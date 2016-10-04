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    Главная / Торги / Уплотнительные и вспомогательные материалы для ТО и ТР технологического оборудования

    Уплотнительные и вспомогательные материалы для ТО и ТР технологического оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2016 06:0004.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604090818Дата и время окончания срока приема заявок Уплотнительные и вспомогательные материалы для ТО и ТР технологического оборудованияРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604090818

    Уникальный номер закупки

    16/2.2/0020153/ДШельф

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Уплотнительные и вспомогательные материалы для ТО и ТР технологического оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.09.2016 11:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение № 3 -методика уплотн.docx

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Документация повтор уплотнит.rar

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Юридический адрес

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    Почтовый адрес

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Контактный телефон

    +7 4242 49-71-60 доб. 65053

    Факс

    +7 4242 49-72-74

    Адрес электронной почты

    A_vylekzhanin@shelf-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Анна Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4

    Закупки и тендеры Сахалинская Область

    Закупки и тендеры Тряпье, отходы шпагата, бечевки, веревки или канатов и изделия из текстильных материалов, бывшие в употреблении

    Закупки и тендеры Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры

    Закупки и тендеры Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей

    Закупки и тендеры Оборудование и инструменты неэлектрические для пайки мягким и твердым припоем или сварки, и их части; машины и аппараты для газотермического напыления

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Уплотнительные и вспомогательные материалы для ТО и ТР технологического оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2016 06:00 GMT +304.10.2016 06:0004.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604090818Дата и время окончания срока приема заявок Уплотнительные и вспомогательные материалы для ТО и ТР технологического оборудованияРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4

    Дата и время вскрытия заявок

    04.10.2016 06:0004.10.2016 06:0004.10.2016 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604090818Дата и время вскрытия заявок Уплотнительные и вспомогательные материалы для ТО и ТР технологического оборудованияРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4

    Подведение итогов не позднее

    28.10.2016 12:0028.10.2016 12:0028.10.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604090818Подведение итогов не позднее Уплотнительные и вспомогательные материалы для ТО и ТР технологического оборудованияРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.10.201628.10.2016 12:0028.10.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604090818Подведение итогов не позднее Уплотнительные и вспомогательные материалы для ТО и ТР технологического оборудованияРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Уплотнительные и вспомогательные материалы для ТО и ТР технологического оборудования

    Начальная цена

    1 070 068,37

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    13.94.2

    Производство изделий из веревки и сетного полотна: рыболовных сетей, предохранительных сеток на судах, защитных средств, используемых при погрузочно-разгрузочных работах, стропов, веревок или тросов с металлическими кольцами

    26.30.6

    Производство охранно-пожарной сигнализации и аналогичных приборов

    28.29.12

    Производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей

    28.29.7

    Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полотно нетканное клееное для фильтрации смазочно-охлаждающих жидкостей ТУ 8390-011-05283280-96 арт.С1.100.050.08/86, тип 5"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 2"

    "Геотекстиль иглопробивной дорнит ТУ 8397-001-05204776-01 плотность 200 г/м2"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 3"

    "Полотно нетканое ХПП ТУ производителя ширина 150 см длина 50 м"

    Кол-во: 500

    "Позиция 4"

    "Строп текстильный ленточный петлевой РД 24-СЗК-01-01 СТП - 1,0/2, г/п- 1 т., длина 2 м."

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Строп текстильный ленточный петлевой РД 24-СЗК-01-01 СТП - 1,0/4, г/п- 1 т., длина 4 м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Строп текстильный ленточный петлевой РД 24-СЗК-01-01 СТП - 3,0/5, г/п- 1 т., длина 5 м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Строп текстильный ленточный петлевой РД 24-СЗК-01-01 СТП - 5,0/5, г/п- 1 т., длина 5 м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Искрогаситель ИГП-1-50 ТУ производителя Присоединительный диаметр dвн 50 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Искрогаситель ИГП-1-70 ТУ производителя Присоединительный диаметр dвн 70 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Искрогаситель ИГП-1-100 ТУ производителя Присоединительный диаметр dвн 100 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Искрогаситель ИГП-1-130 ТУ производителя Присоединительный диаметр dвн 130 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Припой ТУ производителя ПОС-40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "ТУ производителя Кислота ортофосфорная 100 мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "ТУ производителя Холстопрошивное полотно 1,5 м"

    Кол-во: 120

    "Позиция 15"

    "ТУ производителя Скотч 50мм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 16"

    "ГОСТ 3187-76 П-32мм (0,60х0,4),материал 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "ГОСТ 3187-76 П-60 мм (0,40х0,28),материал 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 8

    "Позиция 18"

    "ГОСТ 3187-76 П-72 мм (0,30х0,20),материал 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "ТУ 26-02-1172-96 СР материал 12Х18Н10Т ГОСТ18143"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 20"

    "ТУ производителя Сетка тканая нержавеющая 0.63х0.63х0.25мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 21"

    "ТУ производителя Суперфлекс прозрачный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "ТУ производителя Makroflex 500мл"

    Кол-во: 26

    "Позиция 23"

    "ТУ производителя MAKROFLEX CLEANER UNIVERSAL"

    Кол-во: 7

    "Позиция 24"

    "ТУ 2389-006-403662250-98 Огнезащитный пропиточный состав в канистрах по 20 л."

    Кол-во: 60

    "Позиция 25"

    "ТУ производителя притирочная классическая 80 мкм (упаковка по 50 г)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 26"

    "ТУ производителя притирочная алмазная 50 мкм (упаковка по 50 г)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 27"

    "ТУ производителя Molykote 1000 для резьбовых соединений из нержавеющих сталей, 100 гр"

    Кол-во: 17

    "Позиция 28"

    "ТУ 14-8-537-93 МКРКГ-400 S=5 мм."

    Кол-во: 40

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