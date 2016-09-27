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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31604095739
Уникальный номер закупки
16/2.1/0060731/ГЭкспо
Наименование закупки
Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию офисной оргтехники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.09.2016 12:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190068, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 74, литер А, помещение 1Н,ч.пом.61.
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Центральный, Литейный, Литейный проспект, д. 26А
Контактный телефон
+7 812 455-02-85
Факс
+7 812 455-02-55
Адрес электронной почты
a.levshakov@gazpromexpo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Левшаков Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
по месту нахождения Организатора
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию офисной оргтехники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2016 09:00 GMT +327.09.2016 09:0027.09.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604095739Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию офисной оргтехникипо месту нахождения Организатора
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2016 10:0027.09.2016 10:0027.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604095739Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию офисной оргтехникипо месту нахождения Организатора
Подведение итогов не позднее
30.09.2016 22:0030.09.2016 22:0030.09.2016 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604095739Подведение итогов не позднее Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию офисной оргтехникипо месту нахождения Организатора
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию офисной оргтехники
Начальная цена
578 844,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром экспо
Все закупки и тендеры Газпром экспо
Адрес местонахождения
190068, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 74, литер А, помещение 1Н,ч.пом.61.
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Центральный, Литейный, Литейный проспект, д. 26А
Отсутствуют
95.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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