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    Главная / Торги / Поставка оборудования радио и телефонной связи, мониторинга, рабочих мест операторов, комплектующих систем передачи данных и кроссового оборудования для объектов строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (Для поставщиков, обязанных привлечь к исполнению Договора субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/16/4.1/0062003/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016

    Поставка оборудования радио и телефонной связи, мониторинга, рабочих мест операторов, комплектующих систем передачи данных и кроссового оборудования для объектов строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (Для поставщиков, обязанных привлечь к исполнению Договора субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/16/4.1/0062003/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.09.2016 12:0029.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604090154Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования радио и телефонной связи, мониторинга, рабочих мест операторов, комплектующих систем передачи данных и кроссового оборудования для объектов строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (Для поставщиков, обязанных привлечь к исполнению Договора субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/16/4.1/0062003/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604090154

    Уникальный номер закупки

    16/4.1/0062003/ГПК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования радио и телефонной связи, мониторинга, рабочих мест операторов, комплектующих систем передачи данных и кроссового оборудования для объектов строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (Для поставщиков, обязанных привлечь к исполнению Договора субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/16/4.1/0062003/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.09.2016 09:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    62003 Уведомление о переносе даты вскрытия.doc

    Документация 4.1-62003.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 719-69-29

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    A.G.Filippov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппов Антон Германович

    Место рассмотрения предложений

    117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Закупки и тендеры Мебель

    Закупки и тендеры Изделия готовые прочие

    Закупки и тендеры Услуги издательские

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования радио и телефонной связи, мониторинга, рабочих мест операторов, комплектующих систем передачи данных и кроссового оборудования для объектов строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (Для поставщиков, обязанных привлечь к исполнению Договора субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/16/4.1/0062003/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.09.2016 12:00 GMT +329.09.2016 12:0029.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604090154Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования радио и телефонной связи, мониторинга, рабочих мест операторов, комплектующих систем передачи данных и кроссового оборудования для объектов строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (Для поставщиков, обязанных привлечь к исполнению Договора субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/16/4.1/0062003/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)

    Дата и время вскрытия заявок

    30.09.2016 10:5030.09.2016 10:5030.09.2016 10:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604090154Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования радио и телефонной связи, мониторинга, рабочих мест операторов, комплектующих систем передачи данных и кроссового оборудования для объектов строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (Для поставщиков, обязанных привлечь к исполнению Договора субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/16/4.1/0062003/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)

    Подведение итогов не позднее

    07.10.2016 19:0007.10.2016 19:0007.10.2016 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604090154Подведение итогов не позднее Поставка оборудования радио и телефонной связи, мониторинга, рабочих мест операторов, комплектующих систем передачи данных и кроссового оборудования для объектов строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (Для поставщиков, обязанных привлечь к исполнению Договора субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/16/4.1/0062003/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.10.201607.10.2016 19:0007.10.2016 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604090154Подведение итогов не позднее Поставка оборудования радио и телефонной связи, мониторинга, рабочих мест операторов, комплектующих систем передачи данных и кроссового оборудования для объектов строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (Для поставщиков, обязанных привлечь к исполнению Договора субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/16/4.1/0062003/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования радио и телефонной связи, мониторинга, рабочих мест операторов, комплектующих систем передачи данных и кроссового оборудования для объектов строительства ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (Для поставщиков, обязанных привлечь к исполнению Договора субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0001/16/4.1/0062003/ГПК/ЗП/ГОС/Э/13.09.2016

    Начальная цена

    183 651 976,35

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    26

    Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

    27

    Производство электрического оборудования

    29

    Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

    31

    Производство мебели

    32

    Производство прочих готовых изделий

    58

    Деятельность издательская

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Часы вторичные SLIM.SAM.40.200 диаметр 40 см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Часы вторичные SLIM.SAM.40.200 диаметр 40 см"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Источник бесперебойного питания UPS APC Smart XL-1000A (SUA1000XLI)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Громкоговоритель рупорный NEUMANN ELEKTRONIK, мощностью 6/12/25 Вт, 100 В, серый, IP66 (арт.№ 4 803 5)"

    Кол-во: 21

    "Позиция 5"

    "Громкоговоритель рупорный NEUMANN ELEKTRONIK, мощностью 6/12/25 Вт, 100 В, серый, IP66 (арт.№ 4 803 5)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Громкоговоритель настенный Neumann Elektronik, 1,5/3/ 6 Вт, 100 В с регулятором громкости, белый (арт. № 4 776 4)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Источник бесперебойного питания I APC Smart-UPS XL 3000VA 230V Tower/Rack Convertible, 5U в составе: Комплект крепежный APC 4-POST RACKMOUNT RAILS SU032A -1 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Антенна KRA-23 цифровой носимой радиостанции NX-200IS"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Антенна автомобильная MHB5800, 144-174 Мгц, усиление 5 дБ в комплекте: магнитное крепление BG для антенн Maxrad, черное, кабель 3.6 метра -1 шт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Антенна базовой станции вертикальная K55 26 22 1, 146-174МГц, к.ус. 4дБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Шлюз телефонный интерфейсный M735"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Радиостанция цифровая носимая, 136-174 МГц NX-200IS в комплекте: дополнительный аккумулятор Li-Ion 2000 мАч KNB-50NC -1 шт, выносной микрофон/громкоговоритель с удлиненным шнуром KMC-42W -1 шт, быстрое зарядное устройство (220В) KSC-32 -1 шт, Клипса"

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "Система ИБП с закрытым холодным коридором APC 2CA11F-0003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Аппарат телефонный KX-TS2350RUB"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Патч-панель Hyperline PP2-19-32-8P8C-C5e-110D, 19", 32 порта RJ-45, категория 5е, Dual IDC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Кросс абонентский Profil в составе: Каркас Profil 19" на 42U, на 1400 пар, 6569 2 003-94 -2 шт, Плинт LSA-PROFIL размыкаемый 2/10, маркировка 0...9, 6089 1 121-06 -280 шт, Инструмент специальный сенсорный LSA PLUS, 6417 2 055-01 -3 шт, Штекер размыка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Стеллаж 4H-PGM 0-12 Alpha-Passoni, металлический для аккумуляторных батарей емкостью 748А.ч"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Аккумулятор EXIDE Technologies A602/600, 34 8110 герметичный, комплект в составе: Элемент аккумуляторной батареи напряжение 2В -48 шт, Соединитель межэлементный -46 шт, Крышка защитная на полюса АКБ -48 шт, Журнал аккумуляторный 1 шт, Комплект номе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Система электропитания Elteco NTX4400.1218.Exxx, 40 2500 в составе: полный состав комплекта указан в Таблице А поз. 221"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Кросс абонентский ССКТБ-ТОМАСС в составе: Каркас кросса 108 А, 6420 1 013-00 -2 шт, Плинт с размыкаемыми контактами 2/10, 6089 1 102-06 -230 шт, Рамка модульная для таблички 2/10, 6092 2 012-02 -23 шт, Штекер размыкающий для 1 пары, красный 6089 3 0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Аппарат телефонный KX-T 7735 RU"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Коммутационный кросс 24хSC, SM в составе: Фиксированная волоконно-оптическая полка (пустая) для 4 панелей FAP или кассет QuickNet 1U 19" (FMT1), Плоская лицевая панель для 4 кассет QuickNet или панелей FAP 1U (CFAPPBL1), FAP w/6 SC Simpl AdapterS (B"

    Кол-во: 9

    "Позиция 23"

    "Коммутационная панель 24хRJ45 Panduit. В составе: Рамка для наборной 19 патч-панели, 24 порта, 1hu, CP24BL – 1шт., Модуль универсальный кат. 5e, черный, CJ5E88TBL – 24шт."

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Оборудование системы мониторинга волоконно-оптических линий связи ATLAS Опросный лист 5873.Р.Е.000/13010-07-ДС.ОЛ.2 инв.№140822ст"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Место автоматизированное рабочее системы управления TNMS-CT NCT Опросный лист 5873.Р.Е.000/13010-07-ДС.ОЛ.1-3 инв.№ 140822ст"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Оборудование линейного тракта синхронной цифровой иерархии SURPASS HiT 7065 Опросный лист 5873.Р.Е.000/13010-07-ДС.ОЛ.1-1 инв.№140822ст"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Комплект для дооборудования мультиплексора ХМР1 Опросный лист 5873.Р.Е.000/13010-07-ДС.ОЛ.3 инв.№140822ст"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Оборудование линейного тракта синхронной цифровой иерархии SURPASS HiT 7030 Опросный лист 5873.Р.А.000/13010-02-01-ДС.ОЛ.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Радиомодем абонентский передачи телеметрических данных GUARDIAN-100 в комплекте с техническим описанием, программным обеспечением на CD, модемным кабелем с разъемами DB-9."

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Источник бесперебойного питания APS Smart-UPS RT 1000VA RM 230V в комплекте с кабелем Powercom SCUT IEC-320 C14 to Socket Type-F 250V 10A-1 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Комплекс оповещения о пожаре ВЕЛЛЕЗш-120-600 в комплекте с пультом микрофонным ПМН-12 -1шт, батареей аккумуляторной АКБ 12В, 12Ач -2шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Громкоговоритель рупорный 30ГР001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Блок универсального программатора радиостанций Motorola (RIB) RLN4008 в составе: источник питания для RIB RLN4008 EPN4041 -1шт.; программирующий кабель для станций Motorola серии GM (RIB (15 pin) -радиостанция) GTF 374 -1шт.; программирующий кабель P"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Радиостанция транкинговая мобильная абонентская DM4401 300 МГц, стандарта МРТ1327 в составе: документация на CD носителе (инструкция пользователя, инструкция по программированию, сервис мануал с набором схем)-1 шт., программное обеспечение для проши"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Радиостанция транкинговая стационарная абонентская DM4401 300 МГц, стандарта МРТ1327 диапазон рабочих температур от -30 до +60 гр. С в составе: документация на CD носителе (инструкция пользователя, инструкция по программированию, сервис мануал с на"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Радиостанция мобильная MOTOROLA DM4400, MDM28JNC9JA2AN/GA00796AA/GA00662AA/RAD-SPTTL0100, 136-174 МГц, 32 канала, 0-25 Вт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Радиостанция мобильная MOTOROLA DM4600, MDM28JNN9JA2AN/GA00654AA/GA00662AA/RAD-SPTTL0101, 136-174 МГц, 0-25 Вт, 1000 каналов с конвертором N2412-12-1 шт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Обеспечение программное для радиостанций MOTOTRBO с CD, GMVN5141"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Аппарат телефонный Panasonic, KX-TS2350RUB"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Преобразователь RS-232 и RS-422/485 в одномодовое оптоволокно в промышленном исполнении с расширенным диапазоном рабочих температур ICF-1150-S-ST-T ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Аппарат телефонный Panasonic, KX-TS2350RUB"

    Кол-во: 6

    "Позиция 42"

    "Преобразователь интерфейса (RS-232 – Ethernet), Nport 5110"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Радиомодем для передачи данных Integra TR, 380-512 МГц"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Место рабочее автоматизированное в составе: персональный компьютер HP Compaq 8100 Elite Intel Core i7-870, 4 GB DDR 3 1333 МГц, 500GB SATA HDD, XN873EA, ATI Radeon HD 4650, VD +/- RW - 1 шт.; клавиатура LOGITECH Wireless K360 Black - 1 шт.; мышь Sma"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Аппарат телефонный Siemens Euroset 5010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Адаптер сетевой (SNMP) Elteco UC401DWRDC с кабелем для подключения к UPS с конектором для подключения к питанию 20-90V DC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Место рабочее автоматизированное в составе: полный состав комплекта указан в Таблице А поз.173"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Место рабочее автоматизированное в составе: компьютер персональный HP Pavilion 23-b304er моноблок 23" Core i5 3340/4Gb/1Tb/G710A 1Gb/DWDRW/Win 8EM64 - 1 шт.; обеспечение программное "TRBOnet Radioserver" - 1 шт.; мышь Smartbuy 310 - 1шт.; клавиатура "

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Радиостанция мобильная цифровой системы связи MotoTRBO в составе: терминал автомобильный абонентский DM3600, диапазон частот 403-470 МГц, выходная мощность 1-25 Вт - 4 шт.; микрофон с клавиатурой (опция) -4 шт.; основание антенны с встроенной GPS ан"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Оборудование конвенциональной ультракоротковолновой радиосвязи в составе: ретранслятор MTR3000, диапазон частот 403-470 МГц, выходная мощность 8-100 Вт, шаг сетки 12,5 кГц -2 шт.; Дуплексер 2 шт.; Преселектор X265UM(L) 2 шт.; программное обеспечение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Источник бесперебойного питания MINIRACK NTX 48V 4037.0405.F23 в составе: блок управления NTX 200 -1 шт.; выпрямитель -48V/ 500W CAR0548TN -3 шт.; модуль жидкокристаллического дисплея с клавиатурой MNL008 -1шт.; устройство распределительное переменно"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Аппарат телефонный Euroset 5020"

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "Конвертер интеллектуальный двунаправленный интерфейсов, MOXA, Transio A53 RS-232 в RS-422/485, в составе: конвертер -1 шт.; адаптер питания -1 шт.; кабель соединительный RJ45 (10 контактов) в DB9 папа L=150 см CN20060 -1 шт."

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Аппарат телефонный Siemens Euroset 5010"

    Кол-во: 5

    "Позиция 55"

    "Преобразователь интерфейса Nport 5110 (RS-232 – Ethernet)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Установка электропитающая постоянного тока Опросный лист № 4053/5-УРС1-УС-СС.СО1-ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "ИНЖЕКТОР ПИТАНИЯ 335 01 PoE 4 ПОРТА, 15.4 W НА КАЖДЫЙ ПОРТ ПО СТАНДАРТУ 802.3af"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Источник бесперебойного питания 1400 ВА, 950 Вт Smart UPS 1400I"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Блок батарей APC Smart-UPS XL Modular 48V Extended Run Battery Pack SUM48RMXLBP2U"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Аппарат телефонный KX-TS 2365 RUB проводной кнопочный настольно-настенный с тонально/импульсным режимом набора"

    Кол-во: 43

    "Позиция 61"

    "ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ SUM1500RMXLI2U 1500 ВА, 1425 Вт, РАСШИРЯЕМЫЙ, APC Smart-UPS XL Modular 1500VA 230V Rackmount/TOWER"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГОПИТАНИЯ Smart UPS 1400 ВА1050 Вт, РАСШИРЯЕМЫЙ SU1400RMXLI3U"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Аппарат телефонный KX-TS 2365 RUB проводной кнопочный настольно-настенный с тонально/импульсным режимом набора"

    Кол-во: 21

    "Позиция 64"

    "Аппарат телефонный Panasonic KX-TG6451"

    Кол-во: 24

    "Позиция 65"

    "Модем T-336Cx V.34+, внешний, для коммутируемых и 2/4-х проводных выделенных линий, с АС блоком питания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ PANASONIC KX-ТS2365RU"

    Кол-во: 9

    "Позиция 67"

    "Аппарат телефонный Panasonic KX-TG6451"

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "Конвертер-медиа MOXA IMC-101-M-ST Ethernet 10/100BaseTX в 100BaseFX (многомодовое оптоволокно) в металлическом корпусе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Сервер асинхронный 8-портовый MOXA NPort 5650-8-M-SC артикул 1169683, RS-232/422/485 в Ethernet, с многомодовым оптоволоконным сетевым интерфейсом, серии NPort 5000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Преобразователь интерфейсов RS-232 и RS-422/485 в оптоволокно (многомодовое волокно) в промышленном исполнении ICF-1150I-M-SC"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Громкоговоритель потолочный Inter-M CS-03A"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Оборудование медиаконвертера в составе: 1. Шасси MOXA TRC-190-DC-48 -1 шт.; 2. Блок питания MOXA PWR-190-DC -1 шт.; 3. Модуль-медиаконвертер MOXA CSM-200-1214 -2 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Преобразователь интерфейса RS-232/422/485 в оптоволокно, ICF-1150I-S-SC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Сервер 8-портовый асинхронный RS-232/422/485 в Ethernet с одномодовым оптоволоконным сетевым интерфейсом, NPort 5650-8-S-SC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Конвертер-медиа MOXA IMC-101-M-ST Ethernet 10/100BaseTX в 100BaseFX (многомодовое оптоволокно) в металлическом корпусе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Сервер асинхронный 8-портовый MOXA NPort 5650-8-M-SC артикул 1169683, RS-232/422/485 в Ethernet, с многомодовым оптоволоконным сетевым интерфейсом, серии NPort 5000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Преобразователь интерфейсов MOXA ICF-1150I-M-ST, RS-232 и RS-422/485 в оптоволокно, в промышленном исполнении"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Преобразователь интерфейсов MOXA ICF1150I-M-SC, RS-232 и RS-422/485 в оптоволокно, в промышленном исполнении"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Преобразователь частотный HVAC61C5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Преобразователь частотный HVAC38C5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Место автоматизированное рабочее системы управления TNMS-CT NCT Опросный лист 5873.Р.0.002/1,2/2/13010-01-01-ДС.ОЛ.1-2 инв.№ 130797ст"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Контроллер с 300 сетевыми переменными XL1000C500"

    Кол-во: 5

    "Позиция 83"

    "Модуль дискретных выходов XFL824A"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "Модуль дискретных входов XFL823A"

    Кол-во: 22

    "Позиция 85"

    "Модуль аналоговых входов XFL821A"

    Кол-во: 3

    "Позиция 86"

    "Модуль оконечный шины LON XAL-Term"

    Кол-во: 5

    "Позиция 87"

    "Плата подключения Lonworks NXOPTC4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Блок питания QUINT MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3 (2866446)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Маршрутизатор LonWorks/IP i.LON 600 (TP/FT-10 и Ethernet порт, 90-240В АС)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Преобразователь частотный HVAC16C5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Модуль шлюза данных из Ethernet в RS-232/485/422 ADAM-4572"

    Кол-во: 4

    "Позиция 92"

    "Источник бесперебойного питания Back-UPS CS 650 (BK650EI)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "Конвертор эфирный OH45"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Модулятор A/V сдвоенный OH38"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Блок базовый OH50A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Источник питания с десятью выходами постоянного напряжения 5 В VA-102P5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Источник питания с десятью выходами постоянного напряжения 12 В VA-102P12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Оборудование линейного тракта синхронной цифровой иерархии SURPASS HiT 7065 Опросные листы: 5873.Р.0.002/1,2/2/13010-01-01-ДС.ОЛ.1 инв.№ 130720ст; 5873.Р.0.002/1,2/2/13010-01-01-ДС.ОЛ.4 инв.№ 130720ст"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Место автоматизированное рабочее администратора видеостены в составе: Компьютер Elite 7500 MT D5S62EA - 1 шт; Монитор x2401 MVA 24’’ B6R49AA - 1 шт; Клавиатура Wired 600 USB Port ANB-00018 - 1 шт; Мышь RX250 Black - 1 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Место автоматизированное рабочее пользователя в составе: Компьютер Elite 7500 MT D5S62EA - 1 шт; Монитор x2401 MVA 24’’ B6R49AA - 1 шт; Клавиатура Wired 600 USB Port ANB-00018 - 1 шт; Мышь RX250 - 1 шт"

    Кол-во: 181

    "Позиция 101"

    "Основание клеммное для модулей XF/XFL824-825 XS824-25"

    Кол-во: 4

    "Позиция 102"

    "Основание клеммное для модулей XF/XFL823 XS823"

    Кол-во: 22

    "Позиция 103"

    "Основание клеммное для модулей XF/XFL821-822 XS821-22"

    Кол-во: 3

    "Позиция 104"

    "Колодки клеммные вспомогательные для распределения синалов XS814 (10 шт в упаковке)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Источник питания с пятью выходами постоянного напряжения 12 В VA-101P12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Модуль дистанционного управления RCM-810"

    Кол-во: 12

    "Позиция 107"

    "Усилитель цифровой 2-канальный DSA 8212 2 х 1200 Вт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 108"

    "Усилитель цифровой 2-канальный DSA 8209 2 х 900 Вт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 109"

    "Процессор матричный модульный P 64-1500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Процессор акустический DSP 600"

    Кол-во: 4

    "Позиция 111"

    "Интерфейс цифровой 8-канальный AES42 DMC-842"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Комплект вокальный EW 145 G3-A-X в составе: Приемник рэковый EM 100 G3 - 1 шт; Передатчик ручной SKM 100-845 G3 - 1 шт; Блок питания NT 2 - 1 шт; Батарейка AA - 2 шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Система акустическая в составе: Наушники мониторные HD 380 Pro - 1 шт; Микрофон конденсаторный тип "Пушка" MKH 8070 - 4 шт; Модуль цифровой микрофонный MZD 8000 - 4 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Место рабочее оператора в составе: Блок системный управления D5U36ES Pro 400 MT i3 4130 (3.4) / 4Gb / 1Tb / HD8490 1Gb / DVDRW / Win 8.1 Prof 6) - 1 шт; Клавиатура - 1 шт; Мышь - 1 шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Усилитель домовой VX45E 47-862 МГц/ 36 дБ/107 дБмкВ/220 В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Селектор программ T-6FS ТУ 3712-002-85600546-3009"

    Кол-во: 16

    "Позиция 117"

    "Преобразователь VGA в композитный видеосигнал VP-506"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Приемник сигнала HDMI по витой паре DGKat PT-572+"

    Кол-во: 3

    "Позиция 119"

    "Передатчик сигнала HDMI по витой паре DGKat PT-571"

    Кол-во: 3

    "Позиция 120"

    "Усилитель-распределитель 2x1:16 HDMI VM-216H"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Коммутатор матричный 8x8 HDMI VS-88HN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Преобразователь сигналов DVI и аудиосигналов в HDMI FC-49"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Устройство для извлечения аудиосигнала из цифрового сигнала HDMI FC-46xl"

    Кол-во: 3

    "Позиция 124"

    "Масштабатор видео и графики VP-747 сдвоенный, коммутатор без подрывов сигнала; 8 входов, включая HDMI/DVI, выходы VGA, HDMI/DVI, HDTV; функция картинка в картинке; функции видеомикшера, спецэффектов при переключении"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Видеомонитор S22C570H R, 21,5""

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Система видеонаблюдения в составе: Видеокамера IP поворотная VG5-7220-EPC4 -1 шт; Кронштейн для крепления на стену с соединительными проводками VGA-PEND-ARM -1 шт; Блок питания VG4-A-PSU2 -1 шт; Кольцо накладное источника питания VP747 -1 шт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 127"

    "Видеорегистратор цифровой DIP-3042-2HD Divar IP 3000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Клавиатура универсальная INTUIKEY UNIVERSAL с жидкокристаллическими дисплеями для использования с VIP XD, программным обеспечением BVMS, с дополнительным блоком питания KBD-220PS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Система передачи данных в составе: Видеотабло GT4-ISX-FWZ - 1 шт; Видеоэкран полноцветный светодиодный, шаг пикселя 4 мм, внутреннего применения - 1 шт; Станция рабочая управления табло - 1 шт; Кабели технологические - 1 шт; Комплект запасных частей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Система питания в составе: Источник бесперебойного питания SURT1000RMXLI - 1 шт; Модуль управления AP9630 -1 шт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 131"

    "Система распределительная в составе: Приемник линейный TP-126-OD -1 шт; Полка универсальная RK-1 -1 шт"

    Кол-во: 5

    "Позиция 132"

    "Оборудование звуковое в составе: Система акустическая D12R - 1 шт; Крепление настенное MB 200 UMH -1 шт"

    Кол-во: 13

    "Позиция 133"

    "Оборудование звуковое в составе: Система акустическая D-15-3 - 1 шт; Подвес FB-D15 - 1 шт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 134"

    "Оборудование звуковое в составе: Система акустическая VL 212 - 1 шт; Подвес FB-VL212 - 1 шт"

    Кол-во: 12

    "Позиция 135"

    "Система акустическая потолочная DL 72/32"

    Кол-во: 24

    "Позиция 136"

    "Усилитель мощности инсталляционный PCL 1125T (2 канала по 250 Вт)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 137"

    "Источник бесперебойного питания Smart-UPS X 750VA Rack/Tower LCD 230V SMX750I АРС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Оборудование линейного тракта синхронной цифровой иерархии SURPASS HiT 7030 Опросный лист 5873.Р.Д.000/13010-06-ДС.ОЛ.1 инв.№ 130748ст"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Мультиплексор XMP1 Опросный лист 5873.Р.Г.000/13010-05-ДС.ОЛ3 инв.№ 130745ст"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Оборудование линейного тракта синхронной цифровой иерархии SURPASS HiT 7065 Опросный лист 5873.Р.Г.000/13010-05-ДС.ОЛ1 инв.№ 130745ст"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Оборудование мультиплексора ХМР1 Опросный лист 5873.Р.В.000/13010-04-ДС.ОЛ.3 инв.№ 130739ст"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Оборудование системы мониторинга волоконно-оптических линий связи Опросный лист 5873.Р.В.000/13010-04-ДС.ОЛ.2 инв.№ 130739ст"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Оборудование линейного тракта синхронной цифровой иерархии SURPASS HiT 7065 Опросный лист 5873.Р.В.000/13010-04-ДС.ОЛ.1 инв.№ 130739ст"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Источник бесперебойного питания Smart-UPS 1000 VA LCD RM 2U 230V SMT1000RMI2U"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Оборудование системы мониторинга волоконно-оптических линий связи Опросный лист 5873.Р.Б.000/13010-03-ДС.ОЛ.2 инв.№ 130737ст"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Оборудование линейного тракта синхронной цифровой иерархии SURPASS HiT 7065 Опросный лист 5873.Р.Б.000/13010-03-ДС.ОЛ.1 инв.№ 130737ст"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "Передатчик оптический 1310 нм 4 мВт (6 дБм) OT1310-1-04"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Блок шасси головной станции в составе: Блок базовый OH50A - 1 шт; Трансмодулятор сдвоенный OH85H DVB-S/S2 / QAM - 4 шт; Модуль цифрового телевидения OH792 DVB-T2/C / RF - 8 шт; Модулятор A/V сдвоенный OH38 - 1 шт; Модуль цифрового спутникового телев"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Мультиплексор XMP1 Опросный лист 5873.Р.И.000/13010-09-ДС.ОЛ.2 инв.№ 130752ст"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Оборудование линейного тракта синхронной цифровой иерархии SURPASS HiT 7030 Опросный лист 5873.Р.И.000/13010-09-ДС.ОЛ.1 инв.№ 130752ст"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Мультиплексор ХМР1 Опросный лист 5873.Р.Ж.000/13010-08-ДС.ОЛ.2 инв.№ 130750ст"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Оборудование линейного тракта синхронной цифровой иерархии SURPASS HiT 7030 Опросный лист 5873.Р.Ж.000/13010-08-ДС.ОЛ.1 инв.№ 130750ст"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Основание клеммное для модулей XF/XFL823 XS823"

    Кол-во: 136

    "Позиция 154"

    "Основание клеммное для модулей XF/XFL824-825 XS824-25"

    Кол-во: 124

    "Позиция 155"

    "Контроллер с 300 сетевыми переменными XL1000C500"

    Кол-во: 22

    "Позиция 156"

    "Селектор программ T-6FS ТУ 3712-002-85600546-3009"

    Кол-во: 9

    "Позиция 157"

    "Приемник оптический 47-2600МГгц/-12+3дБм/85дБмкВ/SC/APC OR8602H-S"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Мультиплексор ХМР1 Опросные листы: 5873.Р.0.002/1,2/2/13010-01-01-ДС.ОЛ.2; 5873.Р.0.002/1,2/2/13010-01-01-ДС.ОЛ.3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Усилитель домовой VX45E 47-862 МГц/ 36 дБ/107 дБмкВ/220 В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Источник бесперебойного питания Back-UPS CS 650 (BK650EI)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 161"

    "Блок питания QUINT MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3 (2866446)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 162"

    "Колодки клеммные вспомогательные для распределения синалов XS814 (10 шт в упаковке)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 163"

    "Маршрутизатор LonWorks/IP i.LON 600 (TP/FT-10 и Ethernet порт, 90-240В АС)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 164"

    "Модуль аналоговых входов XFL821A"

    Кол-во: 28

    "Позиция 165"

    "Модуль аналоговых выходов XFL822A"

    Кол-во: 3

    "Позиция 166"

    "Модуль дискретных входов XFL823A"

    Кол-во: 136

    "Позиция 167"

    "Модуль дискретных выходов XFL824A"

    Кол-во: 124

    "Позиция 168"

    "Модуль оконечный шины LON XAL-Term"

    Кол-во: 56

    "Позиция 169"

    "Модуль шлюза данных из Ethernet в RS-232/485/422 ADAM-4572"

    Кол-во: 8

    "Позиция 170"

    "Плата подключения Lonworks NXOPTC4"

    Кол-во: 8

    "Позиция 171"

    "Прибор управления аварийной сигнализации LC A1 91 07 12 87"

    Кол-во: 2

    "Позиция 172"

    "Термостат комнатный Т6120А1005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 173"

    "Термостат ТАМ150-301"

    Кол-во: 2

    "Позиция 174"

    "Часы вторичные самоустанавливающиеся цифровые DC.180.6.R.N.N.SILVER.IR код 28312132468"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "Часы вторичные самоустанавливающиеся цифровые DC.100.6.R.N.N.SILVER.IR код 2562142468"

    Кол-во: 3

    "Позиция 176"

    "Часы вторичные самоустанавливающиеся стрелочные ECO.SAM.28.210 28312131469"

    Кол-во: 46

    "Позиция 177"

    "Система акустическая RP8G3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "Основание клеммное для модулей XF/XFL821-822 XS821-22"

    Кол-во: 31

    "Позиция 179"

    "Часы вторичные самоустанавливающиеся стрелочные ECO.SAM.40.210"

    Кол-во: 22

    "Позиция 180"

    "Термостат ТХВ490-301"

    Кол-во: 2

    "Позиция 181"

    "Аппарат телефонный KX-TS2350RUB"

    Кол-во: 6

    "Позиция 182"

    "Аппарат телефонный KX-TS2350RUB"

    Кол-во: 7

    "Позиция 183"

    "Плеер Blu-Ray BD-F6500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "Пульт микшерный Pro1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "Антенна GPSGL-TMG-SPI-40NCB ГЛОНАСС/GPS, PCTEL Inc."

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "Панель сетевая AC 232 нагрузка 32A"

    Кол-во: 6

    "Позиция 187"

    "Комплекс аппаратуры извещения людей о пожаре ВЕЛЛЕЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Грозоразрядник Polyphaser IS-50UX-C1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 189"

    "Грозоразрядник Polyphaser IS-50UX-C1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 190"

    "Часы вторичные SLIM.SAM.40.200 диаметр 40 см"

    Кол-во: 2

    "Позиция 191"

    "Часы вторичные SLIM.SAM.40.200 диаметр 40 см"

    Кол-во: 6

    "Позиция 192"

    "Часы вторичные SLIM.SAM.40.200 диаметр 40 см"

    Кол-во: 13

    "Позиция 193"

    "Источник бесперебойного питания на 12кВА Eaton 9355-12-N-20-64x9Ah-MBS , 1023402"

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "Радиоблок терминальный абонентский с передачей данных ТАРБ Гудвин-Таруса-С8Д в составе: источник бесперебойного питания ИБП-ТАРБ с аккумулятором 6V, 4,5A/h - 1шт; разъем для подключения радиочастотного кабеля, SMA-5D - 1шт; кабель радиочастотный, Р"

    Кол-во: 1

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