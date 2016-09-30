Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости по объекту: "Магистральный газопровод" в составе стройки "Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края"; "Расширение завода по подготовке конденсата к транспорту - II очередь" в составе стройки "Расширение завода по подготовке конденсата к транспорту - II очередь" для нужд ПАО «Газпром» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 61840

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 31604094983 Уникальный номер закупки 16/1.1/0061840/ПАО Газпром Номер закупки Наименование закупки Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости по объекту: "Магистральный газопровод" в составе стройки "Увеличение подачи газа в юго-западные районы Краснодарского края"; "Расширение завода по подготовке конденсата к транспорту - II очередь" в составе стройки "Расширение завода по подготовке конденсата к транспорту - II очередь" для нужд ПАО «Газпром» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 61840 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Документация_61840.rar

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