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Номер извещения
31604094073
Уникальный номер закупки
16/2.2/0020143/ДШельф
Наименование закупки
Приобретение материалов для промышленной и пожарной безопасности
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.09.2016 06:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Контактный телефон
+7 4242 49-71-60 доб. 65151
Факс
+7 4242 49-72-74
Адрес электронной почты
a_kuznetsova@shelf-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Анна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4
Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки
Закупки и тендеры Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания или упаковывания бутылок или прочих емкостей; огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины; прокладки
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хозяйственных товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.10.2016 06:00 GMT +305.10.2016 06:0005.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604094073Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаровРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4
Дата и время вскрытия заявок
05.10.2016 06:0005.10.2016 06:0005.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604094073Дата и время вскрытия заявок Поставка хозяйственных товаровРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4
Подведение итогов не позднее
24.10.2016 02:3024.10.2016 02:3024.10.2016 02:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604094073Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаровРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хозяйственных товаров
Начальная цена
1 340 167,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Отсутствуют
28.12
28.29
28.29.2
47.74
58.11.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 350
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Кол-во: 2
Кол-во: 3
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Кол-во: 5
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