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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2016 12:0007.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604096429Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604096429

    Уникальный номер закупки

    16/2.2/0027585/ТГВолгоград

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.09.2016 14:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 083 ЗП.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Oбщкество с ограниченной отвественностью Газпром трансгаз Волгоград
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград

    Юридический адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Почтовый адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Контактный телефон

    +7 8442 96-00-56

    Факс

    +7 8442 96-00-56

    Адрес электронной почты

    M.Panchenko@vlg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Панченко Максим Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.

    Закупки и тендеры Волгоградская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2016 12:00 GMT +307.10.2016 12:0007.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604096429Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.

    Дата и время вскрытия заявок

    07.10.2016 14:0007.10.2016 14:0007.10.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604096429Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.

    Подведение итогов не позднее

    14.10.2016 17:0014.10.2016 17:0014.10.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604096429Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.10.201614.10.2016 17:0014.10.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604096429Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Начальная цена

    2 771 449,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром трансгаз Волгоград
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.31

    Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Втулка шестерни заднего хода 14.1701278"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Гайка М50х1,5-6Н 870511"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Гайка М52х2LН-6Н 870512"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Картер делителя передач 15.1770032"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Крышка заднего подшипника первичного вала 14.1701040"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Манжета 14-1701238"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Манжета КПП 14-1701230 45х64х8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Механизм переключения делителя передач 15.1771010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Муфта включения 1-ой передачи и заднего хода 14-1701280 КАМАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Муфта выключения сцепления 14.1601180"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Муфта синхронизатора 152.1770190"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Опора рычага переключения передач 14.1702200-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Ось шестерни 14.1701092 заднего хода"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Подшипник 170314"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Подшипник 170412"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Подшипник 264706"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Подшипник радиальный роликовый игольчатый 64907 32х52х49"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Подшипник 6-50412АШ1 45104951000900"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Подшипник 6-53610Ш1 45104957000110"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Подшипник 664913Е"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Подшипник 664916Д"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Подшипник 70-50409АК 4612735494"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Подшипник 76-592708М1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Подшипник роликовый 12213 КМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Прокладки коробки передач 43118"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Сальник 70х92х16 хвостовика 180 864180"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Синхронизатор второй и третьей передач 14.1701150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Синхронизатор четвертой и пятой передач 142.1701151"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Синхронизатор делителя 15-1770160 № по каталогу деталей и сборочных единиц КАМАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Сухарь 14.1702029"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Сухарь вилки переключения второй и третьей передач 14.1702029"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Сухарь вилки переключения четвертой и пятой передач 14.1702035"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Фланец крепления кардана к вторичному валу коробки передач 142.1701240"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Шестерня четвертой передачи вторичного вала 142.1701115"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Скоба крепления форсунки 740.1112163"

    Кол-во: 24

    "Позиция 36"

    "Термостат ТС 107-01 ТС107-1306100-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Трубка слива масла 740.1014132"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Трубка топливная насоса высокого давления 740.31-240"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Турбокомпрессор S2В/7624 ТАЕ/0,76D9 левый 314448 45104111800391"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Турбокомпрессор S2В/7624 ТАЕ/0,76D9 правый 314450 45104111800392"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Угольник сапуна 7406.1014504"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Форсунка охлаждения поршня 7405.1004065"

    Кол-во: 8

    "Позиция 43"

    "Хомут с червячной резьбой DIN 3017 TOORO30-45/12-С7W1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Хомут TORRO50-70/12С7-W1 45104998010490"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Хомут стяжной (12-22)х9 СБИТ.305419.003-24"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Шайба медная Д=10мм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 47"

    "Шайба медная Ф 14"

    Кол-во: 16

    "Позиция 48"

    "Шайба медная форсунки 870638"

    Кол-во: 8

    "Позиция 49"

    "Шестерня распределительного вала 740.1006214"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Экран 740.1003216"

    Кол-во: 24

    "Позиция 51"

    "Элемент масляный 7405 Полнопоточный (Ливны) 116*53*233 ЭФМ702.1012040"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Элемент фильтра топливный 740-1117040-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Генератор переменного тока 7406.3701011-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Головка блока цилиндра в сборе 740-1003010-30"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Диск нажимной (КПП ZF, 154) 323482083118"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Компрессор 53205-3509015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Металлорукав Камаз-Евро турбо СБ Арт.354115-1203012-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Насос рулевого усилителя 4310-3407200-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Цилиндр сцепления 501006570 КАМАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Прокладка головки блока цилиндров двигателя 740-1003213-20 КАМАЗ-53212"

    Кол-во: 8

    "Позиция 61"

    "Прокладка коллектора впускного 740-1115026-01 КАМАЗ-54115"

    Кол-во: 8

    "Позиция 62"

    "Прокладка крышки клапанов 740.1003270-11"

    Кол-во: 8

    "Позиция 63"

    "Ремень привода генератора и водяного насоса 740.20-1307170"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Стартер ЯМЗ-236, 238 24/8,2 2501.3708-40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Толкатель клапана 740-1007184 КАМАЗ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 66"

    "Элемент фильтрующий масляный 7405-1017040-02 КАМАЗ Евро"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Герметик 180 г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Блок 14.1701082"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Болт М12х1,25-6gх80 1/55414/21"

    Кол-во: 40

    "Позиция 70"

    "Вал вторичный 142.1701105"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Вал первичный делителя передач 152.1770044"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Вал первичный коробки передач 152.1701030"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Шестерня промежуточного вала делителя передач КПП 15.1770216 автомобилей КАМАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Шестерня второй передачи 14.1701127"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Шестерня первичного вала делителя передач 152.1770050"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Шестерня первой передачи 14.1701112"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Шестерня четвертой передачи 14.1701055"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Шланг смазки муфты выключения сцепления 14.1601230"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Вал первичный раздаточной коробки 65111-1802024"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Вал промежуточный раздаточной коробки 65111-1802084-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Вилка включения коробки отбора мощности 4310-4204126"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Вилка включения передач раздаточной коробки 4310-1803020"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Гайка фланца 6520-2402269"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Дифференциал раздаточной коробки 65111-1802150-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Картер привода переднего моста 65111-1802230-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Коробка отбора мощности 4310-4204010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Манжета 6520-2502280"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Манжета 6520-2502180"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Манжета с пружиной 6520-2402176"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Манжета с пружиной 6520-2402276"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Механизм включения высшей передачи 65111-1803012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Механизм включения коробки отбора мощности 4310-4204360"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Механизм включения низшей передачи 65111-1803010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Муфта включения коробки отбора мощности 4310-4204047"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Подушка подвески раздаточной коробки 4310-1801028"

    Кол-во: 12

    "Позиция 96"

    "Подшипник 45104953003200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Подшипник 45104953003100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Вал промежуточный 14-1701048"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Вал промежуточный делителя передач 15.1770214-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Втулка шестерни передачи вторичного вала 14.1701139 КАМАЗ-4310"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Втулка заднего подшипника первичного вала 15.1770086"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Картер коробки передач 14.1701015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Сердцевина 740.20-1013210"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Подшипник 111 5511-4202200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Подшипник 114"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Подшипник 180205С23"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Подшипник 206"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Подшипник 207К5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Полукольцо подшипника верхнее 740.1005184"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Полукольцо подшипника нижнее 740.1005183"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Поршневая группа 740.30-1000128"

    Кол-во: 8

    "Позиция 112"

    "Прокладка - заполнитель 740.1003460-01"

    Кол-во: 8

    "Позиция 113"

    "Прокладка верхняя топливная 740.1117116"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Прокладка колпака топливного 740.1117118"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Прокладка масляная 7406.1012086"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Прокладка поддона (КАМАЗ) 740.1009040"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "РАСПЫЛИТЕЛЬ 273-1112110-20"

    Кол-во: 8

    "Позиция 118"

    "Ремонтный комплект колец водяного насоса КАМАЗ-740.11.240"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Ремонтный комплект системы охлаждения Е2 7405.1303009"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Ремонтный комплект теплообменника 740.31-240"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Ремонтный комплект ТНВД 337-1111012-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Ролик натяжной 740.11-1307220"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Рукав 50x61-0,29 ТКР 7406.1118276"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Свеча факельная штифтовая 1102.3740"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "Желоб маслораспределительный 740.1009018"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Клапан нагнетательный 337-1111220-40"

    Кол-во: 8

    "Позиция 127"

    "Диск ведомый 142.1601130"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Гайка М10x1,25-6Н 1/21647/21"

    Кол-во: 8

    "Позиция 129"

    "Клапан форсунки охлаждения поршня 7405.1004066"

    Кол-во: 8

    "Позиция 130"

    "Кольцо поршневое 740.30-1000106-00"

    Кол-во: 8

    "Позиция 131"

    "Кольцо уплотнительно гильзы 740.1002024"

    Кол-во: 16

    "Позиция 132"

    "Кольцо уплотнительное 740.1003214-02"

    Кол-во: 24

    "Позиция 133"

    "Кольцо уплотнительное 740.1318140"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Вкладыш шатунный СТ 7405-1000104"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Вкладыш коренной 740-1000102-Р1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Вал распределительный 740-1006015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Вал привода агрегатов 7406.1005550"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Вал отбора мощности 7406.1005540"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Вал ведомой шестерни 740.11-1029154"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Болт маховика 740.1005127-11"

    Кол-во: 8

    "Позиция 141"

    "Болт М10х1,25-6gх35 1/59709/31"

    Кол-во: 20

    "Позиция 142"

    "Болт М10х1,25-6gх100 1/59718/33"

    Кол-во: 16

    "Позиция 143"

    "Болт крепления головки цилиндра 740-1003016"

    Кол-во: 16

    "Позиция 144"

    "Кольцо уплотнительное масляное 740.1003040"

    Кол-во: 16

    "Позиция 145"

    "Кольцо уплотнительное масляное 7406.1012083"

    Кол-во: 2

    "Позиция 146"

    "Кольцо уплотнительное газового стыка фторопласт 740.1003466"

    Кол-во: 8

    "Позиция 147"

    "Комплект паронитовых прокладок 740.31-240"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Корпус переднего подшипника 740.1029170"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Корпус подшипника 7406.1005255"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Кронштейн 740.20-3701895"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Манжета коленатого вала 20х42х10 740-1029240"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Манжета коленчатого вала 740.1318166-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Манжета коленчатого вала 7405.1005160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Маховик 7405.1005120-30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Муфта электромагнитная привода вентилятора 740.30-1317500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Насос водяной 7406-1307015-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Подшипник 45104953003300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Подшипник 6-7214"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Подшипник 6-7516"

    Кол-во: 3

    "Позиция 160"

    "Подшипник 7518"

    Кол-во: 2

    "Позиция 161"

    "Полуось левая Ф=52мм, 16 зубьев 43118-2403069"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Полуось правая Ф=52мм, 16 зубьев 43118-2403070"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Прокладка картера 4310-2302034"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Рычаг регулировочный левый 79259 45104350225990"

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "Рычаг регулировочный правый 79258 45104350225890"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "Фланец ведущего вала главной передачи 5320-2402036 КАМАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Цапфа кулака поворотного 4310-2304081 КАМАЗ в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Цапфа поворотного кулака правая 4310-2304080"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Шестерня ведущая цилиндрическая 53205-2402110-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Штуцер головки в сборе 4310-3124062"

    Кол-во: 4

    "Позиция 171"

    "Барабан тормозной 4310-3501070"

    Кол-во: 2

    "Позиция 172"

    "Вал задний среднего моста 5320-2502201"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Вилка блокировки 55102-2409016"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "Дифференциал 53229-2403011-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "Дифференциал межосевой 53205-2506010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "Камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором тип 24/24 24.3519200-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Клапан со штуцером 5320-2401114"

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "Колодка тормоза 53212-3501095-10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 179"

    "Манжета 128,9х162х15 ступицы 864149-30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 180"

    "Манжета 60-135-3-10 864158-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 181"

    "Манжета 70х92 864810"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "Муфта блокировки межколесного дифференциала 53229-2409053"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "Муфта левой чашки 55102-2403026"

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "Подшипник радиальный роликовый с роликами цилиндрическими короткими однорядный 102409 45х120х29мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "Подшипник 2007118"

    Кол-во: 2

    "Позиция 186"

    "Подшипник 27310"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Подшипник 27911"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 310 50х110х27мм ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "Подшипник 6-7516"

    Кол-во: 2

    "Позиция 190"

    "Подшипник 6-7516"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "Подшипник радиально-упорный роликовый конический однорядный повышенной грузоподъемности 6-7516А1 80х140х28мм ГОСТ 27365-87"

    Кол-во: 2

    "Позиция 192"

    "Болт М12х1,25-6gх80 1/55414/21"

    Кол-во: 20

    "Позиция 193"

    "Вал ведущий заднего моста 4326-2402024"

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "Головка подвода воздуха в сборе 4310-3124010"

    Кол-во: 4

    "Позиция 195"

    "Колесо зубчатое ведущее коническое 15 зубьев 4310-2502017"

    Кол-во: 1

    "Позиция 196"

    "Кулак разжимной тормоза правый 43114-3501110"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "Кулак разжимной тормоза левый 43114-3501111"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "Подшипник радиальный роликовый с роликами цилиндрическими короткими однорядный 12310 50х110х27мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 199"

    "Прокладка картера редуктора 5320-2402034"

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "Пружина 5320-3501035-10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 201"

    "Ступица колеса 43114-3103015-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 202"

    "Фланец ведущего вала главной передачи 53205-2402036 КАМАЗ-ЕВРО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 203"

    "Шестерня ведомая коническая 53205-2402064-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 204"

    "Шестерня ведущая коническая 5320-2502012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "Клапан нагнетательный 337-1111220-40"

    Кол-во: 24

    "Позиция 206"

    "Клапан перепускной 338-1111400"

    Кол-во: 5

    "Позиция 207"

    "Клапан перепускной 33-1111400"

    Кол-во: 5

    "Позиция 208"

    "Комплект прокладок ТНВД Мод. 337.20"

    Кол-во: 30

    "Позиция 209"

    "Насос топливоподкачивающий 323.1106010"

    Кол-во: 10

    "Позиция 210"

    "Пара плунжерная (КАМАЗ) Евро-2 337.1111050-21"

    Кол-во: 24

    "Позиция 211"

    "ПРОКЛАДКА РЕГ.ФОРСУНКИ 1,1 1112701-01"

    Кол-во: 5

    "Позиция 212"

    "ПРОКЛАДКА РЕГ.ФОРСУНКИ 1,2 1112701-02"

    Кол-во: 5

    "Позиция 213"

    "ПРОКЛАДКА РЕГ.ФОРСУНКИ 1,3 1112701-03"

    Кол-во: 5

    "Позиция 214"

    "ПРОКЛАДКА РЕГ.ФОРСУНКИ 1,4 1112701-04"

    Кол-во: 5

    "Позиция 215"

    "ПРОКЛАДКА РЕГ.ФОРСУНКИ 1,5 1112701-05"

    Кол-во: 5

    "Позиция 216"

    "ПРОКЛАДКА РЕГ.ФОРСУНКИ 1,6 1112701-06"

    Кол-во: 5

    "Позиция 217"

    "ПРОКЛАДКА РЕГ.ФОРСУНКИ 1,7 1112701-07"

    Кол-во: 5

    "Позиция 218"

    "ПРОКЛАДКА РЕГ.ФОРСУНКИ 1,8 1112701-08"

    Кол-во: 5

    "Позиция 219"

    "ПРОКЛАДКА РЕГ.ФОРСУНКИ 1,9 1112701-09"

    Кол-во: 5

    "Позиция 220"

    "ПРОКЛАДКА РЕГ.ФОРСУНКИ 2,0 1112701-10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 221"

    "Проставка в сборе 337.1112382"

    Кол-во: 16

    "Позиция 222"

    "РАСПЫЛИТЕЛЬ 273-1112110-20"

    Кол-во: 64

    "Позиция 223"

    "Распылитель 335.1112110-50"

    Кол-во: 30

    "Позиция 224"

    "Распылитель 906 для двигателя 740.30, 31 906.1112110"

    Кол-во: 16

    "Позиция 225"

    "Вставка резьбовая М8"

    Кол-во: 20

    "Позиция 226"

    "Рем. к-т ТНВД ЕВРО 1111009"

    Кол-во: 30

    "Позиция 227"

    "Форсунка 267-1112010-21"

    Кол-во: 6

    "Позиция 228"

    "Форсунка 337-1112010"

    Кол-во: 8

    "Позиция 229"

    "Шайба медная форсунки 870638"

    Кол-во: 100

    "Позиция 230"

    "Вкладыш кулака шарнира 4310-2304066"

    Кол-во: 4

    "Позиция 231"

    "Втулка разжимного кулака 5320-3501126"

    Кол-во: 4

    "Позиция 232"

    "Гайка прорезная МЗЗх1,5-6Н 853522"

    Кол-во: 1

    "Позиция 233"

    "Гайка М14х1,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 234"

    "Диск шарнира 4310-2304067"

    Кол-во: 2

    "Позиция 235"

    "Дифференциал переднего моста 53228-2303010-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 236"

    "Клапан предохранительный 864000-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 237"

    "Колодка тормозная передняя 6520-3501090 КАМАЗ в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 238"

    "Кольцо уплотнительное 4310-2304096"

    Кол-во: 2

    "Позиция 239"

    "Кулак внутрений левый 53228-2304065"

    Кол-во: 1

    "Позиция 240"

    "Кулак внутренний правый 53228-2304064"

    Кол-во: 1

    "Позиция 241"

    "Кулак разжимной левый тормоза переднего 5320-3501111 КАМАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 242"

    "Кулак разжимной тормоза переднего правый 5320-3501110 КАМАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 243"

    "Кулак шарнира наружный 4310-2304062"

    Кол-во: 2

    "Позиция 244"

    "Манжета шаровой опоры 4310 (75х54х10) с пружиной 864169"

    Кол-во: 2

    "Позиция 245"

    "Манжета поворот.кулака 43104310-2304093"

    Кол-во: 2

    "Позиция 246"

    "Наконечник тяги левый 6520-3414055"

    Кол-во: 1

    "Позиция 247"

    "Наконечник тяги правый 6520-3414059"

    Кол-во: 1

    "Позиция 248"

    "Опора шаровая поворотного кулака 4310-2304014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 249"

    "Подшипник 27709К1У"

    Кол-во: 4

    "Позиция 250"

    "ПОДШИПНИК 7214"

    Кол-во: 2

    "Позиция 251"

    "Подшипник 20-102605"

    Кол-во: 1

    "Позиция 252"

    "Подшипник 27310НА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 253"

    "Подшипник 7216А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 254"

    "Прокладка ведущего фланца 4310-2304091"

    Кол-во: 2

    "Позиция 255"

    "Прокладка регулировочная 4310-2304074"

    Кол-во: 12

    "Позиция 256"

    "Прокладка сальника 4310-2304098"

    Кол-во: 2

    "Позиция 257"

    "Прокладки переднего моста 5320"

    Кол-во: 1

    "Позиция 258"

    "Стакан подшипников передачи главной моста заднего в сборе 5320-2402048 КАМАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 259"

    "Шайба упорная 4310-2304068"

    Кол-во: 2

    "Позиция 260"

    "Шестерня ведущая 5324-2402017 в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 261"

    "Вал ведущий переднего моста КАМАЗ-4310"

    Кол-во: 1

    "Позиция 262"

    "Насос масляный с маслозаборником 740.11-1011005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 263"

    "Насос топливоподкачивающий 332-1106010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 264"

    "ПАРА ПЛУНЖЕРНАЯ 337-1111150-21"

    Кол-во: 8

    "Позиция 265"

    "Патрубок отвода газов 740.1014148-30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 266"

    "Пластина задняя 740.11-1111272"

    Кол-во: 5

    "Позиция 267"

    "Пластина передняя 740.11-1111274"

    Кол-во: 5

    "Позиция 268"

    "Шестерня привода спидометра 43118-3802034"

    Кол-во: 1

    "Позиция 269"

    "ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА СПИДОМЕТРА ВЕД. 4320-3802033"

    Кол-во: 1

    "Позиция 270"

    "Фланец ведущий 6520-2502036"

    Кол-во: 3

    "Позиция 271"

    "Подшипник 45104954000511"

    Кол-во: 2

    "Позиция 272"

    "Подшипник 45104954080102"

    Кол-во: 1

    "Позиция 273"

    "Стакан подшипников 5320-2402108"

    Кол-во: 1

    "Позиция 274"

    "Тяга с наконечниками 6520-3414011-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 275"

    "Фланец ведущий 4310-2304090"

    Кол-во: 2

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