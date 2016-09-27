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Номер извещения
31604089573
Уникальный номер закупки
16/2.1/0049170/ТГСургут
Наименование закупки
Размещение рекламной информации в кинотеатрах
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.09.2016 06:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 75-02-76
Факс
Адрес электронной почты
SmirnovaED@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Елена Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
г. Сургут, ул. Университетская, 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Размещение рекламной информации в кинотеатрах
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.09.2016 10:00 GMT +327.09.2016 10:0027.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604089573Дата и время окончания срока приема заявок Размещение рекламной информации в кинотеатрахг. Сургут, ул. Университетская, 1
Дата и время вскрытия заявок
27.09.2016 12:0027.09.2016 12:0027.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604089573Дата и время вскрытия заявок Размещение рекламной информации в кинотеатрахг. Сургут, ул. Университетская, 1
Подведение итогов не позднее
04.10.2016 14:0004.10.2016 14:0004.10.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604089573Подведение итогов не позднее Размещение рекламной информации в кинотеатрахг. Сургут, ул. Университетская, 1
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Размещение рекламной информации в кинотеатрах
Начальная цена
587 640,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Отсутствуют
73.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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