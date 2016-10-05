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Номер извещения
31604096569
Уникальный номер закупки
16/2.1/0055464/ТГТомск
Наименование закупки
Подготовка и размещение рекламно-информационных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" ( 2 лота)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.09.2016 14:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
7-822-603613
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Королева Ксения Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Томск, пр. Фрунзе, 9
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Подготовка и размещение рекламно-информационных материалов в печатных СМИ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.10.2016 09:00 GMT +305.10.2016 09:0005.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604096569Дата и время окончания срока приема заявок Подготовка и размещение рекламно-информационных материалов в печатных СМИг. Томск, пр. Фрунзе, 9
Дата и время вскрытия заявок
05.10.2016 10:0005.10.2016 10:0005.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604096569Дата и время вскрытия заявок Подготовка и размещение рекламно-информационных материалов в печатных СМИг. Томск, пр. Фрунзе, 9
Подведение итогов не позднее
31.10.2016 11:0031.10.2016 11:0031.10.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604096569Подведение итогов не позднее Подготовка и размещение рекламно-информационных материалов в печатных СМИг. Томск, пр. Фрунзе, 9
Текущий статус
Прием заявок на участие
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подготовка и размещение рекламно-информационных материалов в печатных СМИ
Начальная цена
2 185 879,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Отсутствуют
73.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Подготовка и размещение рекламно-информационных материалов на телерадиоканалах
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.10.2016 09:00 GMT +305.10.2016 09:0005.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604096569Дата и время окончания срока приема заявок Подготовка и размещение рекламно-информационных материалов на телерадиоканалахг. Томск, пр. Фрунзе, 9
Дата и время вскрытия заявок
05.10.2016 10:0005.10.2016 10:0005.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604096569Дата и время вскрытия заявок Подготовка и размещение рекламно-информационных материалов на телерадиоканалахг. Томск, пр. Фрунзе, 9
Подведение итогов не позднее
31.10.2016 11:0031.10.2016 11:0031.10.2016 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604096569Подведение итогов не позднее Подготовка и размещение рекламно-информационных материалов на телерадиоканалахг. Томск, пр. Фрунзе, 9
Текущий статус
Прием заявок на участие
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подготовка и размещение рекламно-информационных материалов на телерадиоканалах
Начальная цена
3 430 788,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Отсутствуют
73.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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