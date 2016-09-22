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Номер извещения
31604089820
Уникальный номер закупки
16/2.2/0027535/Газмаш
Наименование закупки
Поставка комплекта электродов для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.09.2016 08:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
Почтовый адрес
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Контактный телефон
+7 34241 7-28-30
Факс
+7 812 458-77-32
Адрес электронной почты
zakupki@darina.su
Ф.И.О. контактного лица
Васильев Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон "Сутузово"
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплекта электродов для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.09.2016 09:30 GMT +322.09.2016 09:3022.09.2016 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604089820Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта электродов для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон "Сутузово"
Дата и время вскрытия заявок
22.09.2016 10:0022.09.2016 10:0022.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604089820Дата и время вскрытия заявок Поставка комплекта электродов для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон "Сутузово"
Подведение итогов не позднее
12.10.2016 16:0012.10.2016 16:0012.10.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604089820Подведение итогов не позднее Поставка комплекта электродов для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон "Сутузово"
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплекта электродов для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
23 600,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром бытовые системы
Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Отсутствуют
23.49
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 25000
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