Поставка оборудования радио и телефонной связи, мониторинга, рабочих мест операторов, комплектующих систем передачи данных и кроссового оборудования для объектов строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (Для поставщиков, обязанных привлечь к исполнению Договора субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/16/4.1/0062003/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка оборудования радио и телефонной связи, мониторинга, рабочих мест операторов, комплектующих систем передачи данных и кроссового оборудования для объектов строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (Для поставщиков, обязанных привлечь к исполнению Договора субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/16/4.1/0062003/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Часы вторичные SLIM.SAM.40.200 диаметр 40 см" Кол-во: 4

"Позиция 2" "Часы вторичные SLIM.SAM.40.200 диаметр 40 см" Кол-во: 3

"Позиция 3" "Источник бесперебойного питания UPS APC Smart XL-1000A (SUA1000XLI)" Кол-во: 2

"Позиция 4" "Громкоговоритель рупорный NEUMANN ELEKTRONIK, мощностью 6/12/25 Вт, 100 В, серый, IP66 (арт.№ 4 803 5)" Кол-во: 21

"Позиция 5" "Громкоговоритель рупорный NEUMANN ELEKTRONIK, мощностью 6/12/25 Вт, 100 В, серый, IP66 (арт.№ 4 803 5)" Кол-во: 3

"Позиция 6" "Громкоговоритель настенный Neumann Elektronik, 1,5/3/ 6 Вт, 100 В с регулятором громкости, белый (арт. № 4 776 4)" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Источник бесперебойного питания I APC Smart-UPS XL 3000VA 230V Tower/Rack Convertible, 5U в составе: Комплект крепежный APC 4-POST RACKMOUNT RAILS SU032A -1 шт" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Антенна KRA-23 цифровой носимой радиостанции NX-200IS" Кол-во: 30

"Позиция 9" "Антенна автомобильная MHB5800, 144-174 Мгц, усиление 5 дБ в комплекте: магнитное крепление BG для антенн Maxrad, черное, кабель 3.6 метра -1 шт" Кол-во: 20

"Позиция 10" "Антенна базовой станции вертикальная K55 26 22 1, 146-174МГц, к.ус. 4дБ" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Шлюз телефонный интерфейсный M735" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Радиостанция цифровая носимая, 136-174 МГц NX-200IS в комплекте: дополнительный аккумулятор Li-Ion 2000 мАч KNB-50NC -1 шт, выносной микрофон/громкоговоритель с удлиненным шнуром KMC-42W -1 шт, быстрое зарядное устройство (220В) KSC-32 -1 шт, Клипса" Кол-во: 30

"Позиция 13" "Система ИБП с закрытым холодным коридором APC 2CA11F-0003" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Аппарат телефонный KX-TS2350RUB" Кол-во: 3

"Позиция 15" "Патч-панель Hyperline PP2-19-32-8P8C-C5e-110D, 19", 32 порта RJ-45, категория 5е, Dual IDC" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Кросс абонентский Profil в составе: Каркас Profil 19" на 42U, на 1400 пар, 6569 2 003-94 -2 шт, Плинт LSA-PROFIL размыкаемый 2/10, маркировка 0...9, 6089 1 121-06 -280 шт, Инструмент специальный сенсорный LSA PLUS, 6417 2 055-01 -3 шт, Штекер размыка" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Стеллаж 4H-PGM 0-12 Alpha-Passoni, металлический для аккумуляторных батарей емкостью 748А.ч" Кол-во: 2

"Позиция 18" "Аккумулятор EXIDE Technologies A602/600, 34 8110 герметичный, комплект в составе: Элемент аккумуляторной батареи напряжение 2В -48 шт, Соединитель межэлементный -46 шт, Крышка защитная на полюса АКБ -48 шт, Журнал аккумуляторный 1 шт, Комплект номе" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Система электропитания Elteco NTX4400.1218.Exxx, 40 2500 в составе: полный состав комплекта указан в Таблице А поз. 221" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Кросс абонентский ССКТБ-ТОМАСС в составе: Каркас кросса 108 А, 6420 1 013-00 -2 шт, Плинт с размыкаемыми контактами 2/10, 6089 1 102-06 -230 шт, Рамка модульная для таблички 2/10, 6092 2 012-02 -23 шт, Штекер размыкающий для 1 пары, красный 6089 3 0" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Аппарат телефонный KX-T 7735 RU" Кол-во: 2

"Позиция 22" "Коммутационный кросс 24хSC, SM в составе: Фиксированная волоконно-оптическая полка (пустая) для 4 панелей FAP или кассет QuickNet 1U 19" (FMT1), Плоская лицевая панель для 4 кассет QuickNet или панелей FAP 1U (CFAPPBL1), FAP w/6 SC Simpl AdapterS (B" Кол-во: 9

"Позиция 23" "Коммутационная панель 24хRJ45 Panduit. В составе: Рамка для наборной 19 патч-панели, 24 порта, 1hu, CP24BL – 1шт., Модуль универсальный кат. 5e, черный, CJ5E88TBL – 24шт." Кол-во: 4

"Позиция 24" "Оборудование системы мониторинга волоконно-оптических линий связи ATLAS Опросный лист 5873.Р.Е.000/13010-07-ДС.ОЛ.2 инв.№140822ст" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Место автоматизированное рабочее системы управления TNMS-CT NCT Опросный лист 5873.Р.Е.000/13010-07-ДС.ОЛ.1-3 инв.№ 140822ст" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Оборудование линейного тракта синхронной цифровой иерархии SURPASS HiT 7065 Опросный лист 5873.Р.Е.000/13010-07-ДС.ОЛ.1-1 инв.№140822ст" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Комплект для дооборудования мультиплексора ХМР1 Опросный лист 5873.Р.Е.000/13010-07-ДС.ОЛ.3 инв.№140822ст" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Оборудование линейного тракта синхронной цифровой иерархии SURPASS HiT 7030 Опросный лист 5873.Р.А.000/13010-02-01-ДС.ОЛ.1" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Радиомодем абонентский передачи телеметрических данных GUARDIAN-100 в комплекте с техническим описанием, программным обеспечением на CD, модемным кабелем с разъемами DB-9." Кол-во: 1

"Позиция 30" "Источник бесперебойного питания APS Smart-UPS RT 1000VA RM 230V в комплекте с кабелем Powercom SCUT IEC-320 C14 to Socket Type-F 250V 10A-1 шт" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Комплекс оповещения о пожаре ВЕЛЛЕЗш-120-600 в комплекте с пультом микрофонным ПМН-12 -1шт, батареей аккумуляторной АКБ 12В, 12Ач -2шт" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Громкоговоритель рупорный 30ГР001" Кол-во: 10

"Позиция 33" "Блок универсального программатора радиостанций Motorola (RIB) RLN4008 в составе: источник питания для RIB RLN4008 EPN4041 -1шт.; программирующий кабель для станций Motorola серии GM (RIB (15 pin) -радиостанция) GTF 374 -1шт.; программирующий кабель P" Кол-во: 2

"Позиция 34" "Радиостанция транкинговая мобильная абонентская DM4401 300 МГц, стандарта МРТ1327 в составе: документация на CD носителе (инструкция пользователя, инструкция по программированию, сервис мануал с набором схем)-1 шт., программное обеспечение для проши" Кол-во: 10

"Позиция 35" "Радиостанция транкинговая стационарная абонентская DM4401 300 МГц, стандарта МРТ1327 диапазон рабочих температур от -30 до +60 гр. С в составе: документация на CD носителе (инструкция пользователя, инструкция по программированию, сервис мануал с на" Кол-во: 2

"Позиция 36" "Радиостанция мобильная MOTOROLA DM4400, MDM28JNC9JA2AN/GA00796AA/GA00662AA/RAD-SPTTL0100, 136-174 МГц, 32 канала, 0-25 Вт." Кол-во: 1

"Позиция 37" "Радиостанция мобильная MOTOROLA DM4600, MDM28JNN9JA2AN/GA00654AA/GA00662AA/RAD-SPTTL0101, 136-174 МГц, 0-25 Вт, 1000 каналов с конвертором N2412-12-1 шт." Кол-во: 10

"Позиция 38" "Обеспечение программное для радиостанций MOTOTRBO с CD, GMVN5141" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Аппарат телефонный Panasonic, KX-TS2350RUB" Кол-во: 3

"Позиция 40" "Преобразователь RS-232 и RS-422/485 в одномодовое оптоволокно в промышленном исполнении с расширенным диапазоном рабочих температур ICF-1150-S-ST-T ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009" Кол-во: 4

"Позиция 41" "Аппарат телефонный Panasonic, KX-TS2350RUB" Кол-во: 6

"Позиция 42" "Преобразователь интерфейса (RS-232 – Ethernet), Nport 5110" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Радиомодем для передачи данных Integra TR, 380-512 МГц" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Место рабочее автоматизированное в составе: персональный компьютер HP Compaq 8100 Elite Intel Core i7-870, 4 GB DDR 3 1333 МГц, 500GB SATA HDD, XN873EA, ATI Radeon HD 4650, VD +/- RW - 1 шт.; клавиатура LOGITECH Wireless K360 Black - 1 шт.; мышь Sma" Кол-во: 3

"Позиция 45" "Аппарат телефонный Siemens Euroset 5010" Кол-во: 2

"Позиция 46" "Адаптер сетевой (SNMP) Elteco UC401DWRDC с кабелем для подключения к UPS с конектором для подключения к питанию 20-90V DC" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Место рабочее автоматизированное в составе: полный состав комплекта указан в Таблице А поз.173" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Место рабочее автоматизированное в составе: компьютер персональный HP Pavilion 23-b304er моноблок 23" Core i5 3340/4Gb/1Tb/G710A 1Gb/DWDRW/Win 8EM64 - 1 шт.; обеспечение программное "TRBOnet Radioserver" - 1 шт.; мышь Smartbuy 310 - 1шт.; клавиатура " Кол-во: 1

"Позиция 49" "Радиостанция мобильная цифровой системы связи MotoTRBO в составе: терминал автомобильный абонентский DM3600, диапазон частот 403-470 МГц, выходная мощность 1-25 Вт - 4 шт.; микрофон с клавиатурой (опция) -4 шт.; основание антенны с встроенной GPS ан" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Оборудование конвенциональной ультракоротковолновой радиосвязи в составе: ретранслятор MTR3000, диапазон частот 403-470 МГц, выходная мощность 8-100 Вт, шаг сетки 12,5 кГц -2 шт.; Дуплексер 2 шт.; Преселектор X265UM(L) 2 шт.; программное обеспечение" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Источник бесперебойного питания MINIRACK NTX 48V 4037.0405.F23 в составе: блок управления NTX 200 -1 шт.; выпрямитель -48V/ 500W CAR0548TN -3 шт.; модуль жидкокристаллического дисплея с клавиатурой MNL008 -1шт.; устройство распределительное переменно" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Аппарат телефонный Euroset 5020" Кол-во: 5

"Позиция 53" "Конвертер интеллектуальный двунаправленный интерфейсов, MOXA, Transio A53 RS-232 в RS-422/485, в составе: конвертер -1 шт.; адаптер питания -1 шт.; кабель соединительный RJ45 (10 контактов) в DB9 папа L=150 см CN20060 -1 шт." Кол-во: 2

"Позиция 54" "Аппарат телефонный Siemens Euroset 5010" Кол-во: 5

"Позиция 55" "Преобразователь интерфейса Nport 5110 (RS-232 – Ethernet)" Кол-во: 1

"Позиция 56" "Установка электропитающая постоянного тока Опросный лист № 4053/5-УРС1-УС-СС.СО1-ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 57" "ИНЖЕКТОР ПИТАНИЯ 335 01 PoE 4 ПОРТА, 15.4 W НА КАЖДЫЙ ПОРТ ПО СТАНДАРТУ 802.3af" Кол-во: 2

"Позиция 58" "Источник бесперебойного питания 1400 ВА, 950 Вт Smart UPS 1400I" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Блок батарей APC Smart-UPS XL Modular 48V Extended Run Battery Pack SUM48RMXLBP2U" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Аппарат телефонный KX-TS 2365 RUB проводной кнопочный настольно-настенный с тонально/импульсным режимом набора" Кол-во: 43

"Позиция 61" "ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ SUM1500RMXLI2U 1500 ВА, 1425 Вт, РАСШИРЯЕМЫЙ, APC Smart-UPS XL Modular 1500VA 230V Rackmount/TOWER" Кол-во: 1

"Позиция 62" "ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГОПИТАНИЯ Smart UPS 1400 ВА1050 Вт, РАСШИРЯЕМЫЙ SU1400RMXLI3U" Кол-во: 2

"Позиция 63" "Аппарат телефонный KX-TS 2365 RUB проводной кнопочный настольно-настенный с тонально/импульсным режимом набора" Кол-во: 21

"Позиция 64" "Аппарат телефонный Panasonic KX-TG6451" Кол-во: 24

"Позиция 65" "Модем T-336Cx V.34+, внешний, для коммутируемых и 2/4-х проводных выделенных линий, с АС блоком питания" Кол-во: 1

"Позиция 66" "АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ PANASONIC KX-ТS2365RU" Кол-во: 9

"Позиция 67" "Аппарат телефонный Panasonic KX-TG6451" Кол-во: 3

"Позиция 68" "Конвертер-медиа MOXA IMC-101-M-ST Ethernet 10/100BaseTX в 100BaseFX (многомодовое оптоволокно) в металлическом корпусе" Кол-во: 1

"Позиция 69" "Сервер асинхронный 8-портовый MOXA NPort 5650-8-M-SC артикул 1169683, RS-232/422/485 в Ethernet, с многомодовым оптоволоконным сетевым интерфейсом, серии NPort 5000" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Преобразователь интерфейсов RS-232 и RS-422/485 в оптоволокно (многомодовое волокно) в промышленном исполнении ICF-1150I-M-SC" Кол-во: 2

"Позиция 71" "Громкоговоритель потолочный Inter-M CS-03A" Кол-во: 4

"Позиция 72" "Оборудование медиаконвертера в составе: 1. Шасси MOXA TRC-190-DC-48 -1 шт.; 2. Блок питания MOXA PWR-190-DC -1 шт.; 3. Модуль-медиаконвертер MOXA CSM-200-1214 -2 шт." Кол-во: 1

"Позиция 73" "Преобразователь интерфейса RS-232/422/485 в оптоволокно, ICF-1150I-S-SC" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Сервер 8-портовый асинхронный RS-232/422/485 в Ethernet с одномодовым оптоволоконным сетевым интерфейсом, NPort 5650-8-S-SC" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Конвертер-медиа MOXA IMC-101-M-ST Ethernet 10/100BaseTX в 100BaseFX (многомодовое оптоволокно) в металлическом корпусе" Кол-во: 2

"Позиция 76" "Сервер асинхронный 8-портовый MOXA NPort 5650-8-M-SC артикул 1169683, RS-232/422/485 в Ethernet, с многомодовым оптоволоконным сетевым интерфейсом, серии NPort 5000" Кол-во: 2

"Позиция 77" "Преобразователь интерфейсов MOXA ICF-1150I-M-ST, RS-232 и RS-422/485 в оптоволокно, в промышленном исполнении" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Преобразователь интерфейсов MOXA ICF1150I-M-SC, RS-232 и RS-422/485 в оптоволокно, в промышленном исполнении" Кол-во: 1

"Позиция 79" "Преобразователь частотный HVAC61C5" Кол-во: 2

"Позиция 80" "Преобразователь частотный HVAC38C5" Кол-во: 2

"Позиция 81" "Место автоматизированное рабочее системы управления TNMS-CT NCT Опросный лист 5873.Р.0.002/1,2/2/13010-01-01-ДС.ОЛ.1-2 инв.№ 130797ст" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Контроллер с 300 сетевыми переменными XL1000C500" Кол-во: 5

"Позиция 83" "Модуль дискретных выходов XFL824A" Кол-во: 4

"Позиция 84" "Модуль дискретных входов XFL823A" Кол-во: 22

"Позиция 85" "Модуль аналоговых входов XFL821A" Кол-во: 3

"Позиция 86" "Модуль оконечный шины LON XAL-Term" Кол-во: 5

"Позиция 87" "Плата подключения Lonworks NXOPTC4" Кол-во: 2

"Позиция 88" "Блок питания QUINT MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3 (2866446)" Кол-во: 2

"Позиция 89" "Маршрутизатор LonWorks/IP i.LON 600 (TP/FT-10 и Ethernet порт, 90-240В АС)" Кол-во: 1

"Позиция 90" "Преобразователь частотный HVAC16C5" Кол-во: 2

"Позиция 91" "Модуль шлюза данных из Ethernet в RS-232/485/422 ADAM-4572" Кол-во: 4

"Позиция 92" "Источник бесперебойного питания Back-UPS CS 650 (BK650EI)" Кол-во: 5

"Позиция 93" "Конвертор эфирный OH45" Кол-во: 2

"Позиция 94" "Модулятор A/V сдвоенный OH38" Кол-во: 2

"Позиция 95" "Блок базовый OH50A" Кол-во: 1

"Позиция 96" "Источник питания с десятью выходами постоянного напряжения 5 В VA-102P5" Кол-во: 1

"Позиция 97" "Источник питания с десятью выходами постоянного напряжения 12 В VA-102P12" Кол-во: 1

"Позиция 98" "Оборудование линейного тракта синхронной цифровой иерархии SURPASS HiT 7065 Опросные листы: 5873.Р.0.002/1,2/2/13010-01-01-ДС.ОЛ.1 инв.№ 130720ст; 5873.Р.0.002/1,2/2/13010-01-01-ДС.ОЛ.4 инв.№ 130720ст" Кол-во: 1

"Позиция 99" "Место автоматизированное рабочее администратора видеостены в составе: Компьютер Elite 7500 MT D5S62EA - 1 шт; Монитор x2401 MVA 24’’ B6R49AA - 1 шт; Клавиатура Wired 600 USB Port ANB-00018 - 1 шт; Мышь RX250 Black - 1 шт" Кол-во: 1

"Позиция 100" "Место автоматизированное рабочее пользователя в составе: Компьютер Elite 7500 MT D5S62EA - 1 шт; Монитор x2401 MVA 24’’ B6R49AA - 1 шт; Клавиатура Wired 600 USB Port ANB-00018 - 1 шт; Мышь RX250 - 1 шт" Кол-во: 181

"Позиция 101" "Основание клеммное для модулей XF/XFL824-825 XS824-25" Кол-во: 4

"Позиция 102" "Основание клеммное для модулей XF/XFL823 XS823" Кол-во: 22

"Позиция 103" "Основание клеммное для модулей XF/XFL821-822 XS821-22" Кол-во: 3

"Позиция 104" "Колодки клеммные вспомогательные для распределения синалов XS814 (10 шт в упаковке)" Кол-во: 1

"Позиция 105" "Источник питания с пятью выходами постоянного напряжения 12 В VA-101P12" Кол-во: 1

"Позиция 106" "Модуль дистанционного управления RCM-810" Кол-во: 12

"Позиция 107" "Усилитель цифровой 2-канальный DSA 8212 2 х 1200 Вт" Кол-во: 6

"Позиция 108" "Усилитель цифровой 2-канальный DSA 8209 2 х 900 Вт" Кол-во: 6

"Позиция 109" "Процессор матричный модульный P 64-1500" Кол-во: 1

"Позиция 110" "Процессор акустический DSP 600" Кол-во: 4

"Позиция 111" "Интерфейс цифровой 8-канальный AES42 DMC-842" Кол-во: 1

"Позиция 112" "Комплект вокальный EW 145 G3-A-X в составе: Приемник рэковый EM 100 G3 - 1 шт; Передатчик ручной SKM 100-845 G3 - 1 шт; Блок питания NT 2 - 1 шт; Батарейка AA - 2 шт" Кол-во: 2

"Позиция 113" "Система акустическая в составе: Наушники мониторные HD 380 Pro - 1 шт; Микрофон конденсаторный тип "Пушка" MKH 8070 - 4 шт; Модуль цифровой микрофонный MZD 8000 - 4 шт" Кол-во: 1

"Позиция 114" "Место рабочее оператора в составе: Блок системный управления D5U36ES Pro 400 MT i3 4130 (3.4) / 4Gb / 1Tb / HD8490 1Gb / DVDRW / Win 8.1 Prof 6) - 1 шт; Клавиатура - 1 шт; Мышь - 1 шт" Кол-во: 2

"Позиция 115" "Усилитель домовой VX45E 47-862 МГц/ 36 дБ/107 дБмкВ/220 В" Кол-во: 2

"Позиция 116" "Селектор программ T-6FS ТУ 3712-002-85600546-3009" Кол-во: 16

"Позиция 117" "Преобразователь VGA в композитный видеосигнал VP-506" Кол-во: 2

"Позиция 118" "Приемник сигнала HDMI по витой паре DGKat PT-572+" Кол-во: 3

"Позиция 119" "Передатчик сигнала HDMI по витой паре DGKat PT-571" Кол-во: 3

"Позиция 120" "Усилитель-распределитель 2x1:16 HDMI VM-216H" Кол-во: 1

"Позиция 121" "Коммутатор матричный 8x8 HDMI VS-88HN" Кол-во: 1

"Позиция 122" "Преобразователь сигналов DVI и аудиосигналов в HDMI FC-49" Кол-во: 1

"Позиция 123" "Устройство для извлечения аудиосигнала из цифрового сигнала HDMI FC-46xl" Кол-во: 3

"Позиция 124" "Масштабатор видео и графики VP-747 сдвоенный, коммутатор без подрывов сигнала; 8 входов, включая HDMI/DVI, выходы VGA, HDMI/DVI, HDTV; функция картинка в картинке; функции видеомикшера, спецэффектов при переключении" Кол-во: 1

"Позиция 125" "Видеомонитор S22C570H R, 21,5"" Кол-во: 1

"Позиция 126" "Система видеонаблюдения в составе: Видеокамера IP поворотная VG5-7220-EPC4 -1 шт; Кронштейн для крепления на стену с соединительными проводками VGA-PEND-ARM -1 шт; Блок питания VG4-A-PSU2 -1 шт; Кольцо накладное источника питания VP747 -1 шт" Кол-во: 6

"Позиция 127" "Видеорегистратор цифровой DIP-3042-2HD Divar IP 3000" Кол-во: 1

"Позиция 128" "Клавиатура универсальная INTUIKEY UNIVERSAL с жидкокристаллическими дисплеями для использования с VIP XD, программным обеспечением BVMS, с дополнительным блоком питания KBD-220PS" Кол-во: 1

"Позиция 129" "Система передачи данных в составе: Видеотабло GT4-ISX-FWZ - 1 шт; Видеоэкран полноцветный светодиодный, шаг пикселя 4 мм, внутреннего применения - 1 шт; Станция рабочая управления табло - 1 шт; Кабели технологические - 1 шт; Комплект запасных частей" Кол-во: 1

"Позиция 130" "Система питания в составе: Источник бесперебойного питания SURT1000RMXLI - 1 шт; Модуль управления AP9630 -1 шт" Кол-во: 3

"Позиция 131" "Система распределительная в составе: Приемник линейный TP-126-OD -1 шт; Полка универсальная RK-1 -1 шт" Кол-во: 5

"Позиция 132" "Оборудование звуковое в составе: Система акустическая D12R - 1 шт; Крепление настенное MB 200 UMH -1 шт" Кол-во: 13

"Позиция 133" "Оборудование звуковое в составе: Система акустическая D-15-3 - 1 шт; Подвес FB-D15 - 1 шт" Кол-во: 6

"Позиция 134" "Оборудование звуковое в составе: Система акустическая VL 212 - 1 шт; Подвес FB-VL212 - 1 шт" Кол-во: 12

"Позиция 135" "Система акустическая потолочная DL 72/32" Кол-во: 24

"Позиция 136" "Усилитель мощности инсталляционный PCL 1125T (2 канала по 250 Вт)" Кол-во: 4

"Позиция 137" "Источник бесперебойного питания Smart-UPS X 750VA Rack/Tower LCD 230V SMX750I АРС" Кол-во: 1

"Позиция 138" "Оборудование линейного тракта синхронной цифровой иерархии SURPASS HiT 7030 Опросный лист 5873.Р.Д.000/13010-06-ДС.ОЛ.1 инв.№ 130748ст" Кол-во: 1

"Позиция 139" "Мультиплексор XMP1 Опросный лист 5873.Р.Г.000/13010-05-ДС.ОЛ3 инв.№ 130745ст" Кол-во: 1

"Позиция 140" "Оборудование линейного тракта синхронной цифровой иерархии SURPASS HiT 7065 Опросный лист 5873.Р.Г.000/13010-05-ДС.ОЛ1 инв.№ 130745ст" Кол-во: 1

"Позиция 141" "Оборудование мультиплексора ХМР1 Опросный лист 5873.Р.В.000/13010-04-ДС.ОЛ.3 инв.№ 130739ст" Кол-во: 1

"Позиция 142" "Оборудование системы мониторинга волоконно-оптических линий связи Опросный лист 5873.Р.В.000/13010-04-ДС.ОЛ.2 инв.№ 130739ст" Кол-во: 1

"Позиция 143" "Оборудование линейного тракта синхронной цифровой иерархии SURPASS HiT 7065 Опросный лист 5873.Р.В.000/13010-04-ДС.ОЛ.1 инв.№ 130739ст" Кол-во: 1

"Позиция 144" "Источник бесперебойного питания Smart-UPS 1000 VA LCD RM 2U 230V SMT1000RMI2U" Кол-во: 1

"Позиция 145" "Оборудование системы мониторинга волоконно-оптических линий связи Опросный лист 5873.Р.Б.000/13010-03-ДС.ОЛ.2 инв.№ 130737ст" Кол-во: 1

"Позиция 146" "Оборудование линейного тракта синхронной цифровой иерархии SURPASS HiT 7065 Опросный лист 5873.Р.Б.000/13010-03-ДС.ОЛ.1 инв.№ 130737ст" Кол-во: 1

"Позиция 147" "Передатчик оптический 1310 нм 4 мВт (6 дБм) OT1310-1-04" Кол-во: 1

"Позиция 148" "Блок шасси головной станции в составе: Блок базовый OH50A - 1 шт; Трансмодулятор сдвоенный OH85H DVB-S/S2 / QAM - 4 шт; Модуль цифрового телевидения OH792 DVB-T2/C / RF - 8 шт; Модулятор A/V сдвоенный OH38 - 1 шт; Модуль цифрового спутникового телев" Кол-во: 1

"Позиция 149" "Мультиплексор XMP1 Опросный лист 5873.Р.И.000/13010-09-ДС.ОЛ.2 инв.№ 130752ст" Кол-во: 1

"Позиция 150" "Оборудование линейного тракта синхронной цифровой иерархии SURPASS HiT 7030 Опросный лист 5873.Р.И.000/13010-09-ДС.ОЛ.1 инв.№ 130752ст" Кол-во: 1

"Позиция 151" "Мультиплексор ХМР1 Опросный лист 5873.Р.Ж.000/13010-08-ДС.ОЛ.2 инв.№ 130750ст" Кол-во: 1

"Позиция 152" "Оборудование линейного тракта синхронной цифровой иерархии SURPASS HiT 7030 Опросный лист 5873.Р.Ж.000/13010-08-ДС.ОЛ.1 инв.№ 130750ст" Кол-во: 1

"Позиция 153" "Основание клеммное для модулей XF/XFL823 XS823" Кол-во: 136

"Позиция 154" "Основание клеммное для модулей XF/XFL824-825 XS824-25" Кол-во: 124

"Позиция 155" "Контроллер с 300 сетевыми переменными XL1000C500" Кол-во: 22

"Позиция 156" "Селектор программ T-6FS ТУ 3712-002-85600546-3009" Кол-во: 9

"Позиция 157" "Приемник оптический 47-2600МГгц/-12+3дБм/85дБмкВ/SC/APC OR8602H-S" Кол-во: 1

"Позиция 158" "Мультиплексор ХМР1 Опросные листы: 5873.Р.0.002/1,2/2/13010-01-01-ДС.ОЛ.2; 5873.Р.0.002/1,2/2/13010-01-01-ДС.ОЛ.3" Кол-во: 1

"Позиция 159" "Усилитель домовой VX45E 47-862 МГц/ 36 дБ/107 дБмкВ/220 В" Кол-во: 1

"Позиция 160" "Источник бесперебойного питания Back-UPS CS 650 (BK650EI)" Кол-во: 2

"Позиция 161" "Блок питания QUINT MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3 (2866446)" Кол-во: 10

"Позиция 162" "Колодки клеммные вспомогательные для распределения синалов XS814 (10 шт в упаковке)" Кол-во: 3

"Позиция 163" "Маршрутизатор LonWorks/IP i.LON 600 (TP/FT-10 и Ethernet порт, 90-240В АС)" Кол-во: 4

"Позиция 164" "Модуль аналоговых входов XFL821A" Кол-во: 28

"Позиция 165" "Модуль аналоговых выходов XFL822A" Кол-во: 3

"Позиция 166" "Модуль дискретных входов XFL823A" Кол-во: 136

"Позиция 167" "Модуль дискретных выходов XFL824A" Кол-во: 124

"Позиция 168" "Модуль оконечный шины LON XAL-Term" Кол-во: 56

"Позиция 169" "Модуль шлюза данных из Ethernet в RS-232/485/422 ADAM-4572" Кол-во: 8

"Позиция 170" "Плата подключения Lonworks NXOPTC4" Кол-во: 8

"Позиция 171" "Прибор управления аварийной сигнализации LC A1 91 07 12 87" Кол-во: 2

"Позиция 172" "Термостат комнатный Т6120А1005" Кол-во: 2

"Позиция 173" "Термостат ТАМ150-301" Кол-во: 2

"Позиция 174" "Часы вторичные самоустанавливающиеся цифровые DC.180.6.R.N.N.SILVER.IR код 28312132468" Кол-во: 1

"Позиция 175" "Часы вторичные самоустанавливающиеся цифровые DC.100.6.R.N.N.SILVER.IR код 2562142468" Кол-во: 3

"Позиция 176" "Часы вторичные самоустанавливающиеся стрелочные ECO.SAM.28.210 28312131469" Кол-во: 46

"Позиция 177" "Система акустическая RP8G3" Кол-во: 2

"Позиция 178" "Основание клеммное для модулей XF/XFL821-822 XS821-22" Кол-во: 31

"Позиция 179" "Часы вторичные самоустанавливающиеся стрелочные ECO.SAM.40.210" Кол-во: 22

"Позиция 180" "Термостат ТХВ490-301" Кол-во: 2

"Позиция 181" "Аппарат телефонный KX-TS2350RUB" Кол-во: 6

"Позиция 182" "Аппарат телефонный KX-TS2350RUB" Кол-во: 7

"Позиция 183" "Плеер Blu-Ray BD-F6500" Кол-во: 1

"Позиция 184" "Пульт микшерный Pro1" Кол-во: 1

"Позиция 185" "Антенна GPSGL-TMG-SPI-40NCB ГЛОНАСС/GPS, PCTEL Inc." Кол-во: 1

"Позиция 186" "Панель сетевая AC 232 нагрузка 32A" Кол-во: 6

"Позиция 187" "Комплекс аппаратуры извещения людей о пожаре ВЕЛЛЕЗ" Кол-во: 1

"Позиция 188" "Грозоразрядник Polyphaser IS-50UX-C1" Кол-во: 7

"Позиция 189" "Грозоразрядник Polyphaser IS-50UX-C1" Кол-во: 4

"Позиция 190" "Часы вторичные SLIM.SAM.40.200 диаметр 40 см" Кол-во: 2

"Позиция 191" "Часы вторичные SLIM.SAM.40.200 диаметр 40 см" Кол-во: 6

"Позиция 192" "Часы вторичные SLIM.SAM.40.200 диаметр 40 см" Кол-во: 13

"Позиция 193" "Источник бесперебойного питания на 12кВА Eaton 9355-12-N-20-64x9Ah-MBS , 1023402" Кол-во: 1