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Номер извещения
31604092125
Уникальный номер закупки
16/2.1/0060302/ДНоябрьск
Наименование закупки
Услуги по разработке проекта НДС и получение разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду для КОС при УКПГ-3 ЧНГКМ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.09.2016 14:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Почтовый адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Контактный телефон
+7 3496 36-33-54
Факс
+7 3496 36-31-48
Адрес электронной почты
kishko.al@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кишко Андрей Леонидович
Место рассмотрения предложений
г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц зал
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Услуги по разработке проекта НДС и получение разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду для КОС при УКПГ-3 ЧНГКМ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2016 13:00 GMT +327.09.2016 13:0027.09.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604092125Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по разработке проекта НДС и получение разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду для КОС при УКПГ-3 ЧНГКМ.г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц зал
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2016 13:0027.09.2016 13:0027.09.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604092125Дата и время вскрытия заявок Услуги по разработке проекта НДС и получение разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду для КОС при УКПГ-3 ЧНГКМ.г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц зал
Подведение итогов не позднее
11.10.2016 13:0011.10.2016 13:0011.10.2016 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604092125Подведение итогов не позднее Услуги по разработке проекта НДС и получение разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду для КОС при УКПГ-3 ЧНГКМ.г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц зал
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.10.201611.10.2016 13:0011.10.2016 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604092125Подведение итогов не позднее Услуги по разработке проекта НДС и получение разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду для КОС при УКПГ-3 ЧНГКМ.г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц зал
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по разработке проекта НДС и получение разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду для КОС при УКПГ-3 ЧНГКМ.
Начальная цена
5 310 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Отсутствуют
71.12.53
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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