Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/16/4.1/0062005/ГПК/ЗП/ГОС/Э/12.09.2016

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/16/4.1/0062005/ГПК/ЗП/ГОС/Э/12.09.2016

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кран шаровой КШП.1 50-40ХЛ1 11лс919фп фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.600 PN4,0МПа, DN50мм. Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – газов" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Кран шаровой КШП.1 50-40ХЛ1 11лс919фп фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.600, PN4,0МПа, DN50мм. Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – газов" Кол-во: 4

"Позиция 3" "Кран шаровой КШП.1 50-16ХЛ1 11лс916фп фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.250, PN1,6МПа, DN50мм. Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – газов" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Кран шаровой КШП.1 50-40ХЛ1 11лс919фп фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.250, PN4,0МПа, DN50мм Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – газовы" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Кран шаровой фланцевый полнопроходной с электроприводом PN1,6МПа, DN25мм АР-ANSI150-B1-LF2-EA-DN25. Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – газовый конденсат." Кол-во: 1

"Позиция 6" "Кран шаровой фланцевый PN16,0МПа, DN200мм TSB-ANSI1500-RTJ-LCC-EA-DN200, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом РэмТЭК, в комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом и ЗИП. Среда – природный газ. 8210Р-УПГ102-СХ8-ТХ.ОЛ8" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Кран шаровой фланцевый PN16,0МПа, DN150мм TSB-ANSI1500-RTJ-LCC-EA-DN150, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом РэмТЭК, в комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом и ЗИП. Среда – природный газ. 8210Р-УПГ102-СХ8-ТХ.ОЛ3" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Кран шаровой фланцевый PN16,0МПа, DN100мм АРТ-ANSI1500-RTJ-LCC-EA-DN100, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом РэмТЭК, в комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом и ЗИП. Среда – природный газ. 8210Р-УПГ102-СХ8-ТХ.ОЛ7" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Кран шаровой фланцевый PN16,0МПа, DN80мм АРТ-ANSI1500-RTJ-LCC-EA-DN80, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом РэмТЭК, в комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом и ЗИП. Среда – природный газ. 8210Р-УПГ102-СХ8-ТХ.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Кран шаровой КШП.1 50-100 (80)ХЛ1 11лс923п фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.250, PN8,0МПа, DN50мм. Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – " Кол-во: 3

"Позиция 11" "Кран шаровой КШП.1 100-16ХЛ1 11лс916фп фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.600, PN1,6МПа, DN100мм Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – природный газ. 8210-УПГ102-СХ6-ТХ.ОЛ" Кол-во: 2

"Позиция 12" "Кран шаровой КШП.1 150-40ХЛ1 11лс919фп фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК, PN4,0МПа, DN150мм Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – природный " Кол-во: 1

"Позиция 13" "Кран шаровой КШП.1 100-40ХЛ1 11лс919фп фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.600, DN100мм, PN4,0МПа Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – газо" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Кран шаровой фланцевый КШП.2 80-40ХЛ1 11лс919п полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.600, DN80мм, PN4,0МПа. Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – природ" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Кран шаровой КШП.1 80-40ХЛ1 11лс919фп фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.600, PN1,6МПа, DN80мм. Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – приро" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Кран шаровой КШП.1 100-16ХЛ1 11лс916фп фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.600 PN1,6МПа, DN150мм. Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – прир" Кол-во: 2

"Позиция 17" "Кран шаровой КШП.1 50-16ХЛ1 11лс916фп фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.250, PN1,6МПа, DN50мм. Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – приро" Кол-во: 3

"Позиция 18" "Кран шаровой фланцевый КШП.1 50-16ХЛ1 11лс916фп фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.250, PN1,6МПа, DN50мм. Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Сре" Кол-во: 2

"Позиция 19" "Кран шаровой КШП.1 50-16ХЛ1 11лс916фп фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.250, PN1,6МПа, DN50мм. Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – приро" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Задвижка клиновая литая ЗКЛП 150-16ХЛ1 30лс941нж ст.20ГЛ, с комплектом ответных фланцев из стали 09Г2С, исполнение фланцев 1/1, с электроприводом РэмТЭК.А.120, класс герметичности "А", PN1,6МПа, DN150мм. Среда – жидкие и газообразные нефтепродукты. " Кол-во: 1

"Позиция 21" "Задвижка клиновая литая ЗКЛП 100-16ХЛ1 30лс941нж ст.20ГЛ, с комплектом ответных фланцев из стали 09Г2С, исполнение фланцев 1/1, с электроприводом РэмТЭК.А.70, класс герметичности "А", PN1,6МПа, DN100мм. Среда – жидкие и газообразные нефтепродукты. " Кол-во: 1

"Позиция 22" "Задвижка клиновая литая ЗКЛП 80-16ХЛ1 30лс941нж ст.20ГЛ, с комплектом ответных фланцев из стали 09Г2С, исполнение фланцев 1/1, с электроприводом РэмТЭК.А.70, класс герметичности "А", PN1,6МПа, DN80мм. Среда – жидкие и газообразные нефтепродукты. 821" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Задвижка клиновая литая ЗКЛП 50-16ХЛ1 30лс941нж ст.20ГЛ, с комплектом ответных фланцев из стали 09Г2С, исполнение фланцев 1/1, с электроприводом РэмТЭК.А.70, класс герметичности "А". PN1,6МПа, DN50мм. Среда – жидкие и газообразные нефтепродукты. 82" Кол-во: 1

"Позиция 24" "РУСТ 510-2/ КМР-Э ЛГ (ПГ) 101 с 15 0,4 Р УХЛ Р (Ex)" Кол-во: 1

"Позиция 25" "КМР-Э ЛГ (ПГ) 101 с 15 2,5 УХЛ Р (Ex) / РУСТ 510-2" Кол-во: 2

"Позиция 26" "КМО-Э ЛГ (ПГ) 501 с 80 А УХЛ Р (Ex) / РУСТ 310-2" Кол-во: 1

"Позиция 27" "КМО-Э ЛГ (ПГ) 301 с 50 А УХЛ Р (Ex) / РУСТ 310-2 УХЛ" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Кран шаровой КШП.1 50-100 (80)ХЛ1 11лс923п фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.250, PN8,0МПа, DN50мм. Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – " Кол-во: 1

"Позиция 29" "КМРО-Э ЛГ (ПГ) 601 с 80 160 Р А УХЛ Р (Ex) /РУСТ 510-2" Кол-во: 1

"Позиция 30" "КМРО-Э ЛГ (ПГ) 501 с 15 1 Р А УХЛ Р (Ex) / РУСТ 510-2" Кол-во: 1

"Позиция 31" "КМРО-Э ЛГ (ПГ) 401 с 80 125 Р А УХЛ Р (Ex) / РУСТ510-2" Кол-во: 1

"Позиция 32" "КМРО-Э ЛГ (ПГ) 301 с 25 0,04 Р А УХЛ (Ex) / РУСТ 411-2" Кол-во: 1

"Позиция 33" "КМРО-Э ЛГ (ПГ) 301 с 25 0,006 Р А УХЛ (Ex) / РУСТ 510-2 УХЛ" Кол-во: 1

"Позиция 34" "КМО-Э ЛГ (ПГ) 101 с 50 А УХЛ Р (Ex) / РУСТ 310-2" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Кран шаровой фланцевый PN25,0МПа, DN150мм TSB-ANSI1500-RTJ-LCC-EA-DN150, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом РэмТЭК, в комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом и ЗИП. Среда – природный газ. 8210Р-УПГ102-СХ8-ТХ.ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Кран шаровой фланцевый полнопроходной PN8,0МПа, DN25мм АР-ANSI600-RTJ-LF2-EA-DN25Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. В комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежными изделиями (шпильки)" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Кран шаровой КШП.1 50-40ХЛ1 11лс919фп фланцевый полнопроходной PN4,0МПа, DN50мм с электроприводом РэмТЭК.П.600. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. В комплекте с ответными фланцами, прокладками " Кол-во: 1

"Позиция 38" "КМО-Э ЛГ (ПГ) 101 с 50 А УХЛ Р (Ex) /РУСТ 310-2" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Задвижка клиновая литая ЗКЛП 100-16ХЛ1 30лс941нж ст.20ГЛ, с комплектом ответных фланцев из стали 09Г2С, исполнение фланцев 1/1, с электроприводом РэмТЭК.А.70, класс герметичности "А", PN1,6МПа, DN100мм. Среда – газовый конденсат. 8210Р-УПГ102-СХ6-" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Задвижка клиновая литая ЗКЛП 80-16ХЛ1 30лс941нж ст.20ГЛ, с комплектом ответных фланцев из стали 09Г2С, исполнение фланцев 1/1, с электроприводом РэмТЭК.А.70, класс герметичности "А", PN1,6МПа, DN80мм. Среда – жидкие и газообразные нефтепродукты. 82" Кол-во: 2

"Позиция 41" "Задвижка клиновая литая ЗКЛП 80-16ХЛ1 30лс941нж ст.20ГЛ, с комплектом ответных фланцев из стали 09Г2С, исполнение фланцев 1/1, с электроприводом РэмТЭК.А.70, класс герметичности "А", PN1,6МПа, DN80мм. Среда – газовый конденсат. 8210Р-УПГ102-СХ6-ТХ." Кол-во: 2

"Позиция 42" "Задвижка клиновая литая ЗКЛП 80-16ХЛ1 30лс941нж ст.20ГЛ, с комплектом ответных фланцев из стали 09Г2С, с обтюратором, исполнение фланцев 1/1, с электроприводом РэмТЭК.А.70, класс герметичности "А", PN1,6МПа, DN80мм. Среда – газовый конденсат. 8210Р" Кол-во: 4

"Позиция 43" "Задвижка клиновая литая ЗКЛП 50-16ХЛ1 30лс941нж ст.20ГЛ, с комплектом ответных фланцев из стали 09Г2С, с обтюратором, исполнение фланцев 1/1, с электроприводом РэмТЭК.А.70, класс герметичности "А", PN1,6МПа, DN50мм. Среда – жидкие и газообразные н" Кол-во: 2

"Позиция 44" "Задвижка клиновая литая ЗКЛП 100-16ХЛ1 30лс941нж ст.20ГЛ, с комплектом ответных фланцев из стали 09Г2С, исполнение фланцев 1/1, с электроприводом РэмТЭК.А.70, класс герметичности "А", PN1,6МПа, DN100мм. Среда – метанол. 8210Р-УПГ102-СХ2-ТХ.ОЛ3" Кол-во: 2

"Позиция 45" "Задвижка клиновая литая ЗКЛП 50-16ХЛ1 30лс941нж ст.20ГЛ, с комплектом ответных фланцев из стали 09Г2С, исполнение фланцев 1/1, с электроприводом РэмТЭК.А.70, класс герметичности "А", PN1,6МПа, DN50мм. Среда – метанол. 8210Р-УПГ102-СХ2-ТХ.ОЛ2" Кол-во: 2

"Позиция 46" "КВДО -Э ЛГ (ПГ) 701 с 25 А УХЛ Р (Ex) / РУСТ 310-2," Кол-во: 1

"Позиция 47" "Задвижка ЗКЛ2 400-16ХЛ1 стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ду400 мм; Ру1,6 МПа; герметичность затвора класс А; среда неагрессивная (вода), температура от плюс 5 до плюс 15С, климатическое исполнение ХЛ1 материал исполнения сталь 20ГЛ " Кол-во: 5

"Позиция 48" "КМР-Э ЛГ 601 с 32 20 Р УХЛ Р (Ex) / РУСТ 510-2 УХЛ" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Кран шаровой фланцевый PN12,5МПа, DN50мм АРТ-ANSI900-RTJ-LCC-EA-DN50, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом РэмТЭК, в комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом и ЗИП. Опросный лист 8210Р-УПГ102-СХ-ТХ.ОЛ4" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Кран шаровой фланцевый PN12,5МПа, DN100мм АРТ-ANSI900-RTJ-LCC-EA-DN100, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом РэмТЭК, в комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом и ЗИП. Опросный лист 8210Р-УПГ102-СХ-ТХ.ОЛ3" Кол-во: 4

"Позиция 51" "Кран шаровой фланцевый PN12,5МПа, DN50мм АРТ-ANSI900-RTJ-LCC-EA-DN50, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом РэмТЭК, в комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом и ЗИП. Опросный лист 8210Р-УПГ102-СХ-ТХ.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Кран шаровой КШП.1 200-40ХЛ1 11лс919фп с электроприводом РэмТЭК.П.2000, Ду 200 Ру 4,0 МПа Опросный лист 8210Р-УПГ102-СХ-ТХ.ОЛ1" Кол-во: 2

"Позиция 53" "Кран шаровой КШП.2 80-40ХЛ1 11лс919п с электроприводом РэмТЭК.П.600, Ду 80 Ру 4,0 МПа Опросный лист 8210Р-УПГ102-СХ-ТХ.ОЛ7" Кол-во: 1

"Позиция 54" "Кран шаровой КШП.2 80-40ХЛ1 11лс919п с электроприводом РэмТЭК.П.600, Ду 80 Ру 4,0 МПа Опросный лист 8210Р-УПГ102-СХ-ТХ.ОЛ6" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Кран шаровой КШП.1 50-16ХЛ1 11лс916фп фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.250, PN1,6МПа, DN50мм. Опросный лист 8210Р-УПГ102-СХ-ТХ.ОЛ5" Кол-во: 1

"Позиция 56" "Кран шаровой КШП.1 100-16ХЛ1 11лс916фп фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.600 Ду 150 Ру 1,6 МПа. Опросный лист 8210Р-УПГ102-СХ12-ТХ.О6" Кол-во: 1

"Позиция 57" "РУСТ 510-2 / КВДР -Э ЛГ (ПГ) 701 с 15 0,016 Р УХЛ Р (Ex)" Кол-во: 1

"Позиция 58" "РУСТ 510-2 / КМР -Э ЛГ (ПГ) 101 с 25 1,6 Р УХЛ Р (Ex)" Кол-во: 2

"Позиция 59" "Кран шаровой Ду 150 Ру 25,0 МПа TSB-ANSI1500-RTJ-LCC-EA-DN150, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом РэмТЭК, в комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом и ЗИП. Опросный лист 8210Р-УПГ102-СХ1-ТХ.ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Кран шаровой КШП.1 50-16ХЛ1 11лс916фп фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.250, PN1,6МПа, DN50мм. Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011.Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – природ" Кол-во: 2

"Позиция 61" "Кран шаровой фланцевый КШП.1 50-16ХЛ1 11лс916фп фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.250, PN1,6МПа, DN50мм. Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. К лиматическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Ср" Кол-во: 3

"Позиция 62" "Кран шаровой фланцевый PN16,0МПа, DN80мм АРТ-ANSI1500-RTJ-LCC-EA-DN80, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом РэмТЭК, в комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом и ЗИП. Среда – природный газ. 8210Р-УПГ102-СХ10-ТХ.ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 63" "Кран шаровой фланцевый КШП.2 80-40ХЛ1 11лс919п полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.600, PN4,0МПа, DN80мм. Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – природ" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Кран шаровой фланцевый КШП.2 80-40ХЛ1 11лс919п полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.600, PN4,0МПа, DN80мм. Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – газовы" Кол-во: 1