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    Главная / Торги / Поставка расходных и комплектующих ТМЦ к орг. технике

    Поставка расходных и комплектующих ТМЦ к орг. технике

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.10.2016 10:0006.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604095596Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оргтехники, расходных и комплектующих ТМЦ к орг. техникеООО "Газпром трансгаз Сургут"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604095596

    Уникальный номер закупки

    16/2.2/0050400/ТГСургут

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходных и комплектующих ТМЦ к орг. технике

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.09.2016 11:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    № 179.zip

    Методика 16_2.2_0050400_ТГСургут.DOC

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 75-50-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    RozhkovaER@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рожкова Эльвира Рафаиловна

    Место рассмотрения предложений

    ООО "Газпром трансгаз Сургут"

    Закупки и тендеры Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оргтехники, расходных и комплектующих ТМЦ к орг. технике

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.10.2016 10:00 GMT +306.10.2016 10:0006.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604095596Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оргтехники, расходных и комплектующих ТМЦ к орг. техникеООО "Газпром трансгаз Сургут"

    Дата и время вскрытия заявок

    06.10.2016 12:0006.10.2016 12:0006.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604095596Дата и время вскрытия заявок Поставка оргтехники, расходных и комплектующих ТМЦ к орг. техникеООО "Газпром трансгаз Сургут"

    Подведение итогов не позднее

    12.10.2016 22:0012.10.2016 22:0012.10.2016 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604095596Подведение итогов не позднее Поставка оргтехники, расходных и комплектующих ТМЦ к орг. техникеООО "Газпром трансгаз Сургут"

    Текущий статус

    Прием заявок на участие

    Дата подведения итогов

    12.10.201612.10.2016 22:0012.10.2016 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604095596Подведение итогов не позднее Поставка оргтехники, расходных и комплектующих ТМЦ к орг. техникеООО "Газпром трансгаз Сургут"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оргтехники, расходных и комплектующих ТМЦ к орг. технике

    Начальная цена

    2 780 524,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    33.20

    Монтаж промышленных машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Verbatim DVD+R Dual Layer Cake Box 43541 (1 шт)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Flash 8Gb TS8GJF600 Transcend"

    Кол-во: 7

    "Позиция 3"

    "Verbatim DL 8,5Gb 8х DVD-R (1шт.)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Verbatim 25Gb 2x BD-RE (1шт.)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 5"

    "Verbatim 25Gb 2x BD-RE (1шт.)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "D-Link DGE-528T 10/100/1000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Belkin F3Y021bf5M 5м HDMI-HDMI"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Sunon ME40101V1-000U-A99"

    Кол-во: 7

    "Позиция 9"

    "D-Link DFE-520TX 10/100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "HDMI-HDMI APH-251-10 10м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Genius KB-06XE USB"

    Кол-во: 17

    "Позиция 12"

    "Asus ENGT520 1Gb"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Asus BW-16D1HT Black"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Defender Sticker 50405"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "HDD 3,0Tb Seagate STAC3000200 USB2.0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "2Gb DDR2 PC6400 KVR800D2N6"

    Кол-во: 59

    "Позиция 17"

    "Western Digital WD2500BPVT-22JJ5T0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "SanDisk SDSDXPA-032G-X46 32Gb"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "SanDisk Extreme Pro 32Gb, каталожный номер SDSDXPA- 032G-X46, объем памяти 35Gb, скорость чтения 95Мб/с, скорость записи 90Мб/с, размер 24х32х2,1мм."

    Кол-во: 15

    "Позиция 20"

    "HP C7974A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "DVD+R 4,7Gb (1 шт)"

    Кол-во: 838

    "Позиция 22"

    "Sunon MB60151V1-000U-A99"

    Кол-во: 7

    "Позиция 23"

    "Logitech Mouse M100 910-001604"

    Кол-во: 52

    "Позиция 24"

    "D-Link DKVM-4U"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "HP 460888-001 240W"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "1024Mb DDR PC-3200 Hynix"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "FSP ATX-400PNF"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Behpex интерфейс USB 2.0 Am-Af, длина 3м"

    Кол-во: 9

    "Позиция 29"

    "Defender 110B оптич.PS/2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "TDK 25Gb 2x (1шт.)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "Belsis BW1410 USB2.0 A-B 1,5м"

    Кол-во: 8

    "Позиция 32"

    "CoolCox CC4010M12S"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Genius KB-202 PS/2 Black"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Verbatim 4,7Gb 4x DVD+RW упаковка:CakeBox 10шт"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "RJ-45 кат.5Е (1шт)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 36"

    "Verbatim 4,7Gb 4x DVD+RW упаковка:CakeBox 10шт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Verbatim 700Mb 52x CD-R (1шт)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 38"

    "Verbatim 700Mb 52x CD-R (1шт)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 39"

    "Verbatim 700Mb 52x CD-R (1шт)"

    Кол-во: 650

    "Позиция 40"

    "Transcend TS32GJF620"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Transcend TS32GJF620"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Kingston DT102"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Arctic Cooling F8 PWM"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Arctic Cooling F9 PWM"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Arctic Cooling F12 PWM"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "HP WZ972AA USB"

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "Vcom VHD6020D HDMI-HDMI 19M-19M 20м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "HP X1000 (H2C21AA)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Logitech B110 910-001246"

    Кол-во: 49

    "Позиция 50"

    "Flash 8Gb TS8GJF620 Transcend"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Genius SP-S350"

    Кол-во: 3

    "Позиция 52"

    "Patch Cord 22B-4B-1EGY 110-RJ45 1,5м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Logitech Classic Keyboard K100"

    Кол-во: 11

    "Позиция 54"

    "Katun 3M Filter-Type 2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Patch Cord 21B-U5-01GY UTP 5E 1м"

    Кол-во: 40

    "Позиция 56"

    "Genius SP-HF1200A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Sunon PE92252B3-000U-A99"

    Кол-во: 10

    "Позиция 58"

    "Oklick 300M USB+PS/2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 59"

    "Kingston KVR533D2N4/1G"

    Кол-во: 7

    "Позиция 60"

    "HDD 3,0Tb STDT3000200 внеш."

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "HP 508152-001 240Вт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "2Tb Seagate ST2000DX001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 63"

    "2Tb Seagate ST2000DX001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Genius NetScroll 110X USB"

    Кол-во: 53

    "Позиция 65"

    "HDD Western Digital Caviar Black WD1001F"

    Кол-во: 11

    "Позиция 66"

    "Moxa CP-132 RS-422/485 д/шины PCI"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Kingston KVR400X72C3A/1G 1Gb DDR"

    Кол-во: 8

    "Позиция 68"

    "Transcend TS4GHP2823 4Gb"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "72ГБ 15K 6G SFF SAS 2.5" HotPlug Dual Port HDD, 512545-B21 HP"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "DVD+RW 4,7Gb (1 шт.)"

    Кол-во: 685

    "Позиция 71"

    "507127-B21"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "HDD 320Gb WD3200AAKS SATA-II"

    Кол-во: 12

    "Позиция 73"

    "Flash 32Gb TS32GJF500"

    Кол-во: 20

    "Позиция 74"

    "Thermaltake TR2 RX-550W (W0134)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "для сервера HDD 300GB 507127-B21"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "KVR1333D3N9/4G"

    Кол-во: 43

    "Позиция 77"

    "HDD 1.0Tb WD10EZEX-00RKKA0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "146Gb HP 432320-001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "Seagate ST1000NC001 1Tb SATA 64Mb"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "Asus P8Z77-M PRO"

    Кол-во: 5

    "Позиция 81"

    "HP AJ716A 8GB"

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "2Gb DDR2 OCZ2RPR11502GK"

    Кол-во: 11

    "Позиция 83"

    "HDD(жесткий диск)Sun SELX3F11Z, объем 600Gb,10000rpm,2.5", SAS-2, для сервера"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "HP C7973A накопитель 800Gb для HP Ultrium3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 85"

    "LTO-3 Ultrium с этикетками с индивидуальным штрих-кодом объемом памяти 800Gb форматом однократной записи скоростью считывания 160МБ/с длиной ленты 680м шириной 12,65мм толщиной 8мкм 20шт/уп желтый HP C7973WL"

    Кол-во: 4

    "Позиция 86"

    "(жесткий диск) HP тип HDD линейка 507284-001, объем 300Гб, для сервера, форм-фактор 2,5", скорость вращения 10000rpm, внешняя скорость передачи данных 600Мб/с"

    Кол-во: 3

    "Позиция 87"

    "Kingston KVR1333D3N9/2G"

    Кол-во: 30

    "Позиция 88"

    "Sunon PMD2412PTB3-A(2).GN"

    Кол-во: 7

    "Позиция 89"

    "Sony Optiarc BD-5300S-0B"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "HP AMD Radeon HD8350(E1C63AA)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 91"

    "TDK 700Mb 12х упаковка:CakeBox 10шт"

    Кол-во: 17

    "Позиция 92"

    "4Gb KVR16N11S8/4 Kingston"

    Кол-во: 32

    "Позиция 93"

    "1Gb DDR2 Kingston KVR800D2N6/1G"

    Кол-во: 8

    "Позиция 94"

    "HP KU-0316 USB"

    Кол-во: 25

    "Позиция 95"

    "D-Link DGS-1008D"

    Кол-во: 7

    "Позиция 96"

    "HP 403778-001 240W"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "HP LTO4 Ultrium RW Bar Code label pack"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Canon 4593B001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 99"

    "1Gb DDR PC-3500 OCZ4331024PF"

    Кол-во: 6

    "Позиция 100"

    "HDD 3,0Tb WD30EFRX"

    Кол-во: 7

    "Позиция 101"

    "HDD Western Digital Caviar Green WD10EAD"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "TDK 8,5Gb 8x (1 шт)"

    Кол-во: 314

    "Позиция 103"

    "Genius Netscroll 110 PS/2"

    Кол-во: 55

    "Позиция 104"

    "3М Service Vacuum 497AB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "4Tb My Book Live Duo <3.5", LAN> WDBVHT0040JCH-EESN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "512547-B21"

    Кол-во: 16

    "Позиция 107"

    "Patch Cord UTP4 RJ45 5E 3м Legrand 51638"

    Кол-во: 47

    "Позиция 108"

    "ATX 400W FSP ATX-400PNR"

    Кол-во: 8

    "Позиция 109"

    "Asus EAH6570/DI/1GD3(LP)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 110"

    "Genius NX-Mini Classical Notebook Mouse"

    Кол-во: 10

    "Позиция 111"

    "Asus AH3450/DI/512MD2(LP)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 112"

    "HP GW405AA"

    Кол-во: 10

    "Позиция 113"

    "Nvidia GeForce GTX460"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Logitech K200 920-002779"

    Кол-во: 20

    "Позиция 115"

    "Logitech K200 920-002779"

    Кол-во: 32

    "Позиция 116"

    "Intel DH61CR"

    Кол-во: 3

    "Позиция 117"

    "HP 613762-001 для HP Compaq 8300 SFF"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Logitech RX-250 PS/2+USB"

    Кол-во: 39

    "Позиция 119"

    "NEC ND-3550A IDE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Kingston DataTraveler Ultimate 3.0"

    Кол-во: 1

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    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211076093
    Капитальный ремонт утилизационных теплообменников УТ-52 для ГТУ OPRA DTG 1.8/2GL в количестве 6 шт., установленных на опасном производственном объекте - теплоэлектростанция (ТЭС) (1-й очереди строительства, 4-го пускового комплекса ГТЦ ПАО "Газпром"), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ул. Ачипсинская д. 6, стр.11 для нужд ООО «Свод Интернешнл» Д.У. 0001/22/5.4/0002893/Свод Интер/К/ГОС/Э/27.01.2022
    Капитальный ремонт утилизационных теплообменников УТ-52 для ГТУ OPRA DTG 1.8/2GL в количестве...
    177036
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    238 786 423
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211081506
    Оказание услуг по физической охране объектов ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» для нужд ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» 2.1/0001294
    Оказание услуг по физической охране объектов ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» для нужд ООО...
    177080
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 792 112
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112045
    2982/02.12.21/КО/Э Поставка модулей к приборам контроля для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2982/02.12.21/КО/Э Поставка модулей к приборам контроля для нужд ООО "Газпром нефтехим...
    175243
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 060 566
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112053
    2987/02.12.21/КО/Э Поставка метизной продукции для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2987/02.12.21/КО/Э Поставка метизной продукции для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175257
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 059 955
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112004
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2916/29.11.21/КО/Э Поставка проволоки для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175140
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 284 114
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112013
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175158
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 643 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № ГП201129
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    177079
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    6 572 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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