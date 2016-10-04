www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП609015
Уникальный номер закупки
16/2.1/0063270/Георесурс
Наименование закупки
Выполнение работ по проектированию, монтажу, обслуживанию противопожарных систем и установок для нужд ПФ "Кубаньгазгеофизика"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.09.2016 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 775-95-75
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
se.smirnov@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнов Сергей Валерьевич
Место рассмотрения предложений
По месту нахождения Организатора
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по проектированию, монтажу, обслуживанию противопожарных систем и установок для нужд ПФ "Кубаньгазгеофизика"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2016 10:00 GMT +304.10.2016 10:0004.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609015Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проектированию, монтажу, обслуживанию противопожарных систем и установок для нужд ПФ "Кубаньгазгеофизика"По месту нахождения Организатора
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2016 11:0004.10.2016 11:0004.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609015Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по проектированию, монтажу, обслуживанию противопожарных систем и установок для нужд ПФ "Кубаньгазгеофизика"По месту нахождения Организатора
Подведение итогов не позднее
25.10.2016 00:0025.10.2016 00:0025.10.2016 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609015Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проектированию, монтажу, обслуживанию противопожарных систем и установок для нужд ПФ "Кубаньгазгеофизика"По месту нахождения Организатора
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.10.201625.10.2016 00:0025.10.2016 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609015Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проектированию, монтажу, обслуживанию противопожарных систем и установок для нужд ПФ "Кубаньгазгеофизика"По месту нахождения Организатора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по проектированию, монтажу, обслуживанию противопожарных систем и установок для нужд ПФ "Кубаньгазгеофизика"
Начальная цена
295 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Отсутствуют
33.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.