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Номер извещения
31604090818
Уникальный номер закупки
16/2.2/0020153/ДШельф
Наименование закупки
Уплотнительные и вспомогательные материалы для ТО и ТР технологического оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.09.2016 11:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Контактный телефон
+7 4242 49-71-60 доб. 65053
Факс
+7 4242 49-72-74
Адрес электронной почты
A_vylekzhanin@shelf-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Анна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4
Закупки и тендеры Тряпье, отходы шпагата, бечевки, веревки или канатов и изделия из текстильных материалов, бывшие в употреблении
Закупки и тендеры Оборудование и инструменты неэлектрические для пайки мягким и твердым припоем или сварки, и их части; машины и аппараты для газотермического напыления
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Уплотнительные и вспомогательные материалы для ТО и ТР технологического оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2016 06:00 GMT +304.10.2016 06:0004.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604090818Дата и время окончания срока приема заявок Уплотнительные и вспомогательные материалы для ТО и ТР технологического оборудованияРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2016 06:0004.10.2016 06:0004.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604090818Дата и время вскрытия заявок Уплотнительные и вспомогательные материалы для ТО и ТР технологического оборудованияРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4
Подведение итогов не позднее
28.10.2016 12:0028.10.2016 12:0028.10.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604090818Подведение итогов не позднее Уплотнительные и вспомогательные материалы для ТО и ТР технологического оборудованияРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Уплотнительные и вспомогательные материалы для ТО и ТР технологического оборудования
Начальная цена
1 070 068,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Отсутствуют
13.94.2
26.30.6
28.29.12
28.29.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2000
Кол-во: 1000
Кол-во: 500
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 120
Кол-во: 24
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 2500
Кол-во: 12
Кол-во: 20
Кол-во: 26
Кол-во: 7
Кол-во: 60
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 17
Кол-во: 40
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