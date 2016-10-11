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Номер извещения
31604090116
Уникальный номер закупки
16/4.2/0059024/ГПК
Наименование закупки
Поставка труб стальных электросварных большого диаметра для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/16/4.2/0059024/ГПК/А/ГОС/Э/13.09.2016
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
13.09.2016 09:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-69-29
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.G.Filippov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппов Антон Германович
Место рассмотрения предложений
117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
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Лот № 1 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø530
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2016 12:00 GMT +311.10.2016 12:0011.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604090116Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø530117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.10.2016 14:0014.10.2016 14:0014.10.2016 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31604090116Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 1 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø530117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Дата и время проведения
19.10.2016 13:0019.10.2016 13:0019.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время проведения 31604090116Дата и время проведения Лот № 1 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø530117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Подведение итогов не позднее
25.10.2016 14:2025.10.2016 14:2025.10.2016 14:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604090116Подведение итогов не позднее Лот № 1 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø530117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 1 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø530
Начальная цена
73 327 649,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
24.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 156
Кол-во: 492
Лот № 2 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø820, Ø1020, Ø1220, Ø1420
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2016 12:00 GMT +311.10.2016 12:0011.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604090116Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø820, Ø1020, Ø1220, Ø1420117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.10.2016 14:0014.10.2016 14:0014.10.2016 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31604090116Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 2 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø820, Ø1020, Ø1220, Ø1420117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Дата и время проведения
19.10.2016 13:0019.10.2016 13:0019.10.2016 13:00Europe/MoscowДата и время проведения 31604090116Дата и время проведения Лот № 2 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø820, Ø1020, Ø1220, Ø1420117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Подведение итогов не позднее
25.10.2016 14:2525.10.2016 14:2525.10.2016 14:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604090116Подведение итогов не позднее Лот № 2 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø820, Ø1020, Ø1220, Ø1420117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.10.201625.10.2016 14:2525.10.2016 14:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604090116Подведение итогов не позднее Лот № 2 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø820, Ø1020, Ø1220, Ø1420117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 2 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø720, Ø820, Ø1020, Ø1220, Ø1420
Начальная цена
369 399 076,73
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
24.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2546
Кол-во: 246
Кол-во: 458
Кол-во: 176
Кол-во: 7
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 11
Кол-во: 17
Кол-во: 31
Кол-во: 41
Кол-во: 9
Кол-во: 51
Кол-во: 3
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