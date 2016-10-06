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Номер извещения
31604095596
Уникальный номер закупки
16/2.2/0050400/ТГСургут
Наименование закупки
Поставка расходных и комплектующих ТМЦ к орг. технике
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.09.2016 11:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 75-50-90
Факс
Адрес электронной почты
RozhkovaER@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рожкова Эльвира Рафаиловна
Место рассмотрения предложений
ООО "Газпром трансгаз Сургут"
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка оргтехники, расходных и комплектующих ТМЦ к орг. технике
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.10.2016 10:00 GMT +306.10.2016 10:0006.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604095596Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оргтехники, расходных и комплектующих ТМЦ к орг. техникеООО "Газпром трансгаз Сургут"
Дата и время вскрытия заявок
06.10.2016 12:0006.10.2016 12:0006.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604095596Дата и время вскрытия заявок Поставка оргтехники, расходных и комплектующих ТМЦ к орг. техникеООО "Газпром трансгаз Сургут"
Подведение итогов не позднее
12.10.2016 22:0012.10.2016 22:0012.10.2016 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604095596Подведение итогов не позднее Поставка оргтехники, расходных и комплектующих ТМЦ к орг. техникеООО "Газпром трансгаз Сургут"
Текущий статус
Прием заявок на участие
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оргтехники, расходных и комплектующих ТМЦ к орг. технике
Начальная цена
2 780 524,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Отсутствуют
33.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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