www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31604090124
Уникальный номер закупки
16/4.1/0058877/ГПК
Наименование закупки
Поставка труб стальных электросварных большого диаметра для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/16/4.1/0058877/ГПК/А/ГОС/Э/13.09.2016
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
13.09.2016 09:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-69-29
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.G.Filippov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппов Антон Германович
Место рассмотрения предложений
117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот № 1 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø530,Ø720
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2016 12:00 GMT +311.10.2016 12:0011.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604090124Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø530,Ø720117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.10.2016 14:0014.10.2016 14:0014.10.2016 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31604090124Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 1 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø530,Ø720117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Дата и время проведения
21.10.2016 11:0021.10.2016 11:0021.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31604090124Дата и время проведения Лот № 1 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø530,Ø720117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Подведение итогов не позднее
22.10.2016 18:0022.10.2016 18:0022.10.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604090124Подведение итогов не позднее Лот № 1 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø530,Ø720117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 1 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø530,Ø720
Начальная цена
868 239 177,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
24.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 98
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 21
Кол-во: 16
Кол-во: 148
Кол-во: 1780
Кол-во: 6092
Кол-во: 32
Кол-во: 42
Кол-во: 2
Лот № 2 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2016 12:00 GMT +311.10.2016 12:0011.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604090124Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.10.2016 14:0014.10.2016 14:0014.10.2016 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31604090124Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 2 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Дата и время проведения
21.10.2016 11:0021.10.2016 11:0021.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31604090124Дата и время проведения Лот № 2 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Подведение итогов не позднее
22.10.2016 18:0022.10.2016 18:0022.10.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604090124Подведение итогов не позднее Лот № 2 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 2 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420
Начальная цена
3 053 178 383,55
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
24.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12740
Кол-во: 13063
Лот № 3 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2016 12:00 GMT +311.10.2016 12:0011.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604090124Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 3 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.10.2016 14:0014.10.2016 14:0014.10.2016 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31604090124Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 3 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Дата и время проведения
21.10.2016 11:0021.10.2016 11:0021.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31604090124Дата и время проведения Лот № 3 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Подведение итогов не позднее
22.10.2016 18:0022.10.2016 18:0022.10.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604090124Подведение итогов не позднее Лот № 3 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 3 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420
Начальная цена
1 547 627 179,53
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
24.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 13172
Лот № 4 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1020,Ø1420
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2016 12:00 GMT +311.10.2016 12:0011.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604090124Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 4 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1020,Ø1420117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.10.2016 14:0014.10.2016 14:0014.10.2016 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31604090124Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 4 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1020,Ø1420117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Дата и время проведения
21.10.2016 11:0021.10.2016 11:0021.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31604090124Дата и время проведения Лот № 4 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1020,Ø1420117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Подведение итогов не позднее
22.10.2016 18:0022.10.2016 18:0022.10.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604090124Подведение итогов не позднее Лот № 4 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1020,Ø1420117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 4 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1020,Ø1420
Начальная цена
1 825 895 637,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
24.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6217
Кол-во: 10188
Лот № 5 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2016 12:00 GMT +311.10.2016 12:0011.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604090124Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 5 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.10.2016 14:0014.10.2016 14:0014.10.2016 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31604090124Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 5 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Дата и время проведения
21.10.2016 11:0021.10.2016 11:0021.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31604090124Дата и время проведения Лот № 5 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Подведение итогов не позднее
22.10.2016 18:0022.10.2016 18:0022.10.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604090124Подведение итогов не позднее Лот № 5 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 5 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420
Начальная цена
1 656 229 860,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
24.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 13902
Лот № 6 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø820, Ø1020, Ø1220, Ø1420
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2016 12:00 GMT +311.10.2016 12:0011.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604090124Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 6 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø820, Ø1020, Ø1220, Ø1420117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.10.2016 14:0014.10.2016 14:0014.10.2016 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31604090124Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 6 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø820, Ø1020, Ø1220, Ø1420117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Дата и время проведения
21.10.2016 11:0021.10.2016 11:0021.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31604090124Дата и время проведения Лот № 6 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø820, Ø1020, Ø1220, Ø1420117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Подведение итогов не позднее
22.10.2016 18:0022.10.2016 18:0022.10.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604090124Подведение итогов не позднее Лот № 6 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø820, Ø1020, Ø1220, Ø1420117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
22.10.201622.10.2016 18:0022.10.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604090124Подведение итогов не позднее Лот № 6 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø820, Ø1020, Ø1220, Ø1420117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 6 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø820, Ø1020, Ø1220, Ø1420
Начальная цена
1 634 443 505,89
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
24.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 69
Кол-во: 117
Кол-во: 365
Кол-во: 2
Кол-во: 277
Кол-во: 4
Кол-во: 97
Кол-во: 3000
Кол-во: 3969
Кол-во: 6000
Лот № 7 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2016 12:00 GMT +311.10.2016 12:0011.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604090124Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 7 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.10.2016 14:0014.10.2016 14:0014.10.2016 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31604090124Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 7 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Дата и время проведения
21.10.2016 11:0021.10.2016 11:0021.10.2016 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31604090124Дата и время проведения Лот № 7 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Подведение итогов не позднее
22.10.2016 18:0022.10.2016 18:0022.10.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604090124Подведение итогов не позднее Лот № 7 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 7 – Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1420
Начальная цена
1 588 929 628,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
24.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 85
Кол-во: 13
Кол-во: 38
Кол-во: 14
Кол-во: 6690
Кол-во: 602
Кол-во: 4324
Кол-во: 1199
Кол-во: 139
Кол-во: 469
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