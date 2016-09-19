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Номер извещения
31604091160
Уникальный номер закупки
16/2.1/0062810/АК1825
Наименование закупки
Диагностика и ремонт топливной аппаратуры автомобилей и автобусов для нужд ЗАО "АК № 1825"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.09.2016 12:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,
Почтовый адрес
460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20
Контактный телефон
+7 3532 34-32-66
Факс
+7 3532 34-32-51
Адрес электронной почты
zakupki@ak1825.e4u.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бредихина Лидия Михайловна
Место рассмотрения предложений
г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20
Ключевые слова:
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Диагностика и ремонт топливной аппаратуры
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.09.2016 09:00 GMT +319.09.2016 09:0019.09.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604091160Дата и время окончания срока приема заявок Диагностика и ремонт топливной аппаратурыг. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20
Дата и время вскрытия заявок
19.09.2016 12:0019.09.2016 12:0019.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604091160Дата и время вскрытия заявок Диагностика и ремонт топливной аппаратурыг. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20
Подведение итогов не позднее
21.09.2016 13:0021.09.2016 13:0021.09.2016 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604091160Подведение итогов не позднее Диагностика и ремонт топливной аппаратурыг. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Диагностика и ремонт топливной аппаратуры
Начальная цена
428 499,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "АК № 1825"
Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"
Адрес местонахождения
460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,
460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20
Отсутствуют
45.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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