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Номер извещения
31604089322
Уникальный номер закупки
16/2.2/0045087/ДНадым
Наименование закупки
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Устройства сигнально-пусковые.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.09.2016 19:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-33-71
Факс
+7 34995 3-75-12
Адрес электронной почты
Martynova.AA@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мартынова Альбина Андреевна
Место рассмотрения предложений
629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Устройства сигнально-пусковые.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.10.2016 08:00 GMT +305.10.2016 08:0005.10.2016 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604089322Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Устройства сигнально-пусковые.629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30
Дата и время вскрытия заявок
05.10.2016 08:0005.10.2016 08:0005.10.2016 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604089322Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Устройства сигнально-пусковые.629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30
Подведение итогов не позднее
01.11.2016 15:0001.11.2016 15:0001.11.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604089322Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Устройства сигнально-пусковые.629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Устройства сигнально-пусковые.
Начальная цена
799 717,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
27.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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