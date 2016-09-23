Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики для объектов реконструкции Газпром трансгаз Ухта

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики для объектов реконструкции Газпром трансгаз Ухта

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Место рабочее автоматизированное автоматизированной системы комплексного мониторинга состояния газопровода Гремячинского линейно производственного управления" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Устройство контроля шлейфов пожарной и охранно-пожарной сигнализации УКШ-1 ТУ 4372-022-23072522-2000" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М версия 2.05" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Прибор приемно-контрольный управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями, в том числе батарея аккумуляторная DTM 12045, 4,5 А/ч – 2 шт С2000-АСПТ (вер.3.02)" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-3СМ НКСТ.425232.006-01" Кол-во: 3

"Позиция 6" "Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО102-6 ПГС2.409.007ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Блок индикации и управления пожаротушением С2000-ПТ" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Термометр биметаллический термобаллон осевой ТБ-1-(0+120)-1,5-80-10-М20х1,5" Кол-во: 3

"Позиция 10" "Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.02 АЦДР.425211.009" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Извещатель пожарный, дымовой ИП-212-ЗСУ НКСТ.425232.006, ТУ 4371-001-65983999-2010" Кол-во: 3

"Позиция 12" "Устройство контроля шлейфов пожарной и охранно-пожарной сигнализации УКШ-1 ТУ 4372-022-23072522-2000" Кол-во: 2

"Позиция 13" "Устройство коммутационное УК-ВК/04 для монтажа на DIN-рейке: вставка КМВ4 1 шт., крепление КМРР 2 шт., боковина КМЕ 2 шт. АЦДР.425412.002-04 ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 14" "Термопреобразователь ТСМ 012.06-Оп-50М-B-3-1-80-10-Н-М20х1,5-1-М-П" Кол-во: 2

"Позиция 15" "Извещатель пожарный, дымовой ИП-212-ЗСУ НКСТ.425232.006, ТУ 4371-001-65983999-2010" Кол-во: 6

"Позиция 16" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-34А (ДИП-34А-01-02) АЦДР.425232.002-01-02" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО102-6 ПГС2.409.007ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 18" "Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П SMD АЦДР.425533.001-01 РЭ" Кол-во: 2

"Позиция 20" "Извещатель пожарный, дымовой ИП-212-ЗСУ НКСТ.425232.006, ТУ 4371-001-65983999-2010" Кол-во: 21

"Позиция 21" "Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ" Кол-во: 3

"Позиция 22" "Извещатель пожарный ручной врывозащищенный Ех ИП 535-1В-А/Г-Т-18 рис.7" Кол-во: 4

"Позиция 23" "Сигнализатор перепада давления садко 44 ТЖИУ.406422.005.01 второе исполнение, взрывозащищенный, уставка срабатывания Руст.-0,2МПа, максимальный перепад давления Р=12МПа, погрешность срабатывания - 0,02МПа. ТЖИУ.406422.001ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Устройство шлейфовое контрольное УШК-01" Кол-во: 6

"Позиция 25" "Извещатель пожарный ручной ИПР еУ2.402.004" Кол-во: 2

"Позиция 26" "Извещатель пожарный тепловой дифференциально-максимальный ИП 101-18-А2R1 исполнение 01 "МАК-ДМ" исполнение 01 ТУ 4371-002-29903734-02" Кол-во: 4

"Позиция 27" "Извещатель пожарный ИП-212-3СУ" Кол-во: 171

"Позиция 28" "Радиостанция базовая системы линейной телемеханики Опросный лист №1223-12-СС.ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Мановакуумметр МВП3-У-У2-(-0,1+0,9)МПа-1,5-IP40-РШ-М20х1,5" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Извещатель пожарный ИП-212-3СУ" Кол-во: 106

"Позиция 31" "Коммуникатор -HART Метран-650-Ex-AK" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Устройство для контроля повреждений изоляции в комплекте:терминал концевой,КТ-11;детектор переносной многоуровневый,Пиккон ДПП-АМ" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Рефлектометр импульсный Рейс-105М1для измерения расстояния до повреждения изоляции трубопроводов длинной 12,5м-25000м ТУ 4222-029-33680607-07" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Манометр технический МП4-У-У2-10МПа-1-IP53-РШ-М20х1,5" Кол-во: 8

"Позиция 35" "Термопреобразователь ТСМУ 014.10-Оп-4/20-(-50/50)-0,5-2-80-10-Н-М20х1,5-1-О-К" Кол-во: 2

"Позиция 36" "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50+50)-0,5-2-2-5000-720-П-К1/Г6-К-К" Кол-во: 2

"Позиция 37" "Устройство преобразования параметров ЭХЗ УПИ-М ДАКЖ.411529.004 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50+50)-0,5-2-2-5000-159-П-К1/Г6-К-К" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50+50)-0,5-2-2-5000-720-П-К1/Г6-К-К" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Устройство преобразования параметров ЭХЗ УПИ-М ДАКЖ.411529.004 ТУ" Кол-во: 3

"Позиция 41" "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50+50)-0,5-2-2-5000-530-П-К1/Г6-К-К" Кол-во: 2

"Позиция 42" "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50+50)-0,5-2-2-5000-159-П-К1/Г6-К-К" Кол-во: 2

"Позиция 43" "Устройство преобразования параметров ЭХЗ УПИ-М ДАКЖ.411529.004 ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 44" "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50+50)-0,5-2-2-5000-720-П-К1/Г6-К-К" Кол-во: 3

"Позиция 45" "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50+50)-0,5-2-2-5000-530-П-К1/Г6-К-К" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Термопреобразователь ТСМУ 014.10-Оп-4/20-(-50/50)-0,5-2-80-10-Н-М20х1,5-1-О-К" Кол-во: 4

"Позиция 47" "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50+50)-0,5-2-2-5000-грунт-П-К1/Г6-О-К" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Термопреобразователь ТСМУ 014.10-Оп-4/20-(-50/50)-0,5-2-80-10-Н-М20х1,5-1-О-К" Кол-во: 3

"Позиция 49" "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50+50)-0,5-2-2-5000-720-П-К1/Г6-К-К" Кол-во: 4

"Позиция 50" "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50/50)-0,5-2-2-5000-219-П-К1/Г6-К-К" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Датчик фреона (тип хладагента R22) с лучевым инфракрасным сенсором ADT-D3-2070-A-000000102 Питание 24 V DC; Диапазон измерения 20-2000 ppm; LCD-дисплей; Выходы: (0)4-20ma/0(2)-10v" Кол-во: 2

"Позиция 52" "Термопреобразователь сопротивления ТСПУ-МЕТРАН-276-26-100/1-0,5-Н10-(0….100)C-4-20мА-ТЗ-ГП" Кол-во: 2

"Позиция 53" "Модуль аналоговый входной 1756-IF61" Кол-во: 4

"Позиция 54" "Блок питания VICOR VI-LW7-EW" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Блок питания VICOR VI-LW3-EW 100ВТ Для системы сауир SSS 24VDC/24VDC Д/питания дискретных датчико В" Кол-во: 4

"Позиция 56" "Процессор Logix5555 Allen Bradley Controll Logix 1756-L55/A с модулем памяти 1756-M23/A" Кол-во: 3

"Позиция 57" "Барьер искробезопасности STAHL 9002/22-032-300-11, Cat. №60-001300-011 по каталогу ф. "Compressor Controls Corporation"" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Модуль связи Allen-Bradley 1756-DHRIO DH+/RIO в составе контроллера CONTROL LOGIX" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Модуль связи 1756-ENBT, интерфейс Ethernet, скорость передачи 10/100Mbps, 4 порта RJ-45, Allen Bradley" Кол-во: 3

"Позиция 60" "Блок питания фирма Allen Bradley модель 1756-PB72/C источник питания модулей ControlLogix серии 1756 входное напряжение 24В DC максимальная выходная мощность 75Вт рабочая температура 0+60С" Кол-во: 1

"Позиция 61" "Расходомер кориолисовый Элметро-Фломак- EX-S080-LAU-601-I-OU-G-CZX интегрального монтажа в комплекте с ответными фланцами; взрывозащита:сенсора-OExiallB, измерительного модуля- 1ExdiaIIBT6, модуля процессора- 1ExdllBT6. Технологическое присоединение " Кол-во: 1

"Позиция 62" "Устройство шлейфовое контрольное УШК-01" Кол-во: 13

"Позиция 63" "Устройство контроля шлейфов пожарной и охранно-пожарной сигнализации УКШ-1 ТУ 4372-022-23072522-2000" Кол-во: 13

"Позиция 64" "Оповещатель Бия-С мод. 3 охранно-пожарный комбинированный" Кол-во: 12

"Позиция 65" "Оповещатель пожарный звуковой ТОН-1С-24. 24В, 60мА, 85дБ" Кол-во: 12

"Позиция 66" "Извещатель пожарный ручной MCP1A-R470 SG с крышкой прозрачной защитной PS-200" Кол-во: 5

"Позиция 67" "Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ, ТУ 4371-001-65983999-2011" Кол-во: 6

"Позиция 68" "Извещатель пожарный тепловой искробезопасный ИП103-4/1-А2 исполнение 01, МАК-1-ИБ исполнение 01 0ExiaIICT6X, IP44 (с размыкающимся контактом) ТУ 4371-001-29-903734-94" Кол-во: 3

"Позиция 69" "Извещатель пожарный, ручной, взрывозащищенный, Ех ИП 535-1В-Н/Г-Б рис.5 (R1=5.6кОМ)" Кол-во: 4

"Позиция 70" "Пункт контрольный интеллектуальных вставок (КП ИВ)" Кол-во: 1

"Позиция 71" "Сервер системы мониторинга на базе интеллектуальных вставок (СМ ИВ)" Кол-во: 1

"Позиция 72" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-3СМ (ДИП-3СМ)" Кол-во: 15

"Позиция 73" "Устройство контроля шлейфов пожарной и охранно-пожарной сигнализации УКШ-1 ТУ 4372-022-23072522-2000" Кол-во: 5

"Позиция 74" "Оповещатель охранно-пожарный комбинированный ОПОП124-7" Кол-во: 5

"Позиция 75" "Термопреобразователь ТСМУ 014.101-Exi-4/20-(-50+100)-0,25-2-2500-10-Н-М20х1,5-1-О-К(13-14,5)-К" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Преобразователь температуры программируемый ТСПУ 031C-XT-W-Exd-С-4/20-(-50+200)-0,25-80-10-Н-Г2-М20х1,5-1-КВ5(9-17/6-12)- П" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Термопреобразователь программируемый ТСПУ 031.С/ХТ-W/Exd/C-4/20-(-50/200)-0,25-120-10-Н-Г2-М20х1,5-1-КВ3 (14-17)-П" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Термопреобразователь сопротивления ТСПУ 011.150.XT -Exd-4/20-(-50/150)-0,5-3-2-5000-219-П-К1/Г6-(13-16)-К-П" Кол-во: 1

"Позиция 79" "Термопреобразователь ТСМУ 011.150.ХТ.Сп-Exd-4/20-(-50+150)-0,5-3-2-5000-273-П-К1/Г6(13-16)-К-П" Кол-во: 1

"Позиция 80" "Сигнализатор СТМ-30М-10ДЦ в комплекте: выносной датчик, степень защиты IP54, маркировка взрывозащиты ExibIICT4, исполнение УХЛ1 диапазон рабочих температут от -60 до +50 C, блок сигнализации и питания, степень защиты IP20, исполнение УХЛ4.2 маркиров" Кол-во: 2

"Позиция 81" "Термопреобразователь пограммируемый ТСПУ 031.С/ХТ-W/Exd/C-4/20-(-50/200)-0,25-120-10-Н-Г2-М20х1,5-1-КВ3(14-17)-К" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Оповещатель звуковой взрывозащищенный ExОПП3-2В-А-К-2" Кол-во: 1

"Позиция 83" "Оповещатель звуковой взрывозащищенный ExОПП3-2В-А-К-2" Кол-во: 3

"Позиция 84" "Оповещатель звуковой взрывозащищенный ЕхОППЗ-2В-А-К-1 с непрерывным звучанием, напряжение 24 В, степень защиты IP65, маркировка взрывозащиты 1ExdIICT6, рабочий температурный режим от -60 до +70 С" Кол-во: 2

"Позиция 85" "Извещатель охранный точечный магнитоконтакгный миниатюрный для наружной установки ИО 102-16/2 (СМК-16).ПГС2.409.000 ТУ" Кол-во: 3

"Позиция 86" "Расходомер кориолисовый ЭЛМЕТРО-Фломак Опросный лист 1610Р-ПР-301-АТХ.ОЛ21" Кол-во: 1

"Позиция 87" "Расходомер кориолисовый ЭЛМЕТРО-Фломак Опросный лист 1610Р-ПР-301-АТХ.ОЛ20" Кол-во: 1

"Позиция 88" "Датчик давления Метран-150TG4(0...16 МПа) 2G 2 1 А М5 IM S5 В1 K12 / 0106 M T 2 2 C B 1 1 2F 5" Кол-во: 2

"Позиция 89" "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП535-07Е К4" Кол-во: 6

"Позиция 90" "Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ ТУ ЦФСК 425232.001" Кол-во: 3

"Позиция 91" "Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ ТУ ЦФСК 425232.001" Кол-во: 1

"Позиция 92" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-3СМ (ДИП-3СМ)" Кол-во: 3

"Позиция 93" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-3СМ (ДИП-3СМ)" Кол-во: 5

"Позиция 94" "Модуль контроля состояния резервированного источника питания "МКС РИП" АЦДР.468213.001" Кол-во: 1

"Позиция 95" "Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ АЦДР.426469.012" Кол-во: 1

"Позиция 96" "Блок контрольно-пусковой С 2000-КПБ" Кол-во: 1

"Позиция 97" "Расширитель адресный С2000-АР8 АЦДР.426461.003" Кол-во: 1

"Позиция 98" "Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М АЦДР.426469.027 в комплекте с кабелем подключения к персональному компьютеру АЦДР.685611.066" Кол-во: 1

"Позиция 99" "Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исполнение 01 АЦДР.426475.004-01" Кол-во: 1

"Позиция 100" "Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ АЦДР.426475.004" Кол-во: 2

"Позиция 101" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-34А (ДИП-34А-01-02) АЦДР.425232.002-01-02" Кол-во: 6

"Позиция 102" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-34А (ДИП-34А-01-02) АЦДР.425232.002-01-02" Кол-во: 7

"Позиция 103" "Устройство преобразования сигналов КАРУ.65.05.ОС-16 в составе: Блок питания Allen Bradley 1756-PB72/C-1шт., Процессор Logix5555 Allen Bradley Controll Logix 1756-L55/A с модулем памяти 1756-M23/A-2шт., Модуль аналоговый входной Allen Bradley 1756-IF" Кол-во: 1

"Позиция 104" "Датчик токовихревой СИЭЛ 166Д-10-0,8/7,2Р-48/60-В" Кол-во: 1

"Позиция 105" "Гильза защитная РГАЖ 4.819.002-С-120-16-М20х1,5/М20х1,5-Н-25МПа" Кол-во: 11

"Позиция 106" "Термопреобразователь сопротивления медный модели ТСМ 012.00 общепромышленный с одним чувствительным элементом НСХ 100М трехпроводной схемы класса допуска B диапазоном измерений -60+180С с защитной арматурой длиной погружаемой части 120мм диаметром 1" Кол-во: 96

"Позиция 107" "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП 535-07е" Кол-во: 4

"Позиция 108" "Манометр технический МП3-У-У2-160МПа-1,5-IP40-РШ-М20х1,5" Кол-во: 28

"Позиция 109" "Манометр технический коррозионностойкий МП4А-Кс-УХЛ1-4МПа-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-демпфер" Кол-во: 2

"Позиция 110" "Оповещатель светозвуковой Сфера МК (ГАЗ. УХОДИ) ТУ 4371-001-81888935-2010" Кол-во: 2

"Позиция 111" "Устройство охранно-пожарное взрывозащищенно УПКОП 135-1-1V6 ТУ 4372-023 00226827" Кол-во: 2

"Позиция 112" "Счетчик газа СВГ.М-160/80 Опросный лист 128/11/ПТК-11-10-11-000-АТХ.ОЛ-09/3 -1043 л.23" Кол-во: 1

"Позиция 113" "Счетчик газа СВГ.М-160/80 Опросный лист 128/11/ПТК-11-10-11-000-АТХ.ОЛ-09/3 -1031 л.19" Кол-во: 1

"Позиция 114" "Счетчик газа СВГ.М-160/80 Опросный лист 128/11/ПТК-11-10-11-000-АТХ.ОЛ-09/3 -1030 л.18" Кол-во: 1

"Позиция 115" "Счетчик газа СВГ.М-160/80 Опросный лист 128/11/ПТК-11-10-11-000-АТХ.ОЛ-09/3 -1013/2 л.15" Кол-во: 1

"Позиция 116" "Счетчик газа СВГ.М-160/80 Опросный лист 128/11/ПТК-11-10-11-000-АТХ.ОЛ-09/3 -1013/1 л.14" Кол-во: 1

"Позиция 117" "Счетчик газа СВГ.М-160/80 Опросный лист 128/11/ПТК-11-10-11-000-АТХ.ОЛ-09/3 -1011 л.13" Кол-во: 1

"Позиция 118" "Счетчик газа СВГ.М-160/80 Опросный лист 128/11/ПТК-11-10-11-000-АТХ.ОЛ-09/3 -1010 л.12" Кол-во: 1

"Позиция 119" "Счетчик газа СВГ.М-160/80 Опросный лист 128/11/ПТК-11-10-11-000-АТХ.ОЛ-09/3 -1009 л.11" Кол-во: 1

"Позиция 120" "Счетчик газа СВГ.М-160 Опросный лист 128/11/ПТК-11-10-11-000-АТХ.ОЛ-09/3 -1034 л.20" Кол-во: 1

"Позиция 121" "Счетчик газа СВГ.М-160 Опросный лист 128/11/ПТК-11-10-11-000-АТХ.ОЛ-09/3 -1026 л.17" Кол-во: 1

"Позиция 122" "Счетчик газа СВГ.М-400 Опросный лист 128/11/ПТК-11-10-11-000-АТХ.ОЛ-09/3 -1021 л.16" Кол-во: 1

"Позиция 123" "Счетчик газа СВГ.М-400 Опросный лист 128/11/ПТК-11-10-11-000-АТХ.ОЛ-09/3 -1008 В л.10" Кол-во: 1

"Позиция 124" "Счетчик газа СВГ.М-400 Опросный лист 128/11/ПТК-11-10-11-000-АТХ.ОЛ-09/3 -1008 А л.9" Кол-во: 1

"Позиция 125" "Расходомер вихревой массовый DY025-EBLCA5-4D/MV/KS2/SCTVNT/QR, диапазон измерений: от 0.7 до 1,8 т/ч в составе с ответными фланцами из стали 09Г2С с прокладками и крепежом и кабельным вводом под бронированный кабель Опросный лист 128/11/ПТК-11-10-" Кол-во: 1

"Позиция 126" "Оповещатель пожарный световой БЛИК-С-24(М) "ГАЗ УХОДИ". ЦФСК.425548.006 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 127" "Оповещатель пожарный световой БЛИК-С-24(М) "ГАЗ НЕ ВХОДИТЬ". ЦФСК.425548.006 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 128" "Оповещатель пожарный световой БЛИК-С-24(М) "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА". ЦФСК.425548.006 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 129" "Часы самоустанавливающиеся вторичные ECO.SAM.28.210" Кол-во: 8

"Позиция 130" "Оповещатель охранно-пожарный звуковой 023 "Свирель-12", ЯЛКГ.425542.001 ТУ" Кол-во: 12

"Позиция 131" "Резервированный источник питания РИП-12 исп.01 (РИП-12-3/17М1) АЦДР.436534.001-01" Кол-во: 1

"Позиция 132" "Блок индикации С2000-БИ исполнения 2 АЦДР.426469.015-04" Кол-во: 1

"Позиция 133" "Блок защитный коммутационный БЗК исполнение 01 АЦДР.426475.002-01" Кол-во: 1

"Позиция 134" "Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ" Кол-во: 2

"Позиция 135" "Оповещатель охранно-пожарный звуковой 023 "Свирель-12", ЯЛКГ.425542.001 ТУ" Кол-во: 6

"Позиция 136" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный для подвесного потолка ИП 212-87 Пятый контакт, ПАСН.425232.031-03, ТУ 4371-031-12215496-05" Кол-во: 8

"Позиция 137" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-87 Пятый контакт, ПАСН.425232.031, ТУ 4371-031-12215496-05" Кол-во: 2

"Позиция 138" "Устройство контроля шлейфов пожарной и охранно-пожарной сигнализации УКШ-1 ТУ 4372-022-23072522-2000" Кол-во: 3

"Позиция 139" "Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104065-4-1 С2000-4 АЦДР.425513.008" Кол-во: 1

"Позиция 140" "Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой С2000-ПИ АЦДР.426469.019" Кол-во: 1

"Позиция 141" "Блок сигнально-пусковой 4 исполнительных реле, интерфейс RS-485 вер.1.30 "С2000-СП1"" Кол-во: 1

"Позиция 142" "Устройство коммутационное УК-ВК/02" Кол-во: 1

"Позиция 143" "Устройство контроля шлейфов пожарной и охранно-пожарной сигнализации УКШ-1 ТУ 4372-022-23072522-2000" Кол-во: 6

"Позиция 144" "Блок защитный коммутационный БЗК исполнение 01 АЦДР.426475.002-01" Кол-во: 2

"Позиция 145" "Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ" Кол-во: 4

"Позиция 146" "Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104065-4-1 С2000-4 АЦДР.425513.008" Кол-во: 2

"Позиция 147" "Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой С2000-ПИ АЦДР.426469.019" Кол-во: 2

"Позиция 148" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный для подвесного потолка ИП 212-87 Пятый контакт, ПАСН.425232.031-03, ТУ 4371-031-12215496-05" Кол-во: 16

"Позиция 149" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-87 Пятый контакт, ПАСН.425232.031, ТУ 4371-031-12215496-05" Кол-во: 4

"Позиция 150" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный для подвесного потолка ИП 212-87 Пятый контакт, ПАСН.425232.031-03, ТУ 4371-031-12215496-05" Кол-во: 12

"Позиция 151" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-87 Пятый контакт, ПАСН.425232.031, ТУ 4371-031-12215496-05" Кол-во: 8

"Позиция 152" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-87 Пятый контакт, ПАСН.425232.031, ТУ 4371-031-12215496-05" Кол-во: 12

"Позиция 153" "Устройство контроля шлейфов пожарной и охранно-пожарной сигнализации УКШ-1 ТУ 4372-022-23072522-2000" Кол-во: 4

"Позиция 154" "Счетчик холодной воды в комплекте с присоединителями ВСХд-15-02 ТУ 4213- 200-18151455-2001 Ду 15 мм" Кол-во: 2

"Позиция 155" "Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000", в комлпекте: -кабель подключения к принтеру АЦДР.685611.015 -1шт; -кабель подключения к персональному компьютеру, АЦДР.685611.066 -1шт" Кол-во: 1

"Позиция 156" "Термопреобразователь ТСМУ 014.51-Exd-4/20-(-50+100)-0,25-2-160-10-Н-М20х1,5-1-К-П" Кол-во: 1

"Позиция 157" "Термопреобразователь ТСМУ 014.17-Оп-4/20-(0+150)-0,5-2-120-10-Н-М20х1,5-1-О-П" Кол-во: 1

"Позиция 158" "Термопреобразователь ТСМУ 014.11-Оп-4/20-(-50+100)-0,25-2-2500-10-Н-М20х1,5-1-О-К" Кол-во: 11

"Позиция 159" "Термопреобразователь ТСМУ 014.10-Оп-4/20-(-50+50)-0,25-2-160-10-Н-М20х1,5-1-О-П" Кол-во: 12

"Позиция 160" "Сигнализатор давления универсальный. СДУ-М IP33 ТУ 4371-016-00226827-98" Кол-во: 8

"Позиция 161" "Термопреобразователь ТСМУ 014.51-Exd-4/20-(-50+100)-0,25-2-120-10-Н-М20х1,5-1-К-П" Кол-во: 3

"Позиция 162" "Термопреобразователь ТСМУ 014.17-Оп-4/20-(0+150)-0,5-2-80-10-Н-М20х1,5-1-О-П" Кол-во: 4

"Позиция 163" "Термопреобразователь ТСМУ 014.11-Оп-4/20-(-50+100)-0,25-2-80-10-Н-М20х1,5-1-О-П" Кол-во: 1

"Позиция 164" "Термопреобразователь сопротивления общепромыш. характ.100 м, класс В, трехпроводная схема, 1 чувствит. элемент, Lмонт 120 мм и диам. 10 мм, из стали 12Х18Х10Т, с подвижным штуцером М20х1,5, с поверкой, диапазон изм. температуры от -60 гр.С до +180 г" Кол-во: 32

"Позиция 165" "Сигнализатор давления универсальный. СДУ-М IP33 ТУ 4371-016-00226827-98" Кол-во: 3

"Позиция 166" "Источник питания резервированный РИП-12 исп.01 АЦДР.436534.001-01 в комплекте с аккумуляторной батареей DELTA DTM1217 -1шт" Кол-во: 1

"Позиция 167" "Оповещатель охранно-пожарный звуковой 023 "Свирель-12", ЯЛКГ.425542.001 ТУ" Кол-во: 22

"Позиция 168" "Извещатель с пожарный ручной ИПР-3СУ" Кол-во: 12

"Позиция 169" "Сигнализатор перепада давления "САДКО-44"ТЖИУ.406422.004.01" Кол-во: 6

"Позиция 170" "Сигнализатор САДКО-44 ТЖИУ406422.004.01" Кол-во: 39

"Позиция 171" "Блок питания электронного корректора БПЭК-02/М" Кол-во: 1

"Позиция 172" "Сигнализатор перепада давления САДКО-44 ТЖИУ.406422.005" Кол-во: 6

"Позиция 173" "Сигнализатор перепада давления САДКО-107 ТЖИУ.406423.005" Кол-во: 12

"Позиция 174" "Сигнализатор перепада давления САДКО-44 ТЖИУ.406422.006" Кол-во: 6

"Позиция 175" "Сигнализатор перепада давления САДКО-44 ТЖИУ.406422.008.001" Кол-во: 6

"Позиция 176" "Газоанализатор PIRECLB1B1R2 (керосин) в комплекте с: кабельный ввод E3WF/20/М25-1шт., заглушка SPMH/М25-1шт." Кол-во: 7

"Позиция 177" "Извещатель пламени пожарный ИП-330/3-20-А2 в комплекте с: кронштейн Q9033B1000-R (Кат.№007290-901)-1шт., кабельный ввод E3WF/25/М25-1шт., заглушка SPMH/М25-3шт." Кол-во: 8

"Позиция 178" "Преобразователь температуры программируемый ТСПУ 031С-XT-PR-Exd-С-4/20-(-50+200)-0,25-80-10-Н-Г1-М20х1,5-1-КВ3(8-17/5-13) -К" Кол-во: 1

"Позиция 179" "Извещатель пожарный тепловой ИП 114-5-А2, температура срабатывания извещателя 62С, степень защиты оболочки IP22, степень защиты чувствительного элемента IP56" Кол-во: 3

"Позиция 180" "Синализатор горючих газов стационарный СТМ-30М-10ДЦГ (гексан)" Кол-во: 8

"Позиция 181" "Термопреобразователь ТСМУ 014.100-Exi-4/20-(-50+50)-0,25-2-1600-10-Н-М20х1,5-1-О-П" Кол-во: 1

"Позиция 182" "Блок защиты линии БЗЛ АЦДР.426475.001" Кол-во: 2

"Позиция 183" "Модуль дискретный выходной Allen Bradley 1756-OB32/A" Кол-во: 1

"Позиция 184" "Извещатель пожарный ручной врывозащищенный Ех ИП 535-1В-А/Г-Т-18 рис.7" Кол-во: 5

"Позиция 185" "Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М АЦДР.426469.027" Кол-во: 2

"Позиция 186" "Термостат комнатный коммутируемое напряжение AC 24...250V, диапазон установок 8...20 град.С, температура окр.среды 0...+50 град.С RAA20" Кол-во: 1

"Позиция 187" "Комплект сетевого оборудования КСО-173-02 по опросному листу СС.421948.173-02 ОЛ" Кол-во: 1

"Позиция 188" "Источник бесперебойного питания системы линейной телемеханики устройства бесперебойного питания на 72 часа по опросному листу ОЛ 3819-ТМ2-АТ.ОЛ1 Изм.1" Кол-во: 13

"Позиция 189" "Устройство коммуникационное-серверное с системой единого времени УКС-008-04-111 по опросному листу ССК.424345.008-04-111 ОЛ" Кол-во: 1

"Позиция 190" "Устройство низковольтное комплектное распределения и управления НКУ РУ-412-05-04 Артскважина №4 по опросному листу НКУ.565111.412-05-04 ОЛ" Кол-во: 1

"Позиция 191" "Устройство низковольтное комплектное распределения и управления НКУ РУ-412-05-03 Артскважина №3 по опросному листу НКУ.565111.412-05-03 ОЛ" Кол-во: 1

"Позиция 192" "Устройство низковольтное комплектное распределения и управления НКУ РУ-412-05-02 Артскважина №2 по опросному листу НКУ.565111.412-05-02 ОЛ" Кол-во: 1

"Позиция 193" "Устройство низковольтное комплектное распределения и управления НКУ РУ-412-05-01 Артскважина №1 по опросному листу НКУ.565111.412-05-01 ОЛ" Кол-во: 1

"Позиция 194" "Устройство низковольтное комплектное распределения и управления НКУ РУ-412-04 котельной, канализации насосной, блока горячего водоснабжения по опросному листу НКУ.565111.412-04 ОЛ" Кол-во: 1

"Позиция 195" "Устройство низковольтное комплектное распределения и управления НКУ РУ-412-03 насосной второго подъема по опросному листу НКУ.565111.412-03 ОЛ" Кол-во: 1

"Позиция 196" "Устройство низковольтное комплектное распределения и управления НКУ РУ-412-01 канализационно-очистных сооружений по опросному листу НКУ.565111.412-01 ОЛ" Кол-во: 1

"Позиция 197" "Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М АЦДР.426469.027" Кол-во: 1

"Позиция 198" "Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП Сигнал-10 АЦДР.425513.010" Кол-во: 1

"Позиция 199" "Термопреобразователь ТСМУ 014.100-Exi-4/20-(-50+50)-0,25-2-3150-10-Н-М20х1,5-1-О-П" Кол-во: 1

"Позиция 200" "Гильза защитная РГАЖ 4.819.002-С-400-16-М20х1,5/М20х1,5-Н-10МПа" Кол-во: 2

"Позиция 201" "Термопреобразователь ТСМУ 014.100-Exi-4/20-(-50+50)-0,25-2-400-10-Н-М20х1,5-1-О-П" Кол-во: 2

"Позиция 202" "Счетчик холодной воды с присоединителями ВСХ-15-02 Ду 15 мм" Кол-во: 2