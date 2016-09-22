Поставка коммунальной техники на газомоторном топливе для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/16/4.2/0061612/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка коммунальной техники на газомоторном топливе для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/16/4.2/0061612/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Мусоровоз КО-440-8Г на шасси КАМАЗ-65115-32. Технические характеристики и комплектация в соответствии с ОЛ №ОЛ/ГДУ/08-10." Кол-во: 1

"Позиция 2" "Машина дорожная комбинированная ЭД-405Г на шасси КАМАЗ 65115-32. Технические характеристики и комплектация в соответствии с ОЛ №33АТ ГМТ." Кол-во: 2

"Позиция 3" "Мусоровоз с задней загрузкой КО-440ВГ КАМАЗ 65115-32. Технические характеристики и комплектация в соответствии с ОЛ №32АТ ГМТ." Кол-во: 2

"Позиция 4" "Машина вакуумная АВ-10 на шасси КАМАЗ 65115-32. Технические характеристики и комплектация в соответствии с ОЛ №ОЛ-ГДУ-18." Кол-во: 1

"Позиция 5" "Мусоровоз КО-440-8Г на шасси КАМАЗ-65115-32. Технические характеристики и комплектация в соответствии с ОЛ №ОЛ/ГДУ/08-10." Кол-во: 2

"Позиция 6" "Машина вакуумная АВ-10. Техническая характеристика: Базовое шасси КАМАЗ 65115, Двигатель - КАМАЗ, Тип - газовый с турбонаддувом и ОНВ, Максимальная мощность кВт (л.с.) - 221(300), Топливо - газ природный, сжатый, Штатный предпусковой подогреватель, О" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Автомобиль-мусоровоз CMZL-18G на шасси КАМАЗ 65115-32. Технические характеристики и комплектация в соответствии с ОЛ № 118." Кол-во: 1

"Позиция 8" "Мусоровоз ЭКО-МБ18-К56-00 на шасси КАМАЗ 53605-32. Технические характеристики и комплектация в соответствии с ОЛ № 56.1." Кол-во: 2

"Позиция 9" "Машина вакуумная АВ-10. Техническая характеристика: Базовое шасси КАМАЗ 65115, Двигатель - КАМАЗ, Тип - газовый с турбонаддувом и ОНВ, Максимальная мощность кВт (л.с.) - 221(300), Топливо - газ природный, сжатый, Штатный предпусковой подогреватель, О" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Мусоровоз ЭКО-МБ18-К56-00 на шасси КАМАЗ 53605-32 (4х2), топливо: газ природный, сжатый, двигатель КамАЗ 820.62-300, тип-газовый, с турбонаддувом, максимальная мощность л.с.: 300, полезный объем кузова: 18м3, коэффициент уплотнения мусора: от 3 до 6" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Мусоровоз КО-440-8Г на шасси КАМАЗ-65115-32, колесная формула-6х4, двигатель КамАЗ 820.62-300, тип-газовый, с турбонаддувом, КПП-КАМАЗ 154, механическая, запас хода более 350км, вместимость кузова 18м3, масса загружаемых отходов 10т, грузоподъемность" Кол-во: 2

"Позиция 12" "Машина вакуумная АВ-10 на шасси КАМАЗ 65115-32. Технические характеристики и комплектация в соответствии с ОЛ №1100053565000340." Кол-во: 1

"Позиция 13" "Машина дорожная комбинированная ЭД-405Г на шасси КАМАЗ 65115-32. Технические характеристики и комплектация в соответствии с ОЛ №1100053565000040." Кол-во: 3

"Позиция 14" "Машина вакуумная АВ-10 шасси КАМАЗ 65115-32, колесная формула-6х4, двигатель-КАМАЗ 820.62-300, тип-газовый, с турбонаддувом, КПП-КАМАЗ 154, механическая, запас хода более 350км, вместимость цистерны-10м3, глубина очищаемой ямы-4м, производительность " Кол-во: 2

"Позиция 15" "Машина вакуумная АВ-10 на шасси КАМАЗ 65115-32. Технические характеристики и комплектация в соответствии с ОЛ №22." Кол-во: 7