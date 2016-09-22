Поставка автомобилей с КМУ на газомоторном топливе для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/16/4.2/0061614/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка автомобилей с КМУ на газомоторном топливе для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/16/4.2/0061614/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кран-манипулятор автомобильный 658610 с КМУ ИТ-150. Шасси КАМАЗ 43118-32 (6х6) с газовым двигателем КАМАЗ с ГБО(метан). ДВС-КАМАЗ-820.62-300(Евро-4), газовый с турбонаддувом и ОНВ, с электронным дозатором и распределенным впрыском, с искровым зажиган" Кол-во: 11

"Позиция 2" "Автомобиль специальный ГПА 658613 с КМУ ИМ-50. Шасси КАМАЗ 43118-32. Газовый двигатель 820.62-300 (ЕВРО-4). Технические характеристики и комплектация в соответствии с ОЛ №ОЛ/ГДУ/08-8-01." Кол-во: 2

"Позиция 3" "Кран-манипулятор автомобильный 658610 с КМУ РК-6500А. Шасси КАМАЗ 4308 (4х2). Газовый двигатель, с ГБО. Технические характеристики и комплектация в соответствии с ОЛ № ОЛ-ГДУ-09" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Кран-манипулятор автомобильный 658610 с КМУ РК-15500В. Шасси КАМАЗ 43118-32 (6х6). Газовый двигатель 820.62-300 (ЕВРО-4). Технические характеристики и комплектация в соответствии с ОЛ № ОЛ/ГДУ/08-4-01." Кол-во: 3

"Позиция 5" "Бортовой автомобиль с КМУ 2784. Шасси КАМАЗ 43118-32. Двигатель КАМАЗ 820.62-300 (Евро-4) газовый с турбонаддувом и ОНВ, с электромагнитным дозатором и распределенным впрыском, с искровым зажиганием. КПП-механическая, девятиступенчатая, модель ZF-9S" Кол-во: 4

"Позиция 6" "Авт. спец. ГПА 658613 с КМУ ИМ-150. на шас. КАМАЗ-43118-32. ДВС КАМАЗ-820.62-300 (Евро-4), газ. с турб. ОНВ, с электр. доз. и распр. впрыс., с искр. зажиг., 300л.с., топл. газ прир., сжатый. Общий объем балл., л.1120 (9х80 и 4х100). Об. газа при дав." Кол-во: 11

"Позиция 7" "Кран-манипулятор автомобильный 658610 с КМУ ИМ-180. Шасси КАМАЗ 43118-32 (6х6). Газовый двигатель 820.62-300 (ЕВРО-4). Технические характеристики и комплектация в соответствии с ОЛ № 14" Кол-во: 4

"Позиция 8" "Кран-манипулятор автомобильный 658610 с КМУ РК-12000А. Шасси КАМАЗ 43118-32. Газовый двигатель 820.62-300 (ЕВРО-4). Технические характеристики и комплектация в соответствии с ОЛ №1." Кол-во: 2

"Позиция 9" "Автомобиль специальный ГПА 658613 с КМУ ИМ-55. Шасси КАМАЗ 43114-32. Газовый двигатель 820.62-300 (ЕВРО-4). Технические характеристики и комплектация в соответствии с ОЛ №253." Кол-во: 4