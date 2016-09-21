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Номер извещения
31604091756
Уникальный номер закупки
16/2.1/0055545/ГАвиа
Наименование закупки
Капитальный ремонт двигателей ТВ2-117А(АГ) и главных редукторов ВР-8А нужд Самарского филиала ООО Авиапредприятия "Газпром авиа" (0001/16/2.1/0055545/ГАвиа/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.09.2016 14:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-65-92
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
S.Zemskov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земсков Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Капитальный ремонт двигателей ТВ2-117А(АГ) и главных редукторов ВР-8А нужд Самарского филиала ООО Авиапредприятия "Газпром авиа"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2016 12:00 GMT +321.09.2016 12:0021.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604091756Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт двигателей ТВ2-117А(АГ) и главных редукторов ВР-8А нужд Самарского филиала ООО Авиапредприятия "Газпром авиа"Москва
Дата и время вскрытия заявок
22.09.2016 10:1522.09.2016 10:1522.09.2016 10:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604091756Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт двигателей ТВ2-117А(АГ) и главных редукторов ВР-8А нужд Самарского филиала ООО Авиапредприятия "Газпром авиа"Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2016 18:0030.09.2016 18:0030.09.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604091756Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт двигателей ТВ2-117А(АГ) и главных редукторов ВР-8А нужд Самарского филиала ООО Авиапредприятия "Газпром авиа"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт двигателей ТВ2-117А(АГ) и главных редукторов ВР-8А нужд Самарского филиала ООО Авиапредприятия "Газпром авиа"
Начальная цена
45 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
30.30.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
Кол-во: 4
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