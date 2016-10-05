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Номер извещения
31604092629
Уникальный номер закупки
16/2.1/0061048/ДАстр
Наименование закупки
Оказание услуг по мойке автомобилей в г.Астрахани в 2017 году для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.09.2016 15:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 31-62-55
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попруга Юлия Викторовна
Место рассмотрения предложений
По адресу Организатора
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по мойке автомобилей в г.Астрахани в 2017 году для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.10.2016 09:00 GMT +305.10.2016 09:0005.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604092629Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по мойке автомобилей в г.Астрахани в 2017 году для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" По адресу Организатора
Дата и время вскрытия заявок
05.10.2016 09:0005.10.2016 09:0005.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604092629Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по мойке автомобилей в г.Астрахани в 2017 году для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" По адресу Организатора
Подведение итогов не позднее
25.10.2016 07:3025.10.2016 07:3025.10.2016 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604092629Подведение итогов не позднее Оказание услуг по мойке автомобилей в г.Астрахани в 2017 году для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" По адресу Организатора
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по мойке автомобилей в г.Астрахани в 2017 году для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
Начальная цена
1 062 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Отсутствуют
45.20.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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