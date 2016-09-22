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    Главная / Торги / Поставка оборудования электропитания и систем технологической связи для объектов капитального строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (Для поставщиков, обязанных привлечь к исполнению Договора субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/16/4.1/0062004/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016

    Поставка оборудования электропитания и систем технологической связи для объектов капитального строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (Для поставщиков, обязанных привлечь к исполнению Договора субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/16/4.1/0062004/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.09.2016 12:0022.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604090151Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования электропитания и систем технологической связи для объектов капитального строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (Для поставщиков, обязанных привлечь к исполнению Договора субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/16/4.1/0062004/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604090151

    Уникальный номер закупки

    16/4.1/0062004/ГПК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования электропитания и систем технологической связи для объектов капитального строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (Для поставщиков, обязанных привлечь к исполнению Договора субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/16/4.1/0062004/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.09.2016 09:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 4.1-62004.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 719-69-29

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    A.G.Filippov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппов Антон Германович

    Место рассмотрения предложений

    117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования электропитания и систем технологической связи для объектов капитального строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (Для поставщиков, обязанных привлечь к исполнению Договора субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/16/4.1/0062004/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.09.2016 12:00 GMT +322.09.2016 12:0022.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604090151Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования электропитания и систем технологической связи для объектов капитального строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (Для поставщиков, обязанных привлечь к исполнению Договора субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/16/4.1/0062004/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)

    Дата и время вскрытия заявок

    23.09.2016 10:1023.09.2016 10:1023.09.2016 10:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604090151Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования электропитания и систем технологической связи для объектов капитального строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (Для поставщиков, обязанных привлечь к исполнению Договора субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/16/4.1/0062004/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2016 18:0030.09.2016 18:0030.09.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604090151Подведение итогов не позднее Поставка оборудования электропитания и систем технологической связи для объектов капитального строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (Для поставщиков, обязанных привлечь к исполнению Договора субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/16/4.1/0062004/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201630.09.2016 18:0030.09.2016 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604090151Подведение итогов не позднее Поставка оборудования электропитания и систем технологической связи для объектов капитального строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (Для поставщиков, обязанных привлечь к исполнению Договора субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/16/4.1/0062004/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования электропитания и систем технологической связи для объектов капитального строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (Для поставщиков, обязанных привлечь к исполнению Договора субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/16/4.1/0062004/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016

    Начальная цена

    202 864 541,63

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27

    Производство электрического оборудования

    31

    Производство мебели

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конвертор напряжения N2412-12 источника бортовой сети автомобиля 24 В DC/12 В AC"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Блок питания PS-15 220 В AC/13 В DC выходной ток 8 А (защита от короткого замыкания, защита от перенапряжения)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Комплект антенно-фидерных устройств ANT.RAD-IP.TC2H-V-100(7/8)-МС-7.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Консоль KLM 1U RAD-IRKLM.002 для 19" стойки с 17" LCD монитором"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Станция базовая Радиус-IP RAD-IP-C.DR-2V-R1-M-S-7.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Кабель для программирования мобильных радиостанций и ретрансляторов MOTOTRBO, PMKN4016A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Плата агрегатных потоков MMX-A2S 4х2.048Мбит\с (G.703\G.704) Nateks MMX"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Блок питания компактный DIN-Rail 24VDC DR-4524"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Блок питания MCS 16-20, Pelco"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Шкаф напольный промышленный ШПТ № 3 ENV, опросный лист Р-3.01.202108179.СПТ.ЛО3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Шкаф напольный промышленный ШПТ №2 ENV, опросный лист Р-3.01.202108179.СПТ.ЛО2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Шкаф напольный промышленный ШПТ №1 ENV, опросный лист Р-3.01.202108179.СПТ.ЛО1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Аккумулятор стационарный EXIDE TECHOLGIES A412/5.5SR NGA41205D5HSORA свинцово-кислотный герметизированный, номинальное напряжение 12 В (элемент), емкость 5,5 А с межблочной перемычкой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Оборудование мультиплексорное Spectralwave C-Node в составе: каркас C-Node Base System (TCP/IP) No SFP, EXT CLK (2 MHz/120 Ohm), 2 port PWR ALM- 1 шт.; модуль S1.1 (STM-1 Optical module, S-1.1) -1 шт.; модуль 100Base-T8 (10M/100, 8 LAN, 8 WAN) -1 ш"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Антенна VHLP 2-15 параболическая однополяризационная 0,6 м 15 ГГц, ANDREW"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Батарея аккумуляторная EXIDE TECHOLGIES A612/150 NGA6120150HS0FA 12 В, 150 Ач"

    Кол-во: 16

    "Позиция 17"

    "Пульт диспетчерский 12 DT 002 настольный цифровой, INDUSTRONIC"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Система коммутационная Intron-D в составе: шкаф телекоммуникационный 21 ZSW 02 -1 шт.; централь DBTW 05-1 -1 шт.; коммутационный контроллер 1 DXC 01 -2 шт.; плата мониторинга коммутационных контроллеров 3 DCR 02 -1 шт.; цифровой интерфейс стыковки ц"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Место рабочее оператора автоматизированной телефонной станции в составе: система управления NMS - 1 шт.; ноутбук ASUS M50Vn Penryn Core 2 Duo T9400 2.53G (FSB1066/L2:6M), 500 Gb(5400rpm), 4096 Mb, NV GeForce 9650M GT 1G VRAM, Blu-Ray Combo, modem, GB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Станция автоматическая телефонная HiPath 4000 в составе: оборудование базовой системы HiPath 4000 с документацией 1 шт.; базовая система для установки в стойку 19 AP3700 на 552 порта 2 шт.; дублирование источников питания HiPath 4000 на 552 порта си"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Система инверторная DC/AC 48/220 TSI Nova (1U) TSI-EPC-48V-230Vac-Pack-20 с фиксирующим комплектом для шкафа 19 глубиной 800 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Модуль оптический трансивера GE SFP, GLC-LH-SM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Громкоговоритель офисный, корпус пластик ABS, настенный, способ подключения - контактные клеммы, 100V VOLTA WS-10T"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Пульт диспетчерский 12 DT 002 настольный, цифровой, с 12 клавишами прямого набора, с разъемом для подключения телефонной трубки 1HAS 004, включая настенную розетку и кабель 3м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Аппарат телефонный цифровой Openstage 40, Siemens"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Установка электропитающая постоянного тока Опросный лист № 4053/5-УРС5-УС-СС.С-ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Установка электропитающая постоянного тока Опросный лист № 4053/5-УРС5-БК-СС.С-ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Установка электропитающая постоянного тока Опросный лист № 4053/5-УРС3-СС.С-ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Установка электропитающая постоянного тока Опросный лист № 4053/5-УРС2-СС.СО1-ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Установка электропитающая постоянного тока Опросный лист № 4053/5-УРС1-РА-СС.С-ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Установка электропитающая постоянного тока Опросный лист № 4053/5-ПРС4-СС.С-ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Установка постоянного тока электропитающая Опросный лист №4053/5-ОРС5-1-СС.С-ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Установка постоянного тока электропитающая Опросный лист №4053/5-ОРС3-2-СС.С-ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Установка постоянного тока электропитающая Опросный лист №4053/5-ОРС3-1-СС.С-ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Установка постоянного тока электропитающая Опросный лист №4053/5-ОРС2-1-СС.С-ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Установка постоянного тока электропитающая Опросный лист № 4053/5-ОРС1-1-СС.С-ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "БЛОК БАТАРЕЙ SUM48RMXLBP2U APC Smart-UPS XL Modular 48V Extended Run Battery Pack"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Коммутатор с 5 портами Ethernet 10/100Base-T, stand-alone, unmanaged DES-1005D/E"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "КОММУТАТОР 3C16790 OFFICE CONNECT SWITCH 5 (5 ПОРТОВ ETHERNET 10/100 BASE-TX, AUTO-MDX, НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Ограничитель перенапряжений нелинейный с полимерной внешней изоляцией на напряжение до 1 кВ ОПН-П1-0,38 УХЛ1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Пункт учета и секционирования ПУС/TER Опросный лист 4053/5-РРЛ-ОРС2-1-ЭС.ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Барьер искрозащитный телефонный емкостью 8 каналов с источником питания БИТ 10.00.000-01 ТУ 3148-007-78049378-07"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Система диспетчерской связи INTRON-D"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Трансивер оптический SFP GLC-LH-SMD"

    Кол-во: 8

    "Позиция 45"

    "Мультиплексор STM-1, C-Node/SP-PRS-06-15-1 в составе: Каркас Base System NoSFP, EXT CLK (2MHz/120ohm) Pow.suppy2p.-1шт; Модуль S1.1 (STM-1Optical module,S-1.1)-4шт; Модуль STM-1/4(STM-1e/1o/4o)-1шт; Модуль E12_8 (8x2M,120ohm) -2шт; Модуль 100BASE-T "

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "Мультиплексор STM-1, C-Node/SP-ORS-01/16 в составе: Каркас Base System NoSFP, EXT CLK (2MHz/120ohm) Pow.Suppy2p-1шт; Модуль S1.1 (STM- 1 Optical module,S-1.1)-4шт; Модуль STM-1/4(STM-1е/1о/4о)-1шт; Модуль E12_32 (32x2M, 120ohm)-1шт; Модуль 100BASE-T"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Коммутатор IE-2000-8TC-G-B"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "Передатчик линейный TP-125-od"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Коммутатор Catalyst 6807-XL Опросный лист 5873.Р.0.002/1,2/2/13010-01-01-ПД1.ОЛ.3 инв.№ 130724ст"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Система видеоконференцсвязи Опросный лист 5873.Р.0.002/1,2/2/13010-01-01-СУ4.ОЛ.1 инв.№ 130733ст"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Адапер ConnectUPS-X Web/SNMP/xHub card, 116750221-001, Eaton"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Кабель для программирования носимых радиостанций (для DP3000/4000), PMKN4012B"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Коммутатор WS-C2960S-24TS-L, 24хEthernet 10/100/1000Мбит/сек"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Коммутатор WS-C2960S-24TS-L, 24хEthernet 10/100/1000Мбит/сек"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Излучатель потолочный трансляционный, КИ10-П"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Излучатель настенный трансляционный, КИ10-Н"

    Кол-во: 9

    "Позиция 57"

    "Система цифровая передачи ИКМ-7ТМ Х71.223.013 Опр.л. № 3972/1-ТМ3-СС.ОЛ"

    Кол-во: 22

    "Позиция 58"

    "Ограничитель перенапряжения ОПН-Ф/ЗЭУ-6/7,6/10/400 УХЛ1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 59"

    "Блок питания в составе: - источник бесперебойного питания на 30А ИБЭП-220В/24В-120A-1/4(1000)-6U ТУ 6659-003-14769626-2007- 1шт; - аккумуляторная батарея LEOCH DJM 12150 - 2шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Разъединитель двухполюсной РЛК.1б-10.IV/400 УХЛ1 для горизонтальной установки на высоте 6800 мм, с заземлителем со стороны подвижного контакта"

    Кол-во: 8

    "Позиция 61"

    "Оборудование радиорелейное Протон-ССС серии W6000 опросный лист №3-04-01-208-15-02-ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Оборудование радиорелейное Протон-ССС серии W6000 опросный лист №3-04-01-208-15-01-ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Усилитель линейный магистральный  УЛМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Громкоговоритель Roxton WP-06T, абонентский потолочный или настенный, внутренней установки, коаксиальный, с номинальной мощностью 6Вт, с диапазоном частот 0,08-20кГц, с звуковым давлением 88дБ, в пластиковом корпусе с металлической сеткой, прямоугол"

    Кол-во: 4

    "Позиция 65"

    "Источник бесперебойного питания на 1550ВА, Eaton 5P 1550i ВА башня, артикул 5P1550i"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Система мониторинга и управления FGView 3.2 в составе: Аппаратный комплекс консольного управления FGV-Cons -1шт.; Программно-аппаратный менеджер системы сетевого управления FGView-Manager-EX-1U -1шт.; Программный модуль системы сетевого управления "

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Коммутатор Nateks NetXpert3408 v1 в составе: Коммутатор управляемый L2 8x10/100BT+2x GSFP -3шт.; Конвертор SFP-GE-SM-10KM (SFP GE, 1310nm, SM, 10km, LC; перекрываемое затухание 15 дБ) -7шт."

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "Щит ЩППЗ 380/220 В, 50 Гц, 16 А, IP 31"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Блок питания в составе: источник бесперебойного питания на 90А ИБЭП-220В/24В-120A-3/4(1000)-6U - 1 шт; аккумуляторная батарея LEOCH DJM 12200 - 2 шт. ТУ 6659-003-14769626-2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Система радиорелейной линии связи, в составе:-устройство антенное d 0,6м, 14,4-15,35 ГГц, 36 дБ, УА06-15 ЖНКЮ.464655.602 - 1шт;- радом жесткий для антенны d 0,6 м, ЖНКЮ.301264.003 - 1шт;-приемопередатчик 14,4-15,35 ГГц 0,1 Вт (20 dBm), Е3 ЖНКЮ.46442"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4, 380В, N+PE, габариты (ВхШхГ) 466х350х170мм. В составе: 1) Выключатель автоматический, номинальный ток расцепителя 16 А, ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА х-ка С -3 шт; 2) Выключатель автоматический, ном"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Громкоговоритель настенный Neumann Elektronik, 1,5/3/ 6 Вт, 100 В с регулятором громкости, белый (арт. № 4 776 4)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Система оперативно-диспетчерской и громкоговорящей связи и оповещения GIT-Comm комплектация по опросному листу 4612.00.Р.01.ДКС.000.000.СС.ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Провод для воздушных линий электропередачи с жилами из многопроволочного уплотненного алюминиевого сплава (диаметр жилы без изоляции 7,85-8,35 мм) изоляцией из сшитого полиэтилена, сечением жилы 50 мм2, СИП-3-20 1х50"

    Кол-во: 16

    "Позиция 75"

    "Комплект доработки системы телемеханики СТН-3000 Анапского ЛПУ АТГС.664.СТН-3000.К.Д.СТМ в составе: Порт-сервер 2хRS-232/422/485 -2 шт. Модуль грозозащиты порт-сервера -2 шт. Комплект клемм -1 шт. Модуль стыка по интерфейсу RS-232/422/485 -2 шт. Доп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Телефон всепогодный ResistTel артикул 11264301 FUNKE+HUSTERFERNSIG"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "Громкоговоритель офисный, 10 Вт, настенный ,WS-10T"

    Кол-во: 7

    "Позиция 78"

    "Модуль интерфейсный МПГ-Е1. Является составной частью оборудования Zelax. Предназначен для подключения модемов М-АСП-ПГ и М-АСП-ПГ-2 коконечному оборудованию, имеющему стык G.703/G.704 при скорости передачи 2048 кбит/с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Громкоговоритель рупорный 30ГР001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 80"

    "Система мультиплексирования ENE-04"

    Кол-во: 1

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