www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31604090140
Уникальный номер закупки
16/4.2/0061612/ГПК
Наименование закупки
Поставка коммунальной техники на газомоторном топливе для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/16/4.2/0061612/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.09.2016 09:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-69-29
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.G.Filippov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппов Антон Германович
Место рассмотрения предложений
117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка коммунальной техники на газомоторном топливе для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/16/4.2/0061612/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.09.2016 12:00 GMT +322.09.2016 12:0022.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604090140Дата и время окончания срока приема заявок Поставка коммунальной техники на газомоторном топливе для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/16/4.2/0061612/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Дата и время вскрытия заявок
23.09.2016 10:1523.09.2016 10:1523.09.2016 10:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604090140Дата и время вскрытия заявок Поставка коммунальной техники на газомоторном топливе для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/16/4.2/0061612/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Подведение итогов не позднее
30.09.2016 19:0030.09.2016 19:0030.09.2016 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604090140Подведение итогов не позднее Поставка коммунальной техники на газомоторном топливе для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/16/4.2/0061612/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.09.201630.09.2016 19:0030.09.2016 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604090140Подведение итогов не позднее Поставка коммунальной техники на газомоторном топливе для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/16/4.2/0061612/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка коммунальной техники на газомоторном топливе для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/16/4.2/0061612/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016
Начальная цена
212 800 460,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
45.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 4
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.