.ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Мановакуумметр МВП3-У-У2-(-0,1+0,9)МПа-1,5-IP40-РШ-М20х1,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Извещатель пожарный ИП-212-3СУ"

    Кол-во: 106

    "Позиция 31"

    "Коммуникатор -HART Метран-650-Ex-AK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Устройство для контроля повреждений изоляции в комплекте:терминал концевой,КТ-11;детектор переносной многоуровневый,Пиккон ДПП-АМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Рефлектометр импульсный Рейс-105М1для измерения расстояния до повреждения изоляции трубопроводов длинной 12,5м-25000м ТУ 4222-029-33680607-07"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Манометр технический МП4-У-У2-10МПа-1-IP53-РШ-М20х1,5"

    Кол-во: 8

    "Позиция 35"

    "Термопреобразователь ТСМУ 014.10-Оп-4/20-(-50/50)-0,5-2-80-10-Н-М20х1,5-1-О-К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50+50)-0,5-2-2-5000-720-П-К1/Г6-К-К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Устройство преобразования параметров ЭХЗ УПИ-М ДАКЖ.411529.004 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50+50)-0,5-2-2-5000-159-П-К1/Г6-К-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50+50)-0,5-2-2-5000-720-П-К1/Г6-К-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Устройство преобразования параметров ЭХЗ УПИ-М ДАКЖ.411529.004 ТУ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50+50)-0,5-2-2-5000-530-П-К1/Г6-К-К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50+50)-0,5-2-2-5000-159-П-К1/Г6-К-К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Устройство преобразования параметров ЭХЗ УПИ-М ДАКЖ.411529.004 ТУ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50+50)-0,5-2-2-5000-720-П-К1/Г6-К-К"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50+50)-0,5-2-2-5000-530-П-К1/Г6-К-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Термопреобразователь ТСМУ 014.10-Оп-4/20-(-50/50)-0,5-2-80-10-Н-М20х1,5-1-О-К"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50+50)-0,5-2-2-5000-грунт-П-К1/Г6-О-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Термопреобразователь ТСМУ 014.10-Оп-4/20-(-50/50)-0,5-2-80-10-Н-М20х1,5-1-О-К"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50+50)-0,5-2-2-5000-720-П-К1/Г6-К-К"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50/50)-0,5-2-2-5000-219-П-К1/Г6-К-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Датчик фреона (тип хладагента R22) с лучевым инфракрасным сенсором ADT-D3-2070-A-000000102 Питание 24 V DC; Диапазон измерения 20-2000 ppm; LCD-дисплей; Выходы: (0)4-20ma/0(2)-10v"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Термопреобразователь сопротивления ТСПУ-МЕТРАН-276-26-100/1-0,5-Н10-(0….100)C-4-20мА-ТЗ-ГП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Модуль аналоговый входной 1756-IF61"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Блок питания VICOR VI-LW7-EW"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Блок питания VICOR VI-LW3-EW 100ВТ Для системы сауир SSS 24VDC/24VDC Д/питания дискретных датчико В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Процессор Logix5555 Allen Bradley Controll Logix 1756-L55/A с модулем памяти 1756-M23/A"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "Барьер искробезопасности STAHL 9002/22-032-300-11, Cat. №60-001300-011 по каталогу ф. "Compressor Controls Corporation""

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Модуль связи Allen-Bradley 1756-DHRIO DH+/RIO в составе контроллера CONTROL LOGIX"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Модуль связи 1756-ENBT, интерфейс Ethernet, скорость передачи 10/100Mbps, 4 порта RJ-45, Allen Bradley"

    Кол-во: 3

    "Позиция 60"

    "Блок питания фирма Allen Bradley модель 1756-PB72/C источник питания модулей ControlLogix серии 1756 входное напряжение 24В DC максимальная выходная мощность 75Вт рабочая температура 0+60С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Расходомер кориолисовый Элметро-Фломак- EX-S080-LAU-601-I-OU-G-CZX интегрального монтажа в комплекте с ответными фланцами; взрывозащита:сенсора-OExiallB, измерительного модуля- 1ExdiaIIBT6, модуля процессора- 1ExdllBT6. Технологическое присоединение "

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Устройство шлейфовое контрольное УШК-01"

    Кол-во: 13

    "Позиция 63"

    "Устройство контроля шлейфов пожарной и охранно-пожарной сигнализации УКШ-1 ТУ 4372-022-23072522-2000"

    Кол-во: 13

    "Позиция 64"

    "Оповещатель Бия-С мод. 3 охранно-пожарный комбинированный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 65"

    "Оповещатель пожарный звуковой ТОН-1С-24. 24В, 60мА, 85дБ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 66"

    "Извещатель пожарный ручной MCP1A-R470 SG с крышкой прозрачной защитной PS-200"

    Кол-во: 5

    "Позиция 67"

    "Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ, ТУ 4371-001-65983999-2011"

    Кол-во: 6

    "Позиция 68"

    "Извещатель пожарный тепловой искробезопасный ИП103-4/1-А2 исполнение 01, МАК-1-ИБ исполнение 01 0ExiaIICT6X, IP44 (с размыкающимся контактом) ТУ 4371-001-29-903734-94"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Извещатель пожарный, ручной, взрывозащищенный, Ех ИП 535-1В-Н/Г-Б рис.5 (R1=5.6кОМ)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Пункт контрольный интеллектуальных вставок (КП ИВ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Сервер системы мониторинга на базе интеллектуальных вставок (СМ ИВ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-3СМ (ДИП-3СМ)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 73"

    "Устройство контроля шлейфов пожарной и охранно-пожарной сигнализации УКШ-1 ТУ 4372-022-23072522-2000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "Оповещатель охранно-пожарный комбинированный ОПОП124-7"

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "Термопреобразователь ТСМУ 014.101-Exi-4/20-(-50+100)-0,25-2-2500-10-Н-М20х1,5-1-О-К(13-14,5)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Преобразователь температуры программируемый ТСПУ 031C-XT-W-Exd-С-4/20-(-50+200)-0,25-80-10-Н-Г2-М20х1,5-1-КВ5(9-17/6-12)- П"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Термопреобразователь программируемый ТСПУ 031.С/ХТ-W/Exd/C-4/20-(-50/200)-0,25-120-10-Н-Г2-М20х1,5-1-КВ3 (14-17)-П"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Термопреобразователь сопротивления ТСПУ 011.150.XT -Exd-4/20-(-50/150)-0,5-3-2-5000-219-П-К1/Г6-(13-16)-К-П"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Термопреобразователь ТСМУ 011.150.ХТ.Сп-Exd-4/20-(-50+150)-0,5-3-2-5000-273-П-К1/Г6(13-16)-К-П"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Сигнализатор СТМ-30М-10ДЦ в комплекте: выносной датчик, степень защиты IP54, маркировка взрывозащиты ExibIICT4, исполнение УХЛ1 диапазон рабочих температут от -60 до +50 C, блок сигнализации и питания, степень защиты IP20, исполнение УХЛ4.2 маркиров"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Термопреобразователь пограммируемый ТСПУ 031.С/ХТ-W/Exd/C-4/20-(-50/200)-0,25-120-10-Н-Г2-М20х1,5-1-КВ3(14-17)-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Оповещатель звуковой взрывозащищенный ExОПП3-2В-А-К-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Оповещатель звуковой взрывозащищенный ExОПП3-2В-А-К-2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 84"

    "Оповещатель звуковой взрывозащищенный ЕхОППЗ-2В-А-К-1 с непрерывным звучанием, напряжение 24 В, степень защиты IP65, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6, рабочий температурный режим от -60 до +70 С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Извещатель охранный точечный магнитоконтакгный миниатюрный для наружной установки ИО 102-16/2 (СМК-16).ПГС2.409.000 ТУ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 86"

    "Расходомер кориолисовый ЭЛМЕТРО-Фломак Опросный лист 1610Р-ПР-301-АТХ.ОЛ21"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Расходомер кориолисовый ЭЛМЕТРО-Фломак Опросный лист 1610Р-ПР-301-АТХ.ОЛ20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Датчик давления Метран-150TG4(0...16 МПа) 2G 2 1 А М5 IM S5 В1 K12 / 0106 M T 2 2 C B 1 1 2F 5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП535-07Е К4"

    Кол-во: 6

    "Позиция 90"

    "Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ ТУ ЦФСК 425232.001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 91"

    "Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ ТУ ЦФСК 425232.001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-3СМ (ДИП-3СМ)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 93"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-3СМ (ДИП-3СМ)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 94"

    "Модуль контроля состояния резервированного источника питания "МКС РИП" АЦДР.468213.001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ АЦДР.426469.012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Блок контрольно-пусковой С 2000-КПБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Расширитель адресный С2000-АР8 АЦДР.426461.003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М АЦДР.426469.027 в комплекте с кабелем подключения к персональному компьютеру АЦДР.685611.066"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исполнение 01 АЦДР.426475.004-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ АЦДР.426475.004"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-34А (ДИП-34А-01-02) АЦДР.425232.002-01-02"

    Кол-во: 6

    "Позиция 102"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-34А (ДИП-34А-01-02) АЦДР.425232.002-01-02"

    Кол-во: 7

    "Позиция 103"

    "Устройство преобразования сигналов КАРУ.65.05.ОС-16 в составе: Блок питания Allen Bradley 1756-PB72/C-1шт., Процессор Logix5555 Allen Bradley Controll Logix 1756-L55/A с модулем памяти 1756-M23/A-2шт., Модуль аналоговый входной Allen Bradley 1756-IF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Датчик токовихревой СИЭЛ 166Д-10-0,8/7,2Р-48/60-В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Гильза защитная РГАЖ 4.819.002-С-120-16-М20х1,5/М20х1,5-Н-25МПа"

    Кол-во: 11

    "Позиция 106"

    "Термопреобразователь сопротивления медный модели ТСМ 012.00 общепромышленный с одним чувствительным элементом НСХ 100М трехпроводной схемы класса допуска B диапазоном измерений -60+180С с защитной арматурой длиной погружаемой части 120мм диаметром 1"

    Кол-во: 96

    "Позиция 107"

    "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП 535-07е"

    Кол-во: 4

    "Позиция 108"

    "Манометр технический МП3-У-У2-160МПа-1,5-IP40-РШ-М20х1,5"

    Кол-во: 28

    "Позиция 109"

    "Манометр технический коррозионностойкий МП4А-Кс-УХЛ1-4МПа-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-демпфер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Оповещатель светозвуковой Сфера МК (ГАЗ. УХОДИ) ТУ 4371-001-81888935-2010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Устройство охранно-пожарное взрывозащищенно УПКОП 135-1-1V6 ТУ 4372-023 00226827"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Счетчик газа СВГ.М-160/80 Опросный лист 128/11/ПТК-11-10-11-000-АТХ.ОЛ-09/3 -1043 л.23"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Счетчик газа СВГ.М-160/80 Опросный лист 128/11/ПТК-11-10-11-000-АТХ.ОЛ-09/3 -1031 л.19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Счетчик газа СВГ.М-160/80 Опросный лист 128/11/ПТК-11-10-11-000-АТХ.ОЛ-09/3 -1030 л.18"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Счетчик газа СВГ.М-160/80 Опросный лист 128/11/ПТК-11-10-11-000-АТХ.ОЛ-09/3 -1013/2 л.15"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Счетчик газа СВГ.М-160/80 Опросный лист 128/11/ПТК-11-10-11-000-АТХ.ОЛ-09/3 -1013/1 л.14"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Счетчик газа СВГ.М-160/80 Опросный лист 128/11/ПТК-11-10-11-000-АТХ.ОЛ-09/3 -1011 л.13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Счетчик газа СВГ.М-160/80 Опросный лист 128/11/ПТК-11-10-11-000-АТХ.ОЛ-09/3 -1010 л.12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Счетчик газа СВГ.М-160/80 Опросный лист 128/11/ПТК-11-10-11-000-АТХ.ОЛ-09/3 -1009 л.11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Счетчик газа СВГ.М-160 Опросный лист 128/11/ПТК-11-10-11-000-АТХ.ОЛ-09/3 -1034 л.20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Счетчик газа СВГ.М-160 Опросный лист 128/11/ПТК-11-10-11-000-АТХ.ОЛ-09/3 -1026 л.17"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Счетчик газа СВГ.М-400 Опросный лист 128/11/ПТК-11-10-11-000-АТХ.ОЛ-09/3 -1021 л.16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Счетчик газа СВГ.М-400 Опросный лист 128/11/ПТК-11-10-11-000-АТХ.ОЛ-09/3 -1008 В л.10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Счетчик газа СВГ.М-400 Опросный лист 128/11/ПТК-11-10-11-000-АТХ.ОЛ-09/3 -1008 А л.9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Расходомер вихревой массовый DY025-EBLCA5-4D/MV/KS2/SCTVNT/QR, диапазон измерений: от 0.7 до 1,8 т/ч в составе с ответными фланцами из стали 09Г2С с прокладками и крепежом и кабельным вводом под бронированный кабель Опросный лист 128/11/ПТК-11-10-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Оповещатель пожарный световой БЛИК-С-24(М) "ГАЗ УХОДИ". ЦФСК.425548.006 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Оповещатель пожарный световой БЛИК-С-24(М) "ГАЗ НЕ ВХОДИТЬ". ЦФСК.425548.006 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Оповещатель пожарный световой БЛИК-С-24(М) "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА". ЦФСК.425548.006 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Часы самоустанавливающиеся вторичные ECO.SAM.28.210"

    Кол-во: 8

    "Позиция 130"

    "Оповещатель охранно-пожарный звуковой 023 "Свирель-12", ЯЛКГ.425542.001 ТУ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 131"

    "Резервированный источник питания РИП-12 исп.01 (РИП-12-3/17М1) АЦДР.436534.001-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Блок индикации С2000-БИ исполнения 2 АЦДР.426469.015-04"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Блок защитный коммутационный БЗК исполнение 01 АЦДР.426475.002-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "Оповещатель охранно-пожарный звуковой 023 "Свирель-12", ЯЛКГ.425542.001 ТУ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 136"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный для подвесного потолка ИП 212-87 Пятый контакт, ПАСН.425232.031-03, ТУ 4371-031-12215496-05"

    Кол-во: 8

    "Позиция 137"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-87 Пятый контакт, ПАСН.425232.031, ТУ 4371-031-12215496-05"

    Кол-во: 2

    "Позиция 138"

    "Устройство контроля шлейфов пожарной и охранно-пожарной сигнализации УКШ-1 ТУ 4372-022-23072522-2000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 139"

    "Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104065-4-1 С2000-4 АЦДР.425513.008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой С2000-ПИ АЦДР.426469.019"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Блок сигнально-пусковой 4 исполнительных реле, интерфейс RS-485 вер.1.30 "С2000-СП1""

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Устройство коммутационное УК-ВК/02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Устройство контроля шлейфов пожарной и охранно-пожарной сигнализации УКШ-1 ТУ 4372-022-23072522-2000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 144"

    "Блок защитный коммутационный БЗК исполнение 01 АЦДР.426475.002-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 145"

    "Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 146"

    "Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104065-4-1 С2000-4 АЦДР.425513.008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 147"

    "Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой С2000-ПИ АЦДР.426469.019"

    Кол-во: 2

    "Позиция 148"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный для подвесного потолка ИП 212-87 Пятый контакт, ПАСН.425232.031-03, ТУ 4371-031-12215496-05"

    Кол-во: 16

    "Позиция 149"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-87 Пятый контакт, ПАСН.425232.031, ТУ 4371-031-12215496-05"

    Кол-во: 4

    "Позиция 150"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный для подвесного потолка ИП 212-87 Пятый контакт, ПАСН.425232.031-03, ТУ 4371-031-12215496-05"

    Кол-во: 12

    "Позиция 151"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-87 Пятый контакт, ПАСН.425232.031, ТУ 4371-031-12215496-05"

    Кол-во: 8

    "Позиция 152"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-87 Пятый контакт, ПАСН.425232.031, ТУ 4371-031-12215496-05"

    Кол-во: 12

    "Позиция 153"

    "Устройство контроля шлейфов пожарной и охранно-пожарной сигнализации УКШ-1 ТУ 4372-022-23072522-2000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 154"

    "Счетчик холодной воды в комплекте с присоединителями ВСХд-15-02 ТУ 4213- 200-18151455-2001 Ду 15 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 155"

    "Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000", в комлпекте: -кабель подключения к принтеру АЦДР.685611.015 -1шт; -кабель подключения к персональному компьютеру, АЦДР.685611.066 -1шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Термопреобразователь ТСМУ 014.51-Exd-4/20-(-50+100)-0,25-2-160-10-Н-М20х1,5-1-К-П"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Термопреобразователь ТСМУ 014.17-Оп-4/20-(0+150)-0,5-2-120-10-Н-М20х1,5-1-О-П"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Термопреобразователь ТСМУ 014.11-Оп-4/20-(-50+100)-0,25-2-2500-10-Н-М20х1,5-1-О-К"

    Кол-во: 11

    "Позиция 159"

    "Термопреобразователь ТСМУ 014.10-Оп-4/20-(-50+50)-0,25-2-160-10-Н-М20х1,5-1-О-П"

    Кол-во: 12

    "Позиция 160"

    "Сигнализатор давления универсальный. СДУ-М IP33 ТУ 4371-016-00226827-98"

    Кол-во: 8

    "Позиция 161"

    "Термопреобразователь ТСМУ 014.51-Exd-4/20-(-50+100)-0,25-2-120-10-Н-М20х1,5-1-К-П"

    Кол-во: 3

    "Позиция 162"

    "Термопреобразователь ТСМУ 014.17-Оп-4/20-(0+150)-0,5-2-80-10-Н-М20х1,5-1-О-П"

    Кол-во: 4

    "Позиция 163"

    "Термопреобразователь ТСМУ 014.11-Оп-4/20-(-50+100)-0,25-2-80-10-Н-М20х1,5-1-О-П"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Термопреобразователь сопротивления общепромыш. характ.100 м, класс В, трехпроводная схема, 1 чувствит. элемент, Lмонт 120 мм и диам. 10 мм, из стали 12Х18Х10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, с поверкой, диапазон изм. температуры от -60 гр.С до +180 г"

    Кол-во: 32

    "Позиция 165"

    "Сигнализатор давления универсальный. СДУ-М IP33 ТУ 4371-016-00226827-98"

    Кол-во: 3

    "Позиция 166"

    "Источник питания резервированный РИП-12 исп.01 АЦДР.436534.001-01 в комплекте с аккумуляторной батареей DELTA DTM1217 -1шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Оповещатель охранно-пожарный звуковой 023 "Свирель-12", ЯЛКГ.425542.001 ТУ"

    Кол-во: 22

    "Позиция 168"

    "Извещатель с пожарный ручной ИПР-3СУ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 169"

    "Сигнализатор перепада давления "САДКО-44"ТЖИУ.406422.004.01"

    Кол-во: 6

    "Позиция 170"

    "Сигнализатор САДКО-44 ТЖИУ406422.004.01"

    Кол-во: 39

    "Позиция 171"

    "Блок питания электронного корректора БПЭК-02/М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Сигнализатор перепада давления САДКО-44 ТЖИУ.406422.005"

    Кол-во: 6

    "Позиция 173"

    "Сигнализатор перепада давления САДКО-107 ТЖИУ.406423.005"

    Кол-во: 12

    "Позиция 174"

    "Сигнализатор перепада давления САДКО-44 ТЖИУ.406422.006"

    Кол-во: 6

    "Позиция 175"

    "Сигнализатор перепада давления САДКО-44 ТЖИУ.406422.008.001"

    Кол-во: 6

    "Позиция 176"

    "Газоанализатор PIRECLB1B1R2 (керосин) в комплекте с: кабельный ввод E3WF/20/М25-1шт., заглушка SPMH/М25-1шт."

    Кол-во: 7

    "Позиция 177"

    "Извещатель пламени пожарный ИП-330/3-20-А2 в комплекте с: кронштейн Q9033B1000-R (Кат.№007290-901)-1шт., кабельный ввод E3WF/25/М25-1шт., заглушка SPMH/М25-3шт."

    Кол-во: 8

    "Позиция 178"

    "Преобразователь температуры программируемый ТСПУ 031С-XT-PR-Exd-С-4/20-(-50+200)-0,25-80-10-Н-Г1-М20х1,5-1-КВ3(8-17/5-13) -К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "Извещатель пожарный тепловой ИП 114-5-А2, температура срабатывания извещателя 62С, степень защиты оболочки IP22, степень защиты чувствительного элемента IP56"

    Кол-во: 3

    "Позиция 180"

    "Синализатор горючих газов стационарный СТМ-30М-10ДЦГ (гексан)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 181"

    "Термопреобразователь ТСМУ 014.100-Exi-4/20-(-50+50)-0,25-2-1600-10-Н-М20х1,5-1-О-П"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "Блок защиты линии БЗЛ АЦДР.426475.001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 183"

    "Модуль дискретный выходной Allen Bradley 1756-OB32/A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "Извещатель пожарный ручной врывозащищенный Ех ИП 535-1В-А/Г-Т-18 рис.7"

    Кол-во: 5

    "Позиция 185"

    "Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М АЦДР.426469.027"

    Кол-во: 2

    "Позиция 186"

    "Термостат комнатный коммутируемое напряжение AC 24...250V, диапазон установок 8...20 град.С, температура окр.среды 0...+50 град.С RAA20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Комплект сетевого оборудования КСО-173-02 по опросному листу СС.421948.173-02 ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Источник бесперебойного питания системы линейной телемеханики устройства бесперебойного питания на 72 часа по опросному листу ОЛ 3819-ТМ2-АТ.ОЛ1 Изм.1"

    Кол-во: 13

    "Позиция 189"

    "Устройство коммуникационное-серверное с системой единого времени УКС-008-04-111 по опросному листу ССК.424345.008-04-111 ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "Устройство низковольтное комплектное распределения и управления НКУ РУ-412-05-04 Артскважина №4 по опросному листу НКУ.565111.412-05-04 ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "Устройство низковольтное комплектное распределения и управления НКУ РУ-412-05-03 Артскважина №3 по опросному листу НКУ.565111.412-05-03 ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "Устройство низковольтное комплектное распределения и управления НКУ РУ-412-05-02 Артскважина №2 по опросному листу НКУ.565111.412-05-02 ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "Устройство низковольтное комплектное распределения и управления НКУ РУ-412-05-01 Артскважина №1 по опросному листу НКУ.565111.412-05-01 ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "Устройство низковольтное комплектное распределения и управления НКУ РУ-412-04 котельной, канализации насосной, блока горячего водоснабжения по опросному листу НКУ.565111.412-04 ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "Устройство низковольтное комплектное распределения и управления НКУ РУ-412-03 насосной второго подъема по опросному листу НКУ.565111.412-03 ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 196"

    "Устройство низковольтное комплектное распределения и управления НКУ РУ-412-01 канализационно-очистных сооружений по опросному листу НКУ.565111.412-01 ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М АЦДР.426469.027"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП Сигнал-10 АЦДР.425513.010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 199"

    "Термопреобразователь ТСМУ 014.100-Exi-4/20-(-50+50)-0,25-2-3150-10-Н-М20х1,5-1-О-П"

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "Гильза защитная РГАЖ 4.819.002-С-400-16-М20х1,5/М20х1,5-Н-10МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 201"

    "Термопреобразователь ТСМУ 014.100-Exi-4/20-(-50+50)-0,25-2-400-10-Н-М20х1,5-1-О-П"

    Кол-во: 2

    "Позиция 202"

    "Счетчик холодной воды с присоединителями ВСХ-15-02 Ду 15 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 203"

    "Шкаф автоматизированной системы комплексного мониторинга состояния газопровода Березниковского линейно производственного управления"

    Кол-во: 1

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