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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300569706
Уникальный номер закупки
13-6-0197
Наименование закупки
Поставка компьютерного оборудования для нужд ОАО «Газпром» (№ 1201/ГП/13-6-0197/24.09.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.09.2013 16:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-11
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
I.Bakhtina@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бахтина Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка компьютерного оборудования для нужд ОАО «Газпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2013 12:00 GMT +307.10.2013 12:0007.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300569706Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерного оборудования для нужд ОАО «Газпром»Москва
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2013 11:2508.10.2013 11:2508.10.2013 11:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300569706Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерного оборудования для нужд ОАО «Газпром»Москва
Подведение итогов не позднее
22.10.2013 20:0022.10.2013 20:0022.10.2013 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300569706Подведение итогов не позднее Поставка компьютерного оборудования для нужд ОАО «Газпром»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерного оборудования для нужд ОАО «Газпром»
Начальная цена
7 273 833,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
51.64.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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