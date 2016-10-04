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Номер извещения
31604092423
Уникальный номер закупки
16/1.1/0034096/ГИнвест
Наименование закупки
Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости по объекту: «Площадка скважины наблюдательной № 91 (СП-6)», «Площадка скважины наблюдательной № 93 (СП-6)» в составе стройки «Расширение Невского ПХГ (III очередь)»; «КС «Шахтинская» (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода», в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» для нужд ООО «Газпром инвест». Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства (0056/16/1.1/0034096/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.09.2016 15:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-21
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пономарева Ксения Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости по объекту: "Площадка скважины наблюдательной № 91 (СП-6)", "Площадка скважины наблюдательной № 93 (СП-6) " в составе стройки "Расширение Невского ПХГ (III очередь)"; "КС "Шахтинская" (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода.", в составе стройки "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2016 15:00 GMT +304.10.2016 15:0004.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604092423Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости по объекту: "Площадка скважины наблюдательной № 91 (СП-6)", "Площадка скважины наблюдательной № 93 (СП-6) " в составе стройки "Расширение Невского ПХГ (III очередь)"; "КС "Шахтинская" (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода.", в составе стройки "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
05.10.2016 10:0005.10.2016 10:0005.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604092423Дата и время вскрытия заявок Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости по объекту: "Площадка скважины наблюдательной № 91 (СП-6)", "Площадка скважины наблюдательной № 93 (СП-6) " в составе стройки "Расширение Невского ПХГ (III очередь)"; "КС "Шахтинская" (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода.", в составе стройки "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"г. Москва
Подведение итогов не позднее
14.10.2016 15:0014.10.2016 15:0014.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604092423Подведение итогов не позднее Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости по объекту: "Площадка скважины наблюдательной № 91 (СП-6)", "Площадка скважины наблюдательной № 93 (СП-6) " в составе стройки "Расширение Невского ПХГ (III очередь)"; "КС "Шахтинская" (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода.", в составе стройки "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"г. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.10.201614.10.2016 15:0014.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604092423Подведение итогов не позднее Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости по объекту: "Площадка скважины наблюдательной № 91 (СП-6)", "Площадка скважины наблюдательной № 93 (СП-6) " в составе стройки "Расширение Невского ПХГ (III очередь)"; "КС "Шахтинская" (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода.", в составе стройки "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"г. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости по объекту: "Площадка скважины наблюдательной № 91 (СП-6)", "Площадка скважины наблюдательной № 93 (СП-6) " в составе стройки "Расширение Невского ПХГ (III очередь)"; "КС "Шахтинская" (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода.", в составе стройки "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"
Начальная цена
1 870 188,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Отсутствуют
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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