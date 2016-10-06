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Номер извещения
31604094513
Уникальный номер закупки
16/2.2/0026942/ДШельф
Наименование закупки
Приобретение металлопроката для ремонта металлокострукций
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.09.2016 09:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Контактный телефон
+7 4242 49-71-60 доб. 65151
Факс
+7 4242 49-72-74
Адрес электронной почты
a_kuznetsova@shelf-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Анна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4
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Приобретение металлопроката для ремонта металлокострукций
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.10.2016 06:00 GMT +306.10.2016 06:0006.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604094513Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение металлопроката для ремонта металлокострукцийРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4
Дата и время вскрытия заявок
06.10.2016 06:0006.10.2016 06:0006.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604094513Дата и время вскрытия заявок Приобретение металлопроката для ремонта металлокострукцийРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4
Подведение итогов не позднее
17.11.2016 10:2017.11.2016 10:2017.11.2016 10:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604094513Подведение итогов не позднее Приобретение металлопроката для ремонта металлокострукцийРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение металлопроката для ремонта металлокострукций
Начальная цена
3 540 797,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Отсутствуют
24
24.10.3
24.20
46.72.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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