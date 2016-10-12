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Номер извещения
31604093626
Уникальный номер закупки
16/2.1/0052649/ГЭнерго
Наименование закупки
Оказание услуг по оперативному обслуживанию электроустановок Сургутского филиала ООО "Газпром энерго", обеспечивающих электроснабжение объектов ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.09.2016 18:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
Почтовый адрес
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
Контактный телефон
+7 495 428-45-60
Факс
+7 495 428-45-60
Адрес электронной почты
tender@adm.energo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полетаев Павел Павлович
Место рассмотрения предложений
119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Закупки и тендеры Услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к распределительным электросетям
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по оперативному обслуживанию электроустановок Сургутского филиала ООО "Газпром энерго", обеспечивающих электроснабжение объектов ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.10.2016 12:00 GMT +312.10.2016 12:0012.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604093626Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по оперативному обслуживанию электроустановок Сургутского филиала ООО "Газпром энерго", обеспечивающих электроснабжение объектов ООО "Газпром трансгаз Югорск"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Дата и время вскрытия заявок
12.10.2016 14:0012.10.2016 14:0012.10.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604093626Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по оперативному обслуживанию электроустановок Сургутского филиала ООО "Газпром энерго", обеспечивающих электроснабжение объектов ООО "Газпром трансгаз Югорск"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Подведение итогов не позднее
07.11.2016 18:0007.11.2016 18:0007.11.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604093626Подведение итогов не позднее Оказание услуг по оперативному обслуживанию электроустановок Сургутского филиала ООО "Газпром энерго", обеспечивающих электроснабжение объектов ООО "Газпром трансгаз Югорск"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.11.201607.11.2016 18:0007.11.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604093626Подведение итогов не позднее Оказание услуг по оперативному обслуживанию электроустановок Сургутского филиала ООО "Газпром энерго", обеспечивающих электроснабжение объектов ООО "Газпром трансгаз Югорск"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по оперативному обслуживанию электроустановок Сургутского филиала ООО "Газпром энерго", обеспечивающих электроснабжение объектов ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Начальная цена
25 320 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром энерго»
Все закупки и тендеры «Газпром энерго»
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
Отсутствуют
35.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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