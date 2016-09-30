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Номер извещения
31604093741
Уникальный номер закупки
16/2.1/0052731/ГИнвест
Наименование закупки
Оказание услуг по организации и осуществлению комплекса мероприятий по обеспечению физической охраны центрального административного здания, принадлежащего Заказчику на правах аренды, расположенном в г. Санкт Петербурге, для нужд ООО «Газпром инвест» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 52731
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.09.2016 19:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-61-82
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание услуг по организации и осуществлению комплекса мероприятий по обеспечению физической охраны центрального административного здания, принадлежащего Заказчику на правах аренды , расположенном в г. Санкт Петербурге.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2016 12:00 GMT +330.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604093741Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации и осуществлению комплекса мероприятий по обеспечению физической охраны центрального административного здания, принадлежащего Заказчику на правах аренды , расположенном в г. Санкт Петербурге.г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2016 10:1003.10.2016 10:1003.10.2016 10:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604093741Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации и осуществлению комплекса мероприятий по обеспечению физической охраны центрального административного здания, принадлежащего Заказчику на правах аренды , расположенном в г. Санкт Петербурге.г. Москва
Подведение итогов не позднее
14.10.2016 14:0014.10.2016 14:0014.10.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604093741Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации и осуществлению комплекса мероприятий по обеспечению физической охраны центрального административного здания, принадлежащего Заказчику на правах аренды , расположенном в г. Санкт Петербурге.г. Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
14.10.201614.10.2016 14:0014.10.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604093741Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации и осуществлению комплекса мероприятий по обеспечению физической охраны центрального административного здания, принадлежащего Заказчику на правах аренды , расположенном в г. Санкт Петербурге.г. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации и осуществлению комплекса мероприятий по обеспечению физической охраны центрального административного здания, принадлежащего Заказчику на правах аренды , расположенном в г. Санкт Петербурге.
Начальная цена
40 598 917,63
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Отсутствуют
80.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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