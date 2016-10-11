Поставка приборов для контроля и измерения для КС Русская, КС Казачья, КС Кореновская

Поставка приборов для контроля и измерения для КС Русская, КС Казачья, КС Кореновская

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Указатель высокого напряжения со световой и звуковой индикацией с трубкой фазировки УВНУ-10 СЗ ИП с ТФ 6-10кВ ТУ 25-0432.009-83" Кол-во: 20

"Позиция 2" "Указатель высокого напряжения УВН-10 35-110кВ" Кол-во: 4

"Позиция 3" "Указатель низкого напряжения контактный двухполюсный с диапазоном измерения напряжения от 50 до 1000В постоянного и переменного тока с частотой от 50 до 60Гц со световой индикацией с функцией определения фазного провода 22х22х130мм ЭИ-9000 ТУ 25-7561" Кол-во: 48

"Позиция 4" "Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный ИП101-07Е(компл.04) класс В (Тср.69-85 ГР.С)" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26 исполнение 01, ПАШК.425119.008" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Указатель низкого напряжения УННУ-1М универсальный с индикацией полярности до 1000В" Кол-во: 20

"Позиция 7" "Указатель высокого напряжения контактный однополюсный с диапазоном измерения напряжения от 6 до 10кВ переменного тока с частотой от 50 до 60Гц со световой и звуковой индикацией УВНУ-2М/1" Кол-во: 5

"Позиция 8" "Психометр бытовой ПБУ-1, ГОСТ 28498-90" Кол-во: 3

"Позиция 9" "Указатель высокого напряжения контактный однополюсный с диапазоном измерения напряжения от 2,2 до 10кВ переменного тока с частотой от 50 до 60Гц со световой индикацией УВНУ-2М" Кол-во: 28

"Позиция 10" "Сигнализатор напряжения СНИН-К-6-10 индивидуальный со светозвуковой индикацией 6-100кВт, дальность срабатывания от линий ВЛ не менее 2м, напряжение питания 6V, уровень звукового сигнала 70дб ТУ РА 00226.193.3225-2007" Кол-во: 8

"Позиция 11" "Весы DL-150 напольные, 220в, 0,04 кВт, 420х655х710мм" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Извещатель пожарный ручной ИПР-Ксу (ИОПР513/101-2) ПУСК ГАЗА, красный, с откидной крышкой" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Ех ИП 535-1В-А-Б-рис.1. ТУ 4371-091-12150638-2002" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный класс В (Тср.69-85 ГР.С) ИП101-07Е (компл.2)" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Регулятор напряжения ПЭ-2100" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Измеритель сопротивления заземления - 1 шт. Ф 4103-М1 Измерение от 0 Ом до 4 Ом, погрешность 2,5 % по ТУ 25.7534.0006-87" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Термометр комнатный ТБ-37 диапазон измерения от 0до +40С ,цена деления шкалы 1С" Кол-во: 2

"Позиция 18" "Секундомер механический СОПпр-2а-2-010 в металлическом корпусе, однострелочный, с механизмом простого действия управления стрелками, с прерываемой работой часового механизма, предназначен для измерения интервалов времени в минутах, секундах и долях с" Кол-во: 2