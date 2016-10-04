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Номер извещения
31604091181
Уникальный номер закупки
16/2.1/0058808/ДНадым
Наименование закупки
Услуги по оформлению помещений объектов ООО «Газпром добыча Надым» стендами по охране труда
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.09.2016 12:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-76-65
Факс
+7 34995 3-75-12
Адрес электронной почты
Borsukovskaia.EA@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Борсуковская Елена Алексеевна
Место рассмотрения предложений
ЯНАО, г. Надым, Пионерская, 14
Закупки и тендеры Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской деятельностью, прочие, не включенные в другие группировки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по оформлению помещений объектов ООО «Газпром добыча Надым» стендами по охране труда
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2016 06:00 GMT +304.10.2016 06:0004.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604091181Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по оформлению помещений объектов ООО «Газпром добыча Надым» стендами по охране трудаЯНАО, г. Надым, Пионерская, 14
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2016 06:0004.10.2016 06:0004.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604091181Дата и время вскрытия заявок Услуги по оформлению помещений объектов ООО «Газпром добыча Надым» стендами по охране трудаЯНАО, г. Надым, Пионерская, 14
Подведение итогов не позднее
01.11.2016 15:0001.11.2016 15:0001.11.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604091181Подведение итогов не позднее Услуги по оформлению помещений объектов ООО «Газпром добыча Надым» стендами по охране трудаЯНАО, г. Надым, Пионерская, 14
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по оформлению помещений объектов ООО «Газпром добыча Надым» стендами по охране труда
Начальная цена
590 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
82.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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