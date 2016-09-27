www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31604093393
Уникальный номер закупки
16/2.1/0058796/ТГСаратов
Наименование закупки
Завершение строительства объекта «ГРС Гремячий Сторожевского ЛПУМГ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/16/2.1/0058796/ТГСаратов/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.09.2016 17:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Завершение строительства объекта «ГРС Гремячий Сторожевского ЛПУМГ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2016 12:00 GMT +327.09.2016 12:0027.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604093393Дата и время окончания срока приема заявок Завершение строительства объекта «ГРС Гремячий Сторожевского ЛПУМГ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Москва
Дата и время вскрытия заявок
28.09.2016 10:0528.09.2016 10:0528.09.2016 10:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604093393Дата и время вскрытия заявок Завершение строительства объекта «ГРС Гремячий Сторожевского ЛПУМГ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2016 20:0030.09.2016 20:0030.09.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604093393Подведение итогов не позднее Завершение строительства объекта «ГРС Гремячий Сторожевского ЛПУМГ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.09.201630.09.2016 20:0030.09.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604093393Подведение итогов не позднее Завершение строительства объекта «ГРС Гремячий Сторожевского ЛПУМГ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Завершение строительства объекта «ГРС Гремячий Сторожевского ЛПУМГ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
54 851 870,15
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Саратов»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Саратов»
Адрес местонахождения
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
Отсутствуют
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.