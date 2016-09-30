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Номер извещения
31604089742
Уникальный номер закупки
16/2.1/0058321/ГПереработка
Наименование закупки
Услуги по сбору, транспортировке и обезвреживанию совтолсодержащих отходов для нужд Сургутского ЗСК ООО "Газпром переработка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.09.2016 07:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 3462 75-18-88
Факс
--
Адрес электронной почты
DidikinaOV@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дидикина Оксана Васильевна
Место рассмотрения предложений
г. Сургут, ул. Островского 16, каб. 609
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по вывозу и утилизации совтолсодержащих отходов для нужд Сургутского ЗСК
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2016 12:00 GMT +330.09.2016 12:0030.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604089742Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по вывозу и утилизации совтолсодержащих отходов для нужд Сургутского ЗСКг. Сургут, ул. Островского 16, каб. 609
Дата и время вскрытия заявок
30.09.2016 12:3030.09.2016 12:3030.09.2016 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604089742Дата и время вскрытия заявок Услуги по вывозу и утилизации совтолсодержащих отходов для нужд Сургутского ЗСКг. Сургут, ул. Островского 16, каб. 609
Подведение итогов не позднее
06.10.2016 12:0006.10.2016 12:0006.10.2016 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604089742Подведение итогов не позднее Услуги по вывозу и утилизации совтолсодержащих отходов для нужд Сургутского ЗСКг. Сургут, ул. Островского 16, каб. 609
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по вывозу и утилизации совтолсодержащих отходов для нужд Сургутского ЗСК
Начальная цена
462 305,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Отсутствуют
38.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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