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    Главная / Торги / Поставка автомобилей с КМУ на газомоторном топливе для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/16/4.2/0061614/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016

    Поставка автомобилей с КМУ на газомоторном топливе для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/16/4.2/0061614/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.09.2016 12:0022.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604090127Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобилей с КМУ на газомоторном топливе для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/16/4.2/0061614/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604090127

    Уникальный номер закупки

    16/4.2/0061614/ГПК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автомобилей с КМУ на газомоторном топливе для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/16/4.2/0061614/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.09.2016 09:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 4.2-61614.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 719-69-29

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    A.G.Filippov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппов Антон Германович

    Место рассмотрения предложений

    117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по торговле автотранспортными средствами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобилей с КМУ на газомоторном топливе для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/16/4.2/0061614/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.09.2016 12:00 GMT +322.09.2016 12:0022.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604090127Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобилей с КМУ на газомоторном топливе для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/16/4.2/0061614/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)

    Дата и время вскрытия заявок

    23.09.2016 10:2523.09.2016 10:2523.09.2016 10:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604090127Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобилей с КМУ на газомоторном топливе для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/16/4.2/0061614/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2016 18:0030.09.2016 18:0030.09.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604090127Подведение итогов не позднее Поставка автомобилей с КМУ на газомоторном топливе для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/16/4.2/0061614/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201630.09.2016 18:0030.09.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604090127Подведение итогов не позднее Поставка автомобилей с КМУ на газомоторном топливе для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/16/4.2/0061614/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобилей с КМУ на газомоторном топливе для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/16/4.2/0061614/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016

    Начальная цена

    350 883 754,81

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.1

    Торговля автотранспортными средствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран-манипулятор автомобильный 658610 с КМУ ИТ-150. Шасси КАМАЗ 43118-32 (6х6) с газовым двигателем КАМАЗ с ГБО(метан). ДВС-КАМАЗ-820.62-300(Евро-4), газовый с турбонаддувом и ОНВ, с электронным дозатором и распределенным впрыском, с искровым зажиган"

    Кол-во: 11

    "Позиция 2"

    "Автомобиль специальный ГПА 658613 с КМУ ИМ-50. Шасси КАМАЗ 43118-32. Газовый двигатель 820.62-300 (ЕВРО-4). Технические характеристики и комплектация в соответствии с ОЛ №ОЛ/ГДУ/08-8-01."

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Кран-манипулятор автомобильный 658610 с КМУ РК-6500А. Шасси КАМАЗ 4308 (4х2). Газовый двигатель, с ГБО. Технические характеристики и комплектация в соответствии с ОЛ № ОЛ-ГДУ-09"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Кран-манипулятор автомобильный 658610 с КМУ РК-15500В. Шасси КАМАЗ 43118-32 (6х6). Газовый двигатель 820.62-300 (ЕВРО-4). Технические характеристики и комплектация в соответствии с ОЛ № ОЛ/ГДУ/08-4-01."

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Бортовой автомобиль с КМУ 2784. Шасси КАМАЗ 43118-32. Двигатель КАМАЗ 820.62-300 (Евро-4) газовый с турбонаддувом и ОНВ, с электромагнитным дозатором и распределенным впрыском, с искровым зажиганием. КПП-механическая, девятиступенчатая, модель ZF-9S"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Авт. спец. ГПА 658613 с КМУ ИМ-150. на шас. КАМАЗ-43118-32. ДВС КАМАЗ-820.62-300 (Евро-4), газ. с турб. ОНВ, с электр. доз. и распр. впрыс., с искр. зажиг., 300л.с., топл. газ прир., сжатый. Общий объем балл., л.1120 (9х80 и 4х100). Об. газа при дав."

    Кол-во: 11

    "Позиция 7"

    "Кран-манипулятор автомобильный 658610 с КМУ ИМ-180. Шасси КАМАЗ 43118-32 (6х6). Газовый двигатель 820.62-300 (ЕВРО-4). Технические характеристики и комплектация в соответствии с ОЛ № 14"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Кран-манипулятор автомобильный 658610 с КМУ РК-12000А. Шасси КАМАЗ 43118-32. Газовый двигатель 820.62-300 (ЕВРО-4). Технические характеристики и комплектация в соответствии с ОЛ №1."

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Автомобиль специальный ГПА 658613 с КМУ ИМ-55. Шасси КАМАЗ 43114-32. Газовый двигатель 820.62-300 (ЕВРО-4). Технические характеристики и комплектация в соответствии с ОЛ №253."

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Кран-манипулятор автомобильный 658610 с КМУ ИМ-180. Шасси КАМАЗ 43118-32. Газовый двигатель 820.62-300 (ЕВРО-4). Технические характеристики и комплектация в соответствии с ОЛ №1100053565000310."

    Кол-во: 1

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