Оказание услуг по мойке автомобилей в г.Астрахани в 2017 году для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Оказание услуг по мойке автомобилей в г.Астрахани в 2017 году для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Мойка 1-ого тканевого коврика моющим средством (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)" Кол-во: 25

"Позиция 2" "Мойка коврика багажника бесконтактной пеной (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)" Кол-во: 11

"Позиция 3" "Мойка 4-х резиновых ковриков моющим средством (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)" Кол-во: 18

"Позиция 4" "Мойка днища, дисков и внутренней поверхности бамперов моющим средством (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)" Кол-во: 12

"Позиция 5" "Мойка стёкол с использованием полироли (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)" Кол-во: 13

"Позиция 6" "Чистка багажника пылесосом (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)" Кол-во: 25

"Позиция 7" "Нанесение воска на кузов автомобиля (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)" Кол-во: 48

"Позиция 8" "Чистка салона пылесосом, влажная протирка салона, мойка стёкол и пластика в салоне, мойка ковриков (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)" Кол-во: 14

"Позиция 9" "Мойка кузова, колёсных дисков, порогов и ковриков (4шт), колёсных арок моющим средством; нанесение воска и сушка кузова; уборка салона: пылесос, протирка стёкол и пластика(легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)" Кол-во: 437

"Позиция 10" "Мойка кузова, колёсных дисков и порогов, колёсных арок моющим средством, сушка кузова (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)" Кол-во: 411

"Позиция 11" "Защитная полировка кузова (двухкомпонентная) полиролью (легковые автомобили классов В, С, D, E)" Кол-во: 5

"Позиция 12" "Восстановление цвета, защита кузова, устранение помутнений, царапин, потертостей (легковые автомобили классов В, С, D, E)" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Химчистка пола чистящим средством (легковые автомобили классов В, С, D, E)" Кол-во: 2

"Позиция 14" "Химчистка одной двери чистящим средством (легковые автомобили классов В, С, D, E)" Кол-во: 3

"Позиция 15" "Химчистка одного сиденья чистящим средством (легковые автомобили классов В, С, D, E)" Кол-во: 2

"Позиция 16" "Химчистка потолка чистящим средством (легковые автомобили классов В, С, D, E)" Кол-во: 4

"Позиция 17" "Химчистка тканевой отделки багажника чистящим средством (легковые автомобили классов В, С, D, E)" Кол-во: 5

"Позиция 18" "Химчистка сиденья 5 шт, обшивки дверей, пола, панели приборов чистящим средством (легковые автомобили классов В, С, D, E)" Кол-во: 11

"Позиция 19" "Мойка двигателя моющим средством (легковые автомобили классов В, С, D, E)" Кол-во: 22

"Позиция 20" "Чернение резины или бамперов специальным средством (легковые автомобили классов В, С, D, E)" Кол-во: 78

"Позиция 21" "Удаление следов насекомых, налёта битума салфеткой (легковые автомобили классов В, С, D, E)" Кол-во: 31

"Позиция 22" "Мойка 1-ого тканевого коврика моющим средством (легковые автомобили классов В, С, D, E)" Кол-во: 15

"Позиция 23" "Мойка коврика багажника бесконтактной пеной (легковые автомобили классов В, С, D, E)" Кол-во: 22

"Позиция 24" "Мойка 4-х резиновых ковриков моющим средством (легковые автомобили классов В, С, D, E)" Кол-во: 17

"Позиция 25" "Мойка днища, дисков и внутренней поверхности бамперов моющим средством (легковые автомобили классов В, С, D, E)" Кол-во: 16

"Позиция 26" "Мойка стёкол с использованием полироли (легковые автомобили классов В, С, D, E)" Кол-во: 10

"Позиция 27" "Чистка багажника пылесосом (легковые автомобили классов В, С, D, E)" Кол-во: 37

"Позиция 28" "Нанесение воска на кузов автомобиля (легковые автомобили классов В, С, D, E)" Кол-во: 101

"Позиция 29" "Чистка салона пылесосом, влажная протирка салона, мойка стёкол и пластика в салоне, мойка ковриков (легковые автомобили классов В, С, D, E)" Кол-во: 18

"Позиция 30" "Мойка кузова, колёсных дисков, порогов и ковриков (4шт), колёсных арок моющим средством; нанесение воска и сушка кузова; уборка салона: пылесос, протирка стёкол и пластика (легковые автомобили классов В, С, D, E)" Кол-во: 429

"Позиция 31" "Мойка кузова, колёсных дисков и порогов, колёсных арок моющим средством, сушка кузова (легковые автомобили классов В, С, D, E)" Кол-во: 401

"Позиция 32" "Удаление следов насекомых, налёта битума салфеткой (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)" Кол-во: 17

"Позиция 33" "Защитная полировка кузова (двухкомпонентная) полиролью (внедорожники класса G, микроавтобусы)" Кол-во: 3

"Позиция 34" "Восстановление цвета, защита кузова, устранение помутнений, царапин, потертостей (внедорожники класса G, микроавтобусы)" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Химчистка одной двери чистящим средством (внедорожники класса G, микроавтобусы)" Кол-во: 3

"Позиция 36" "Химчистка одного сиденья чистящим средством (внедорожники класса G, микроавтобусы)" Кол-во: 2

"Позиция 37" "Химчистка потолка чистящим средством (внедорожники класса G, микроавтобусы)" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Химчистка тканевой отделки багажника чистящим средством (внедорожники класса G, микроавтобусы)" Кол-во: 3

"Позиция 39" "Химчистка сиденья 5 шт, обшивки дверей, пола, панели приборов чистящим средством (внедорожники класса G, микроавтобусы)" Кол-во: 2

"Позиция 40" "Мойка двигателя моющим средством (внедорожники класса G, микроавтобусы)" Кол-во: 11

"Позиция 41" "Чернение резины или бамперов специальным средством (внедорожники класса G, микроавтобусы)" Кол-во: 32

"Позиция 42" "Удаление следов насекомых, налёта битума салфеткой (внедорожники класса G, микроавтобусы)" Кол-во: 9

"Позиция 43" "Мойка 1-ого тканевого коврика моющим средством (внедорожники класса G, микроавтобусы)" Кол-во: 19

"Позиция 44" "Мойка коврика багажника бесконтактной пеной (внедорожники класса G, микроавтобусы)" Кол-во: 7

"Позиция 45" "Мойка 4-х резиновых ковриков моющим средством (внедорожники класса G, микроавтобусы)" Кол-во: 14

"Позиция 46" "Мойка днища, дисков и внутренней поверхности бамперов моющим средством (внедорожники класса G, микроавтобусы)" Кол-во: 7

"Позиция 47" "Мойка стёкол с использованием полироли (внедорожники класса G, микроавтобусы)" Кол-во: 9

"Позиция 48" "Чистка багажника пылесосом (внедорожники класса G, микроавтобусы)" Кол-во: 17

"Позиция 49" "Нанесение воска на кузов автомобиля (внедорожники класса G, микроавтобусы)" Кол-во: 31

"Позиция 50" "Чистка салона пылесосом, влажная протирка салона, мойка стёкол и пластика в салоне, мойка ковриков (внедорожники класса G, микроавтобусы)" Кол-во: 8

"Позиция 51" "Мойка кузова, колёсных дисков, порогов и ковриков (4шт), колёсных арок моющим средством; нанесение воска и сушка кузова; уборка салона: пылесос, протирка стёкол и пластика (внедорожники класса G, микроавтобусы)" Кол-во: 337

"Позиция 52" "Мойка кузова, колёсных дисков и порогов, колёсных арок моющим средством, сушка кузова (внедорожники класса G, микроавтобусы)" Кол-во: 320

"Позиция 53" "Защитная полировка кузова (двухкомпонентная) полиролью (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)" Кол-во: 4

"Позиция 54" "Восстановление цвета, защита кузова, устранение помутнений, царапин, потертостей (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)" Кол-во: 2

"Позиция 55" "Химчистка пола чистящим средством (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)" Кол-во: 4

"Позиция 56" "Химчистка одной двери чистящим средством (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)" Кол-во: 2

"Позиция 57" "Химчистка одного сиденья чистящим средством (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Химчистка пола чистящим средством (внедорожники класса G, микроавтобусы)" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Химчистка потолка чистящим средством (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)" Кол-во: 4

"Позиция 60" "Химчистка тканевой отделки багажника чистящим средством (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)" Кол-во: 3

"Позиция 61" "Химчистка сиденья 5 шт, обшивки дверей, пола, панели приборов чистящим средством (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)" Кол-во: 3

"Позиция 62" "Мойка двигателя моющим средством (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)" Кол-во: 13