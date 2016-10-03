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Номер извещения
31604091876
Уникальный номер закупки
16/2.2/0002964/ГАвиа
Наименование закупки
Поставка форсунок для двигателя ARRIUS2B2 вертолета ЕС135Т2+ для нужд Пермского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.09.2016 14:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Контактный телефон
+7 495 719-18-27
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
loseva.mv@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лосева Мария Викторовна
Место рассмотрения предложений
https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru
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Поставка форсунок для двигателя ARRIUS2B2 вертолета ЕС135Т2+ для нужд Пермского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2016 12:00 GMT +303.10.2016 12:0003.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604091876Дата и время окончания срока приема заявок Поставка форсунок для двигателя ARRIUS2B2 вертолета ЕС135Т2+ для нужд Пермского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2016 15:0003.10.2016 15:0003.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604091876Дата и время вскрытия заявок Поставка форсунок для двигателя ARRIUS2B2 вертолета ЕС135Т2+ для нужд Пермского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru
Подведение итогов не позднее
14.11.2016 23:5914.11.2016 23:5914.11.2016 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604091876Подведение итогов не позднее Поставка форсунок для двигателя ARRIUS2B2 вертолета ЕС135Т2+ для нужд Пермского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
14.11.201614.11.2016 23:5914.11.2016 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604091876Подведение итогов не позднее Поставка форсунок для двигателя ARRIUS2B2 вертолета ЕС135Т2+ для нужд Пермского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка форсунок для двигателя ARRIUS2B2 вертолета ЕС135Т2+ для нужд Пермского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Начальная цена
7 230 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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