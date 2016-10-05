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    Главная / Торги / Приобретение материалов для промышленной и пожарной безопасности

    Приобретение материалов для промышленной и пожарной безопасности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.10.2016 06:0005.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604094073Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаровРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604094073

    Уникальный номер закупки

    16/2.2/0020143/ДШельф

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение материалов для промышленной и пожарной безопасности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.09.2016 06:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Матер безопасности повтор.rar

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Приложение 3 Методика.docx

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Юридический адрес

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    Почтовый адрес

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Контактный телефон

    +7 4242 49-71-60 доб. 65151

    Факс

    +7 4242 49-72-74

    Адрес электронной почты

    a_kuznetsova@shelf-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Анна Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4

    Закупки и тендеры Сахалинская Область

    Закупки и тендеры Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое

    Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания или упаковывания бутылок или прочих емкостей; огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины; прокладки

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах

    Закупки и тендеры Книги печатные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозяйственных товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.10.2016 06:00 GMT +305.10.2016 06:0005.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604094073Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаровРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4

    Дата и время вскрытия заявок

    05.10.2016 06:0005.10.2016 06:0005.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604094073Дата и время вскрытия заявок Поставка хозяйственных товаровРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4

    Подведение итогов не позднее

    24.10.2016 02:3024.10.2016 02:3024.10.2016 02:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604094073Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаровРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.10.201624.10.2016 02:3024.10.2016 02:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604094073Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаровРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров

    Начальная цена

    1 340 167,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.12

    Производство гидравлического и пневматического силового оборудования

    28.29

    Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    28.29.2

    Производство оборудования для мойки, заполнения, закупоривания или упаковывания бутылок или прочих емкостей, огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин, прокладок

    47.74

    Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах

    58.11.1

    Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Знаки (ОГНЕТУШИТЕЛЬ) F04 ГОСТ Р 12.4.026-2001 пластик ПВХ "UNEXT", светоотражающий, 6 мм, размер 200х200 мм"

    Кол-во: 350

    "Позиция 2"

    "Вспомогательная табличка (ОПАСНАЯ ЗОНА) В58, ГОСТ Р 12.4.026-2001, пластик ПВХ "UNEXT", светоотражающий, 6 мм, размер 400х200 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Знаки (НАПРАВЛ. К ЭВАК.ВЫХ. ВЛЕВО) Е04, ГОСТ Р 12.4.026-2001, пластик ПВХ "UNEXT", светоотражающий, 6 мм, размер 200х200 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Знаки (НАПРАВЛ. К ЭВАК.ВЫХ. ВПРАВО) Е03, ГОСТ Р 12.4.026-2001, пластик ПВХ "UNEXT", светоотражающий, 6 мм, размер 200х200 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Знаки (ВЫХОДИТЬ ЗДЕСЬ ЛЕВОСТОРОН.) Е01-02, ГОСТ Р 12.4.026-2001, пластик ПВХ "UNEXT", светоотражающий, 6 мм, размер 200х200 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Знаки (ВЫХОДИТЬ ЗДЕСЬ ПРАВОСТОРОН.) Е01-02, ГОСТ Р 12.4.026-2001, пластик ПВХ "UNEXT", светоотражающий, 6 мм, размер 200х200 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Плакат комбенированный (СТОЙ, ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! ВЕДУТСЯ ОГНЕВЫЕ И ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ), ГОСТ Р 12.4.026-2001, пластик ПВХ "UNEXT", светоотражающий, 6 мм, размер 500х250 мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 8"

    "Табличка (РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ) В64, ГОСТ Р 12.4.026-2001, пластик ПВХ "UNEXT", светоотражающий, 6 мм, размер 200х100 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Знаки (НАПРАВЛЯЮЩАЯ СТРЕЛКА) Е02-01, ГОСТ Р 12.4.026-2001, пластик ПВХ "UNEXT", светоотражающий, 6 мм, размер 200х200 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Знаки (НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ ЛЕВОСТОРОННИЙ) Е131, ГОСТ Р 12.4.026-2001, пластик ПВХ "UNEXT", светоотражающий, 6 мм, размер 400х200 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Знаки (НАПРАВЛЕНИЕ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ ПРАВОСТОРОННИЙ) Е131, ГОСТ Р 12.4.026-2001,пластик ПВХ "UNEXT", светоотражающий, 6 мм, размер 400х200 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Табличка (КАТЕГОРИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ___, КЛАС ЗОНЫ ПОМЕЩЕНИЯ ____) В02, ГОСТ Р 12.4.026-2001,пластик ПВХ "UNEXT", светоотражающий, 6 мм, размер 400х200 мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 13"

    "Знаки (ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОБИЛЬНЫМ (СОТОВЫМ) ТЕЛЕФОНОМ), Р18, ГОСТ Р 12.4.026-2001, пластик ПВХ "UNEXT", светоотражающий, 6 мм, размер 200х200 мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 14"

    "Знаки (КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ) F10 ГОСТ Р 12.4.026-2001 пластик ПВХ "UNEXT", светоотражающий, 6 мм, размер 100х100 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "Знаки (КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ) F10 ГОСТ Р 12.4.026-2001 пластик ПВХ "UNEXT", светоотражающий, 6 мм, размер 150х150 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Знаки (КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ) F10 ГОСТ Р 12.4.026-2001 пластик ПВХ "UNEXT", светоотражающий, 6 мм, размер 200х200 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "Знаки (ПОЖАРНЫЙ СУХОТРУБ) F08 ГОСТ Р 12.4.026-2001 пластик ПВХ "UNEXT", светоотражающий, 4 мм, размер 200х200 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 18"

    "(НЕ ВЛЕЗАЙ УБЬЁТ!) S07, ГОСТ Р 12.4.026-2001, пластик ПВХ "UNEXT", светоотражающий, размер 300х150 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Вспомогательная табличка (ВЫС. НАПР-Е ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ) S24, ГОСТ Р 12.4.026-2001, пластик ПВХ "UNEXT", светоотражающий, 4 мм, размер 200х200 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "знак (СТОЙ НАПРЯЖЕНИЕ) S06, ГОСТ Р 12.4.026-2001, пластик ПВХ "UNEXT", светоотражающий, размер 300х150 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "знак (НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТА НА ЛИНИИ) S01, ГОСТ Р 12.4.026-2001, пластик ПВХ "UNEXT", светоотражающий, 4 мм, размер 400х200 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Знак (НЕ ВКЛЮЧАТЬ: РАБОТАЮТ ЛЮДИ) S01 ГОСТ Р 12.4.026-2001 пластик ПВХ "UNEXT", светоотражающий, 4 мм, размер 100х50 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Знак (НЕ ВКЛЮЧАТЬ: РАБОТАЮТ ЛЮДИ) S01 ГОСТ Р 12.4.026-2001 пластик ПВХ "UNEXT", светоотражающий, 4 мм, размер 400х200 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Вспомогательный знак (ЗАЗЕМЛЕНИЕ) S45 ГОСТ Р 12.4.026-2001 пластик ПВХ "UNEXT", светоотражающий, 6 мм, размер 100х100 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 25"

    "Указатель (ЗАЗЕМЛЕНО) S05 ГОСТ Р 12.4.026-2001 пластик ПВХ "UNEXT", светоотражающий, 6 мм, размер 400х200 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 26"

    "Знаки (ПОЖАРНЫЙ КРАН) F02 ГОСТ Р 12.4.026-2001 пластик ПВХ "UNEXT", светоотражающий, 6 мм, размер 200х200 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 27"

    "Гидротестер Балтика-01 для проверки пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Бензопила"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Воздуходувка лесопожарная "Ангара""

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Аптечка медицинская"

    Кол-во: 15

    "Позиция 31"

    "Огнетушитель углекислотный ОУ-5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Огнетушитель углекислотный ОУ-3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Огнетушитель порошковый ОП-35(з)АВСЕ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Огнетушитель порошковый ОП-10 (з)АВСЕ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "Огнетушитель порошковый ОП-5 (з)АВСЕ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Баллоны с углекислотой объмом 40 л ГОСТ 949-73"

    Кол-во: 15

    "Позиция 37"

    "Огнетушащий порошок "Вексон-АВС 25" категория ABCE ТУ 2149-028-10968286-97 фасовка: бумажный мешок с п/э вкладшем массой нетто 30 кг"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Пневматический ручной горн (отпугивать диких животных)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Журнал регистрации целевого инструктажа по охране труда."

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "Журнал сварочных работ."

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Журнал учета газоопасных работ, выполняемых без нарядов-допуска (форма 1Э)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Журнал регистрации результатов производственного контроля."

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Журнал трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда."

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Дорожный знак (ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВЫСОТЕ 4,5м) на металлической основе, светоотражающий"

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "Знаки (МЕСТО СБОРА) Е21 ГОСТ Р 12.4.026-2001 пластик ПВХ "UNEXT", светоотражающий, 6 мм, размер 650х650 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Знаки (ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА) F03 ГОСТ Р 12.4.026-2001 пластик ПВХ "UNEXT", светоотражающий, 6 мм, размер 200х200 мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 48"

    "Журнал регистрации вводного инструктажа."

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Журнал выдачи предохранительных поясов."

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "Знаки (ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ) F09 ГОСТ Р 12.4.026-2001 металл, светоотражающий, 2 мм, размер 200х200 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 51"

    "Тор"

    Кол-во: 5

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    Прием заявок:
    02.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 284 114
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП112013
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    2947/01.12.21/КО/Э Поставка лестниц для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават"
    175158
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 643 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № ГП201129
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    Поставка картона для нужд ООО "Газпром нефтехим Салават" (БАА 01740)
    177079
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    6 572 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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