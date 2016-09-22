Поставка оборудования электропитания и систем технологической связи для объектов капитального строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (Для поставщиков, обязанных привлечь к исполнению Договора субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/16/4.1/0062004/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка оборудования электропитания и систем технологической связи для объектов капитального строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (Для поставщиков, обязанных привлечь к исполнению Договора субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/16/4.1/0062004/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Конвертор напряжения N2412-12 источника бортовой сети автомобиля 24 В DC/12 В AC" Кол-во: 10

"Позиция 2" "Блок питания PS-15 220 В AC/13 В DC выходной ток 8 А (защита от короткого замыкания, защита от перенапряжения)" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Комплект антенно-фидерных устройств ANT.RAD-IP.TC2H-V-100(7/8)-МС-7.1" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Консоль KLM 1U RAD-IRKLM.002 для 19" стойки с 17" LCD монитором" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Станция базовая Радиус-IP RAD-IP-C.DR-2V-R1-M-S-7.1" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Кабель для программирования мобильных радиостанций и ретрансляторов MOTOTRBO, PMKN4016A" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Плата агрегатных потоков MMX-A2S 4х2.048Мбит\с (G.703\G.704) Nateks MMX" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Блок питания компактный DIN-Rail 24VDC DR-4524" Кол-во: 2

"Позиция 9" "Блок питания MCS 16-20, Pelco" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Шкаф напольный промышленный ШПТ № 3 ENV, опросный лист Р-3.01.202108179.СПТ.ЛО3" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Шкаф напольный промышленный ШПТ №2 ENV, опросный лист Р-3.01.202108179.СПТ.ЛО2" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Шкаф напольный промышленный ШПТ №1 ENV, опросный лист Р-3.01.202108179.СПТ.ЛО1" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Аккумулятор стационарный EXIDE TECHOLGIES A412/5.5SR NGA41205D5HSORA свинцово-кислотный герметизированный, номинальное напряжение 12 В (элемент), емкость 5,5 А с межблочной перемычкой" Кол-во: 4

"Позиция 14" "Оборудование мультиплексорное Spectralwave C-Node в составе: каркас C-Node Base System (TCP/IP) No SFP, EXT CLK (2 MHz/120 Ohm), 2 port PWR ALM- 1 шт.; модуль S1.1 (STM-1 Optical module, S-1.1) -1 шт.; модуль 100Base-T8 (10M/100, 8 LAN, 8 WAN) -1 ш" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Антенна VHLP 2-15 параболическая однополяризационная 0,6 м 15 ГГц, ANDREW" Кол-во: 2

"Позиция 16" "Батарея аккумуляторная EXIDE TECHOLGIES A612/150 NGA6120150HS0FA 12 В, 150 Ач" Кол-во: 16

"Позиция 17" "Пульт диспетчерский 12 DT 002 настольный цифровой, INDUSTRONIC" Кол-во: 2

"Позиция 18" "Система коммутационная Intron-D в составе: шкаф телекоммуникационный 21 ZSW 02 -1 шт.; централь DBTW 05-1 -1 шт.; коммутационный контроллер 1 DXC 01 -2 шт.; плата мониторинга коммутационных контроллеров 3 DCR 02 -1 шт.; цифровой интерфейс стыковки ц" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Место рабочее оператора автоматизированной телефонной станции в составе: система управления NMS - 1 шт.; ноутбук ASUS M50Vn Penryn Core 2 Duo T9400 2.53G (FSB1066/L2:6M), 500 Gb(5400rpm), 4096 Mb, NV GeForce 9650M GT 1G VRAM, Blu-Ray Combo, modem, GB" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Станция автоматическая телефонная HiPath 4000 в составе: оборудование базовой системы HiPath 4000 с документацией 1 шт.; базовая система для установки в стойку 19 AP3700 на 552 порта 2 шт.; дублирование источников питания HiPath 4000 на 552 порта си" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Система инверторная DC/AC 48/220 TSI Nova (1U) TSI-EPC-48V-230Vac-Pack-20 с фиксирующим комплектом для шкафа 19 глубиной 800 мм" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Модуль оптический трансивера GE SFP, GLC-LH-SM" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Громкоговоритель офисный, корпус пластик ABS, настенный, способ подключения - контактные клеммы, 100V VOLTA WS-10T" Кол-во: 4

"Позиция 24" "Пульт диспетчерский 12 DT 002 настольный, цифровой, с 12 клавишами прямого набора, с разъемом для подключения телефонной трубки 1HAS 004, включая настенную розетку и кабель 3м" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Аппарат телефонный цифровой Openstage 40, Siemens" Кол-во: 3

"Позиция 26" "Установка электропитающая постоянного тока Опросный лист № 4053/5-УРС5-УС-СС.С-ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Установка электропитающая постоянного тока Опросный лист № 4053/5-УРС5-БК-СС.С-ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Установка электропитающая постоянного тока Опросный лист № 4053/5-УРС3-СС.С-ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Установка электропитающая постоянного тока Опросный лист № 4053/5-УРС2-СС.СО1-ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Установка электропитающая постоянного тока Опросный лист № 4053/5-УРС1-РА-СС.С-ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Установка электропитающая постоянного тока Опросный лист № 4053/5-ПРС4-СС.С-ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Установка постоянного тока электропитающая Опросный лист №4053/5-ОРС5-1-СС.С-ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Установка постоянного тока электропитающая Опросный лист №4053/5-ОРС3-2-СС.С-ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Установка постоянного тока электропитающая Опросный лист №4053/5-ОРС3-1-СС.С-ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Установка постоянного тока электропитающая Опросный лист №4053/5-ОРС2-1-СС.С-ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Установка постоянного тока электропитающая Опросный лист № 4053/5-ОРС1-1-СС.С-ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 37" "БЛОК БАТАРЕЙ SUM48RMXLBP2U APC Smart-UPS XL Modular 48V Extended Run Battery Pack" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Коммутатор с 5 портами Ethernet 10/100Base-T, stand-alone, unmanaged DES-1005D/E" Кол-во: 3

"Позиция 39" "КОММУТАТОР 3C16790 OFFICE CONNECT SWITCH 5 (5 ПОРТОВ ETHERNET 10/100 BASE-TX, AUTO-MDX, НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ)" Кол-во: 3

"Позиция 40" "Ограничитель перенапряжений нелинейный с полимерной внешней изоляцией на напряжение до 1 кВ ОПН-П1-0,38 УХЛ1" Кол-во: 4

"Позиция 41" "Пункт учета и секционирования ПУС/TER Опросный лист 4053/5-РРЛ-ОРС2-1-ЭС.ОЛ" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Барьер искрозащитный телефонный емкостью 8 каналов с источником питания БИТ 10.00.000-01 ТУ 3148-007-78049378-07" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Система диспетчерской связи INTRON-D" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Трансивер оптический SFP GLC-LH-SMD" Кол-во: 8

"Позиция 45" "Мультиплексор STM-1, C-Node/SP-PRS-06-15-1 в составе: Каркас Base System NoSFP, EXT CLK (2MHz/120ohm) Pow.suppy2p.-1шт; Модуль S1.1 (STM-1Optical module,S-1.1)-4шт; Модуль STM-1/4(STM-1e/1o/4o)-1шт; Модуль E12_8 (8x2M,120ohm) -2шт; Модуль 100BASE-T " Кол-во: 6

"Позиция 46" "Мультиплексор STM-1, C-Node/SP-ORS-01/16 в составе: Каркас Base System NoSFP, EXT CLK (2MHz/120ohm) Pow.Suppy2p-1шт; Модуль S1.1 (STM- 1 Optical module,S-1.1)-4шт; Модуль STM-1/4(STM-1е/1о/4о)-1шт; Модуль E12_32 (32x2M, 120ohm)-1шт; Модуль 100BASE-T" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Коммутатор IE-2000-8TC-G-B" Кол-во: 4

"Позиция 48" "Передатчик линейный TP-125-od" Кол-во: 5

"Позиция 49" "Коммутатор Catalyst 6807-XL Опросный лист 5873.Р.0.002/1,2/2/13010-01-01-ПД1.ОЛ.3 инв.№ 130724ст" Кол-во: 2

"Позиция 50" "Система видеоконференцсвязи Опросный лист 5873.Р.0.002/1,2/2/13010-01-01-СУ4.ОЛ.1 инв.№ 130733ст" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Адапер ConnectUPS-X Web/SNMP/xHub card, 116750221-001, Eaton" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Кабель для программирования носимых радиостанций (для DP3000/4000), PMKN4012B" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Коммутатор WS-C2960S-24TS-L, 24хEthernet 10/100/1000Мбит/сек" Кол-во: 1

"Позиция 54" "Коммутатор WS-C2960S-24TS-L, 24хEthernet 10/100/1000Мбит/сек" Кол-во: 2

"Позиция 55" "Излучатель потолочный трансляционный, КИ10-П" Кол-во: 3

"Позиция 56" "Излучатель настенный трансляционный, КИ10-Н" Кол-во: 9

"Позиция 57" "Система цифровая передачи ИКМ-7ТМ Х71.223.013 Опр.л. № 3972/1-ТМ3-СС.ОЛ" Кол-во: 22

"Позиция 58" "Ограничитель перенапряжения ОПН-Ф/ЗЭУ-6/7,6/10/400 УХЛ1" Кол-во: 6

"Позиция 59" "Блок питания в составе: - источник бесперебойного питания на 30А ИБЭП-220В/24В-120A-1/4(1000)-6U ТУ 6659-003-14769626-2007- 1шт; - аккумуляторная батарея LEOCH DJM 12150 - 2шт." Кол-во: 1

"Позиция 60" "Разъединитель двухполюсной РЛК.1б-10.IV/400 УХЛ1 для горизонтальной установки на высоте 6800 мм, с заземлителем со стороны подвижного контакта" Кол-во: 8

"Позиция 61" "Оборудование радиорелейное Протон-ССС серии W6000 опросный лист №3-04-01-208-15-02-ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Оборудование радиорелейное Протон-ССС серии W6000 опросный лист №3-04-01-208-15-01-ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 63" "Усилитель линейный магистральный УЛМ" Кол-во: 2

"Позиция 64" "Громкоговоритель Roxton WP-06T, абонентский потолочный или настенный, внутренней установки, коаксиальный, с номинальной мощностью 6Вт, с диапазоном частот 0,08-20кГц, с звуковым давлением 88дБ, в пластиковом корпусе с металлической сеткой, прямоугол" Кол-во: 4

"Позиция 65" "Источник бесперебойного питания на 1550ВА, Eaton 5P 1550i ВА башня, артикул 5P1550i" Кол-во: 1

"Позиция 66" "Система мониторинга и управления FGView 3.2 в составе: Аппаратный комплекс консольного управления FGV-Cons -1шт.; Программно-аппаратный менеджер системы сетевого управления FGView-Manager-EX-1U -1шт.; Программный модуль системы сетевого управления " Кол-во: 1

"Позиция 67" "Коммутатор Nateks NetXpert3408 v1 в составе: Коммутатор управляемый L2 8x10/100BT+2x GSFP -3шт.; Конвертор SFP-GE-SM-10KM (SFP GE, 1310nm, SM, 10km, LC; перекрываемое затухание 15 дБ) -7шт." Кол-во: 3

"Позиция 68" "Щит ЩППЗ 380/220 В, 50 Гц, 16 А, IP 31" Кол-во: 1

"Позиция 69" "Блок питания в составе: источник бесперебойного питания на 90А ИБЭП-220В/24В-120A-3/4(1000)-6U - 1 шт; аккумуляторная батарея LEOCH DJM 12200 - 2 шт. ТУ 6659-003-14769626-2007" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Система радиорелейной линии связи, в составе:-устройство антенное d 0,6м, 14,4-15,35 ГГц, 36 дБ, УА06-15 ЖНКЮ.464655.602 - 1шт;- радом жесткий для антенны d 0,6 м, ЖНКЮ.301264.003 - 1шт;-приемопередатчик 14,4-15,35 ГГц 0,1 Вт (20 dBm), Е3 ЖНКЮ.46442" Кол-во: 1

"Позиция 71" "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-3Н-304-54 УХЛ4, 380В, N+PE, габариты (ВхШхГ) 466х350х170мм. В составе: 1) Выключатель автоматический, номинальный ток расцепителя 16 А, ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА х-ка С -3 шт; 2) Выключатель автоматический, ном" Кол-во: 1

"Позиция 72" "Громкоговоритель настенный Neumann Elektronik, 1,5/3/ 6 Вт, 100 В с регулятором громкости, белый (арт. № 4 776 4)" Кол-во: 2

"Позиция 73" "Система оперативно-диспетчерской и громкоговорящей связи и оповещения GIT-Comm комплектация по опросному листу 4612.00.Р.01.ДКС.000.000.СС.ОЛ" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Провод для воздушных линий электропередачи с жилами из многопроволочного уплотненного алюминиевого сплава (диаметр жилы без изоляции 7,85-8,35 мм) изоляцией из сшитого полиэтилена, сечением жилы 50 мм2, СИП-3-20 1х50" Кол-во: 16

"Позиция 75" "Комплект доработки системы телемеханики СТН-3000 Анапского ЛПУ АТГС.664.СТН-3000.К.Д.СТМ в составе: Порт-сервер 2хRS-232/422/485 -2 шт. Модуль грозозащиты порт-сервера -2 шт. Комплект клемм -1 шт. Модуль стыка по интерфейсу RS-232/422/485 -2 шт. Доп" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Телефон всепогодный ResistTel артикул 11264301 FUNKE+HUSTERFERNSIG" Кол-во: 4

"Позиция 77" "Громкоговоритель офисный, 10 Вт, настенный ,WS-10T" Кол-во: 7

"Позиция 78" "Модуль интерфейсный МПГ-Е1. Является составной частью оборудования Zelax. Предназначен для подключения модемов М-АСП-ПГ и М-АСП-ПГ-2 коконечному оборудованию, имеющему стык G.703/G.704 при скорости передачи 2048 кбит/с" Кол-во: 1

"Позиция 79" "Громкоговоритель рупорный 30ГР001" Кол-во: 4