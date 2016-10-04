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Номер извещения
ГП609014
Уникальный номер закупки
16/2.1/0063267/Георесурс
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации для нужд ПФ "Красноярскгазгеофизика"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.09.2016 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 775-95-75
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
se.smirnov@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнов Сергей Валерьевич
Место рассмотрения предложений
По месту нахождения Организатора
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации для нужд ПФ "Красноярскгазгеофизика"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2016 10:00 GMT +304.10.2016 10:0004.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП609014Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации для нужд ПФ "Красноярскгазгеофизика"По месту нахождения Организатора
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2016 11:0004.10.2016 11:0004.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП609014Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации для нужд ПФ "Красноярскгазгеофизика"По месту нахождения Организатора
Подведение итогов не позднее
25.10.2016 00:0025.10.2016 00:0025.10.2016 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП609014Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации для нужд ПФ "Красноярскгазгеофизика"По месту нахождения Организатора
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации для нужд ПФ "Красноярскгазгеофизика"
Начальная цена
299 991,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Отсутствуют
33.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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