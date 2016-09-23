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Номер извещения
31604089729
Уникальный номер закупки
16/2.2/0061622/ДОренбург
Наименование закупки
Поставка бумаги А4
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.09.2016 07:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Почтовый адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Контактный телефон
+7 3532 73-11-99
Факс
+7 3532 73-08-85
Адрес электронной почты
n.ogurtsov@gdo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Огурцов Николай Михайлович
Место рассмотрения предложений
460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 1/2
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бумаги А4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2016 08:00 GMT +323.09.2016 08:0023.09.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604089729Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги А4460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 1/2
Дата и время вскрытия заявок
23.09.2016 09:0023.09.2016 09:0023.09.2016 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604089729Дата и время вскрытия заявок Поставка бумаги А4460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 1/2
Подведение итогов не позднее
30.09.2016 14:0030.09.2016 14:0030.09.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604089729Подведение итогов не позднее Поставка бумаги А4460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 1/2
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бумаги А4
Начальная цена
589 994,03
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Отсутствуют
46.49.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2878
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