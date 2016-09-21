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Номер извещения
31604091600
Уникальный номер закупки
16/4.4/0059297/ГПК
Наименование закупки
Выбор на этапе проектно-изыскательских работ поставщика трубопроводной арматуры для объекта «Установка дополнительного ГПА в составе компрессорного цеха КС Грязовецкая II нитки Северо-Европейского газопровода» для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (№ 0001/16/4.4/0059297/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.09.2016 13:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-43
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
K.Ivanov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Константин Германович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65
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Выбор на этапе проектно-изыскательских работ поставщика трубопроводной арматуры для объекта «Установка дополнительного ГПА в составе компрессорного цеха КС Грязовецкая II нитки Северо-Европейского газопровода» для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (№ 0001/16/4.4/0059297/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2016 12:00 GMT +321.09.2016 12:0021.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604091600Дата и время окончания срока приема заявок Выбор на этапе проектно-изыскательских работ поставщика трубопроводной арматуры для объекта «Установка дополнительного ГПА в составе компрессорного цеха КС Грязовецкая II нитки Северо-Европейского газопровода» для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (№ 0001/16/4.4/0059297/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016)г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65
Дата и время вскрытия заявок
22.09.2016 10:0022.09.2016 10:0022.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604091600Дата и время вскрытия заявок Выбор на этапе проектно-изыскательских работ поставщика трубопроводной арматуры для объекта «Установка дополнительного ГПА в составе компрессорного цеха КС Грязовецкая II нитки Северо-Европейского газопровода» для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (№ 0001/16/4.4/0059297/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016)г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65
Подведение итогов не позднее
30.09.2016 20:0030.09.2016 20:0030.09.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604091600Подведение итогов не позднее Выбор на этапе проектно-изыскательских работ поставщика трубопроводной арматуры для объекта «Установка дополнительного ГПА в составе компрессорного цеха КС Грязовецкая II нитки Северо-Европейского газопровода» для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (№ 0001/16/4.4/0059297/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016)г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.09.201630.09.2016 20:0030.09.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604091600Подведение итогов не позднее Выбор на этапе проектно-изыскательских работ поставщика трубопроводной арматуры для объекта «Установка дополнительного ГПА в составе компрессорного цеха КС Грязовецкая II нитки Северо-Европейского газопровода» для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (№ 0001/16/4.4/0059297/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016)г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор на этапе проектно-изыскательских работ поставщика трубопроводной арматуры для объекта «Установка дополнительного ГПА в составе компрессорного цеха КС Грязовецкая II нитки Северо-Европейского газопровода» для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (№ 0001/16/4.4/0059297/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016)
Начальная цена
38 643 920,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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