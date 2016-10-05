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    Главная / Торги / Оказание услуг по мойке автомобилей в г.Астрахани в 2017 году для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Оказание услуг по мойке автомобилей в г.Астрахани в 2017 году для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.10.2016 09:0005.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604092629Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по мойке автомобилей в г.Астрахани в 2017 году для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" По адресу ОрганизатораПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604092629

    Уникальный номер закупки

    16/2.1/0061048/ДАстр

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по мойке автомобилей в г.Астрахани в 2017 году для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.09.2016 15:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация на оказание услуг по мойке автотранспорта.zip

    Извещение о проведение запроса предложений на оказание услуг по мойке автотранспорта.DOC

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 31-62-55

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попруга Юлия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    По адресу Организатора

    Закупки и тендеры Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по мойке автомобилей в г.Астрахани в 2017 году для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.10.2016 09:00 GMT +305.10.2016 09:0005.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604092629Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по мойке автомобилей в г.Астрахани в 2017 году для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" По адресу Организатора

    Дата и время вскрытия заявок

    05.10.2016 09:0005.10.2016 09:0005.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604092629Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по мойке автомобилей в г.Астрахани в 2017 году для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" По адресу Организатора

    Подведение итогов не позднее

    25.10.2016 07:3025.10.2016 07:3025.10.2016 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604092629Подведение итогов не позднее Оказание услуг по мойке автомобилей в г.Астрахани в 2017 году для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" По адресу Организатора

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.10.201625.10.2016 07:3025.10.2016 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604092629Подведение итогов не позднее Оказание услуг по мойке автомобилей в г.Астрахани в 2017 году для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" По адресу Организатора

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по мойке автомобилей в г.Астрахани в 2017 году для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Начальная цена

    1 062 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20.3

    Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мойка 1-ого тканевого коврика моющим средством (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 2"

    "Мойка коврика багажника бесконтактной пеной (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 3"

    "Мойка 4-х резиновых ковриков моющим средством (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 4"

    "Мойка днища, дисков и внутренней поверхности бамперов моющим средством (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 5"

    "Мойка стёкол с использованием полироли (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)"

    Кол-во: 13

    "Позиция 6"

    "Чистка багажника пылесосом (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 7"

    "Нанесение воска на кузов автомобиля (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)"

    Кол-во: 48

    "Позиция 8"

    "Чистка салона пылесосом, влажная протирка салона, мойка стёкол и пластика в салоне, мойка ковриков (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 9"

    "Мойка кузова, колёсных дисков, порогов и ковриков (4шт), колёсных арок моющим средством; нанесение воска и сушка кузова; уборка салона: пылесос, протирка стёкол и пластика(легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)"

    Кол-во: 437

    "Позиция 10"

    "Мойка кузова, колёсных дисков и порогов, колёсных арок моющим средством, сушка кузова (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)"

    Кол-во: 411

    "Позиция 11"

    "Защитная полировка кузова (двухкомпонентная) полиролью (легковые автомобили классов В, С, D, E)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Восстановление цвета, защита кузова, устранение помутнений, царапин, потертостей (легковые автомобили классов В, С, D, E)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Химчистка пола чистящим средством (легковые автомобили классов В, С, D, E)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Химчистка одной двери чистящим средством (легковые автомобили классов В, С, D, E)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Химчистка одного сиденья чистящим средством (легковые автомобили классов В, С, D, E)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Химчистка потолка чистящим средством (легковые автомобили классов В, С, D, E)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Химчистка тканевой отделки багажника чистящим средством (легковые автомобили классов В, С, D, E)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Химчистка сиденья 5 шт, обшивки дверей, пола, панели приборов чистящим средством (легковые автомобили классов В, С, D, E)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 19"

    "Мойка двигателя моющим средством (легковые автомобили классов В, С, D, E)"

    Кол-во: 22

    "Позиция 20"

    "Чернение резины или бамперов специальным средством (легковые автомобили классов В, С, D, E)"

    Кол-во: 78

    "Позиция 21"

    "Удаление следов насекомых, налёта битума салфеткой (легковые автомобили классов В, С, D, E)"

    Кол-во: 31

    "Позиция 22"

    "Мойка 1-ого тканевого коврика моющим средством (легковые автомобили классов В, С, D, E)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 23"

    "Мойка коврика багажника бесконтактной пеной (легковые автомобили классов В, С, D, E)"

    Кол-во: 22

    "Позиция 24"

    "Мойка 4-х резиновых ковриков моющим средством (легковые автомобили классов В, С, D, E)"

    Кол-во: 17

    "Позиция 25"

    "Мойка днища, дисков и внутренней поверхности бамперов моющим средством (легковые автомобили классов В, С, D, E)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 26"

    "Мойка стёкол с использованием полироли (легковые автомобили классов В, С, D, E)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Чистка багажника пылесосом (легковые автомобили классов В, С, D, E)"

    Кол-во: 37

    "Позиция 28"

    "Нанесение воска на кузов автомобиля (легковые автомобили классов В, С, D, E)"

    Кол-во: 101

    "Позиция 29"

    "Чистка салона пылесосом, влажная протирка салона, мойка стёкол и пластика в салоне, мойка ковриков (легковые автомобили классов В, С, D, E)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 30"

    "Мойка кузова, колёсных дисков, порогов и ковриков (4шт), колёсных арок моющим средством; нанесение воска и сушка кузова; уборка салона: пылесос, протирка стёкол и пластика (легковые автомобили классов В, С, D, E)"

    Кол-во: 429

    "Позиция 31"

    "Мойка кузова, колёсных дисков и порогов, колёсных арок моющим средством, сушка кузова (легковые автомобили классов В, С, D, E)"

    Кол-во: 401

    "Позиция 32"

    "Удаление следов насекомых, налёта битума салфеткой (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)"

    Кол-во: 17

    "Позиция 33"

    "Защитная полировка кузова (двухкомпонентная) полиролью (внедорожники класса G, микроавтобусы)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Восстановление цвета, защита кузова, устранение помутнений, царапин, потертостей (внедорожники класса G, микроавтобусы)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Химчистка одной двери чистящим средством (внедорожники класса G, микроавтобусы)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Химчистка одного сиденья чистящим средством (внедорожники класса G, микроавтобусы)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Химчистка потолка чистящим средством (внедорожники класса G, микроавтобусы)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Химчистка тканевой отделки багажника чистящим средством (внедорожники класса G, микроавтобусы)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "Химчистка сиденья 5 шт, обшивки дверей, пола, панели приборов чистящим средством (внедорожники класса G, микроавтобусы)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Мойка двигателя моющим средством (внедорожники класса G, микроавтобусы)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 41"

    "Чернение резины или бамперов специальным средством (внедорожники класса G, микроавтобусы)"

    Кол-во: 32

    "Позиция 42"

    "Удаление следов насекомых, налёта битума салфеткой (внедорожники класса G, микроавтобусы)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 43"

    "Мойка 1-ого тканевого коврика моющим средством (внедорожники класса G, микроавтобусы)"

    Кол-во: 19

    "Позиция 44"

    "Мойка коврика багажника бесконтактной пеной (внедорожники класса G, микроавтобусы)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 45"

    "Мойка 4-х резиновых ковриков моющим средством (внедорожники класса G, микроавтобусы)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 46"

    "Мойка днища, дисков и внутренней поверхности бамперов моющим средством (внедорожники класса G, микроавтобусы)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 47"

    "Мойка стёкол с использованием полироли (внедорожники класса G, микроавтобусы)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 48"

    "Чистка багажника пылесосом (внедорожники класса G, микроавтобусы)"

    Кол-во: 17

    "Позиция 49"

    "Нанесение воска на кузов автомобиля (внедорожники класса G, микроавтобусы)"

    Кол-во: 31

    "Позиция 50"

    "Чистка салона пылесосом, влажная протирка салона, мойка стёкол и пластика в салоне, мойка ковриков (внедорожники класса G, микроавтобусы)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 51"

    "Мойка кузова, колёсных дисков, порогов и ковриков (4шт), колёсных арок моющим средством; нанесение воска и сушка кузова; уборка салона: пылесос, протирка стёкол и пластика (внедорожники класса G, микроавтобусы)"

    Кол-во: 337

    "Позиция 52"

    "Мойка кузова, колёсных дисков и порогов, колёсных арок моющим средством, сушка кузова (внедорожники класса G, микроавтобусы)"

    Кол-во: 320

    "Позиция 53"

    "Защитная полировка кузова (двухкомпонентная) полиролью (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Восстановление цвета, защита кузова, устранение помутнений, царапин, потертостей (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Химчистка пола чистящим средством (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Химчистка одной двери чистящим средством (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Химчистка одного сиденья чистящим средством (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Химчистка пола чистящим средством (внедорожники класса G, микроавтобусы)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Химчистка потолка чистящим средством (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Химчистка тканевой отделки багажника чистящим средством (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "Химчистка сиденья 5 шт, обшивки дверей, пола, панели приборов чистящим средством (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "Мойка двигателя моющим средством (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)"

    Кол-во: 13

    "Позиция 63"

    "Чернение резины или бамперов специальным средством (легковые автомобили класса S, внедорожники класса М, минивэны)"

    Кол-во: 35

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    6 572 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211077640
    Предоставление доступа к системе сдачи отчетности в государственные контролирующие органы через Интернет "Контур-Экстерн" и оказание услуг абонентского обслуживания в Системе для филиалов и подразделений ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2022-2025 гг. для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 2.1/000806
    Предоставление доступа к системе сдачи отчетности в государственные контролирующие органы...
    177044
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 371 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211080970
    Оказание услуг по предоставлению в аренду автономных магнитоимпульсных дефектоскопов для нужд ООО "Газпром недра" ПФ «Астраханьгазгеофизика» для нужд ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 2.1/0001292
    Оказание услуг по предоставлению в аренду автономных магнитоимпульсных дефектоскопов для нужд...
    177077
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    4 199 760
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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