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    Главная / Торги / Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/16/4.1/0062005/ГПК/ЗП/ГОС/Э/12.09.2016

    Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/16/4.1/0062005/ГПК/ЗП/ГОС/Э/12.09.2016

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2016 12:0020.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604088912Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/16/4.1/0062005/ГПК/ЗП/ГОС/Э/12.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604088912

    Уникальный номер закупки

    16/4.1/0062005/ГПК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/16/4.1/0062005/ГПК/ЗП/ГОС/Э/12.09.2016

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.09.2016 17:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    62005 смсп.rar

    Приложение 2. Опросные листы 62005.RAR

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 719-52-69

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    A.Tsvetkova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цветкова Анна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/16/4.1/0062005/ГПК/ЗП/ГОС/Э/12.09.2016

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.09.2016 12:00 GMT +320.09.2016 12:0020.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604088912Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/16/4.1/0062005/ГПК/ЗП/ГОС/Э/12.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65

    Дата и время вскрытия заявок

    21.09.2016 10:1521.09.2016 10:1521.09.2016 10:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604088912Дата и время вскрытия заявок Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/16/4.1/0062005/ГПК/ЗП/ГОС/Э/12.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65

    Подведение итогов не позднее

    23.09.2016 21:0023.09.2016 21:0023.09.2016 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604088912Подведение итогов не позднее Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/16/4.1/0062005/ГПК/ЗП/ГОС/Э/12.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.09.201623.09.2016 21:0023.09.2016 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604088912Подведение итогов не позднее Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/16/4.1/0062005/ГПК/ЗП/ГОС/Э/12.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд ООО «Газпром комплектация» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/16/4.1/0062005/ГПК/ЗП/ГОС/Э/12.09.2016

    Начальная цена

    104 922 415,47

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

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    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

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    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровой КШП.1 50-40ХЛ1 11лс919фп фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.600 PN4,0МПа, DN50мм. Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – газов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Кран шаровой КШП.1 50-40ХЛ1 11лс919фп фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.600, PN4,0МПа, DN50мм. Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – газов"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Кран шаровой КШП.1 50-16ХЛ1 11лс916фп фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.250, PN1,6МПа, DN50мм. Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – газов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Кран шаровой КШП.1 50-40ХЛ1 11лс919фп фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.250, PN4,0МПа, DN50мм Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – газовы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Кран шаровой фланцевый полнопроходной с электроприводом PN1,6МПа, DN25мм АР-ANSI150-B1-LF2-EA-DN25. Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – газовый конденсат."

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Кран шаровой фланцевый PN16,0МПа, DN200мм TSB-ANSI1500-RTJ-LCC-EA-DN200, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом РэмТЭК, в комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом и ЗИП. Среда – природный газ. 8210Р-УПГ102-СХ8-ТХ.ОЛ8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Кран шаровой фланцевый PN16,0МПа, DN150мм TSB-ANSI1500-RTJ-LCC-EA-DN150, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом РэмТЭК, в комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом и ЗИП. Среда – природный газ. 8210Р-УПГ102-СХ8-ТХ.ОЛ3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Кран шаровой фланцевый PN16,0МПа, DN100мм АРТ-ANSI1500-RTJ-LCC-EA-DN100, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом РэмТЭК, в комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом и ЗИП. Среда – природный газ. 8210Р-УПГ102-СХ8-ТХ.ОЛ7"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Кран шаровой фланцевый PN16,0МПа, DN80мм АРТ-ANSI1500-RTJ-LCC-EA-DN80, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом РэмТЭК, в комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом и ЗИП. Среда – природный газ. 8210Р-УПГ102-СХ8-ТХ.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Кран шаровой КШП.1 50-100 (80)ХЛ1 11лс923п фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.250, PN8,0МПа, DN50мм. Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – "

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Кран шаровой КШП.1 100-16ХЛ1 11лс916фп фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.600, PN1,6МПа, DN100мм Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – природный газ. 8210-УПГ102-СХ6-ТХ.ОЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Кран шаровой КШП.1 150-40ХЛ1 11лс919фп фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК, PN4,0МПа, DN150мм Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – природный "

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Кран шаровой КШП.1 100-40ХЛ1 11лс919фп фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.600, DN100мм, PN4,0МПа Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – газо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Кран шаровой фланцевый КШП.2 80-40ХЛ1 11лс919п полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.600, DN80мм, PN4,0МПа. Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – природ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Кран шаровой КШП.1 80-40ХЛ1 11лс919фп фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.600, PN1,6МПа, DN80мм. Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – приро"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Кран шаровой КШП.1 100-16ХЛ1 11лс916фп фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.600 PN1,6МПа, DN150мм. Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – прир"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Кран шаровой КШП.1 50-16ХЛ1 11лс916фп фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.250, PN1,6МПа, DN50мм. Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – приро"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Кран шаровой фланцевый КШП.1 50-16ХЛ1 11лс916фп фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.250, PN1,6МПа, DN50мм. Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Сре"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Кран шаровой КШП.1 50-16ХЛ1 11лс916фп фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.250, PN1,6МПа, DN50мм. Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – приро"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Задвижка клиновая литая ЗКЛП 150-16ХЛ1 30лс941нж ст.20ГЛ, с комплектом ответных фланцев из стали 09Г2С, исполнение фланцев 1/1, с электроприводом РэмТЭК.А.120, класс герметичности "А", PN1,6МПа, DN150мм. Среда – жидкие и газообразные нефтепродукты. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Задвижка клиновая литая ЗКЛП 100-16ХЛ1 30лс941нж ст.20ГЛ, с комплектом ответных фланцев из стали 09Г2С, исполнение фланцев 1/1, с электроприводом РэмТЭК.А.70, класс герметичности "А", PN1,6МПа, DN100мм. Среда – жидкие и газообразные нефтепродукты. "

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Задвижка клиновая литая ЗКЛП 80-16ХЛ1 30лс941нж ст.20ГЛ, с комплектом ответных фланцев из стали 09Г2С, исполнение фланцев 1/1, с электроприводом РэмТЭК.А.70, класс герметичности "А", PN1,6МПа, DN80мм. Среда – жидкие и газообразные нефтепродукты. 821"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Задвижка клиновая литая ЗКЛП 50-16ХЛ1 30лс941нж ст.20ГЛ, с комплектом ответных фланцев из стали 09Г2С, исполнение фланцев 1/1, с электроприводом РэмТЭК.А.70, класс герметичности "А". PN1,6МПа, DN50мм. Среда – жидкие и газообразные нефтепродукты. 82"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "РУСТ 510-2/ КМР-Э ЛГ (ПГ) 101 с 15 0,4 Р УХЛ Р (Ex)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "КМР-Э ЛГ (ПГ) 101 с 15 2,5 УХЛ Р (Ex) / РУСТ 510-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "КМО-Э ЛГ (ПГ) 501 с 80 А УХЛ Р (Ex) / РУСТ 310-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "КМО-Э ЛГ (ПГ) 301 с 50 А УХЛ Р (Ex) / РУСТ 310-2 УХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Кран шаровой КШП.1 50-100 (80)ХЛ1 11лс923п фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.250, PN8,0МПа, DN50мм. Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – "

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "КМРО-Э ЛГ (ПГ) 601 с 80 160 Р А УХЛ Р (Ex) /РУСТ 510-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "КМРО-Э ЛГ (ПГ) 501 с 15 1 Р А УХЛ Р (Ex) / РУСТ 510-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "КМРО-Э ЛГ (ПГ) 401 с 80 125 Р А УХЛ Р (Ex) / РУСТ510-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "КМРО-Э ЛГ (ПГ) 301 с 25 0,04 Р А УХЛ (Ex) / РУСТ 411-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "КМРО-Э ЛГ (ПГ) 301 с 25 0,006 Р А УХЛ (Ex) / РУСТ 510-2 УХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "КМО-Э ЛГ (ПГ) 101 с 50 А УХЛ Р (Ex) / РУСТ 310-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Кран шаровой фланцевый PN25,0МПа, DN150мм TSB-ANSI1500-RTJ-LCC-EA-DN150, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом РэмТЭК, в комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом и ЗИП. Среда – природный газ. 8210Р-УПГ102-СХ8-ТХ.ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Кран шаровой фланцевый полнопроходной PN8,0МПа, DN25мм АР-ANSI600-RTJ-LF2-EA-DN25Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. В комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежными изделиями (шпильки)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Кран шаровой КШП.1 50-40ХЛ1 11лс919фп фланцевый полнопроходной PN4,0МПа, DN50мм с электроприводом РэмТЭК.П.600. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. В комплекте с ответными фланцами, прокладками "

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "КМО-Э ЛГ (ПГ) 101 с 50 А УХЛ Р (Ex) /РУСТ 310-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Задвижка клиновая литая ЗКЛП 100-16ХЛ1 30лс941нж ст.20ГЛ, с комплектом ответных фланцев из стали 09Г2С, исполнение фланцев 1/1, с электроприводом РэмТЭК.А.70, класс герметичности "А", PN1,6МПа, DN100мм. Среда – газовый конденсат. 8210Р-УПГ102-СХ6-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Задвижка клиновая литая ЗКЛП 80-16ХЛ1 30лс941нж ст.20ГЛ, с комплектом ответных фланцев из стали 09Г2С, исполнение фланцев 1/1, с электроприводом РэмТЭК.А.70, класс герметичности "А", PN1,6МПа, DN80мм. Среда – жидкие и газообразные нефтепродукты. 82"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Задвижка клиновая литая ЗКЛП 80-16ХЛ1 30лс941нж ст.20ГЛ, с комплектом ответных фланцев из стали 09Г2С, исполнение фланцев 1/1, с электроприводом РэмТЭК.А.70, класс герметичности "А", PN1,6МПа, DN80мм. Среда – газовый конденсат. 8210Р-УПГ102-СХ6-ТХ."

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Задвижка клиновая литая ЗКЛП 80-16ХЛ1 30лс941нж ст.20ГЛ, с комплектом ответных фланцев из стали 09Г2С, с обтюратором, исполнение фланцев 1/1, с электроприводом РэмТЭК.А.70, класс герметичности "А", PN1,6МПа, DN80мм. Среда – газовый конденсат. 8210Р"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Задвижка клиновая литая ЗКЛП 50-16ХЛ1 30лс941нж ст.20ГЛ, с комплектом ответных фланцев из стали 09Г2С, с обтюратором, исполнение фланцев 1/1, с электроприводом РэмТЭК.А.70, класс герметичности "А", PN1,6МПа, DN50мм. Среда – жидкие и газообразные н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Задвижка клиновая литая ЗКЛП 100-16ХЛ1 30лс941нж ст.20ГЛ, с комплектом ответных фланцев из стали 09Г2С, исполнение фланцев 1/1, с электроприводом РэмТЭК.А.70, класс герметичности "А", PN1,6МПа, DN100мм. Среда – метанол. 8210Р-УПГ102-СХ2-ТХ.ОЛ3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Задвижка клиновая литая ЗКЛП 50-16ХЛ1 30лс941нж ст.20ГЛ, с комплектом ответных фланцев из стали 09Г2С, исполнение фланцев 1/1, с электроприводом РэмТЭК.А.70, класс герметичности "А", PN1,6МПа, DN50мм. Среда – метанол. 8210Р-УПГ102-СХ2-ТХ.ОЛ2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "КВДО -Э ЛГ (ПГ) 701 с 25 А УХЛ Р (Ex) / РУСТ 310-2,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Задвижка ЗКЛ2 400-16ХЛ1 стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая Ду400 мм; Ру1,6 МПа; герметичность затвора класс А; среда неагрессивная (вода), температура от плюс 5 до плюс 15С, климатическое исполнение ХЛ1 материал исполнения сталь 20ГЛ "

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "КМР-Э ЛГ 601 с 32 20 Р УХЛ Р (Ex) / РУСТ 510-2 УХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Кран шаровой фланцевый PN12,5МПа, DN50мм АРТ-ANSI900-RTJ-LCC-EA-DN50, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом РэмТЭК, в комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом и ЗИП. Опросный лист 8210Р-УПГ102-СХ-ТХ.ОЛ4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Кран шаровой фланцевый PN12,5МПа, DN100мм АРТ-ANSI900-RTJ-LCC-EA-DN100, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом РэмТЭК, в комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом и ЗИП. Опросный лист 8210Р-УПГ102-СХ-ТХ.ОЛ3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Кран шаровой фланцевый PN12,5МПа, DN50мм АРТ-ANSI900-RTJ-LCC-EA-DN50, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом РэмТЭК, в комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом и ЗИП. Опросный лист 8210Р-УПГ102-СХ-ТХ.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Кран шаровой КШП.1 200-40ХЛ1 11лс919фп с электроприводом РэмТЭК.П.2000, Ду 200 Ру 4,0 МПа Опросный лист 8210Р-УПГ102-СХ-ТХ.ОЛ1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Кран шаровой КШП.2 80-40ХЛ1 11лс919п с электроприводом РэмТЭК.П.600, Ду 80 Ру 4,0 МПа Опросный лист 8210Р-УПГ102-СХ-ТХ.ОЛ7"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Кран шаровой КШП.2 80-40ХЛ1 11лс919п с электроприводом РэмТЭК.П.600, Ду 80 Ру 4,0 МПа Опросный лист 8210Р-УПГ102-СХ-ТХ.ОЛ6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Кран шаровой КШП.1 50-16ХЛ1 11лс916фп фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.250, PN1,6МПа, DN50мм. Опросный лист 8210Р-УПГ102-СХ-ТХ.ОЛ5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Кран шаровой КШП.1 100-16ХЛ1 11лс916фп фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.600 Ду 150 Ру 1,6 МПа. Опросный лист 8210Р-УПГ102-СХ12-ТХ.О6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "РУСТ 510-2 / КВДР -Э ЛГ (ПГ) 701 с 15 0,016 Р УХЛ Р (Ex)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "РУСТ 510-2 / КМР -Э ЛГ (ПГ) 101 с 25 1,6 Р УХЛ Р (Ex)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Кран шаровой Ду 150 Ру 25,0 МПа TSB-ANSI1500-RTJ-LCC-EA-DN150, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом РэмТЭК, в комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом и ЗИП. Опросный лист 8210Р-УПГ102-СХ1-ТХ.ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Кран шаровой КШП.1 50-16ХЛ1 11лс916фп фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.250, PN1,6МПа, DN50мм. Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011.Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – природ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Кран шаровой фланцевый КШП.1 50-16ХЛ1 11лс916фп фланцевый полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.250, PN1,6МПа, DN50мм. Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. К лиматическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Ср"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "Кран шаровой фланцевый PN16,0МПа, DN80мм АРТ-ANSI1500-RTJ-LCC-EA-DN80, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом РэмТЭК, в комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом и ЗИП. Среда – природный газ. 8210Р-УПГ102-СХ10-ТХ.ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Кран шаровой фланцевый КШП.2 80-40ХЛ1 11лс919п полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.600, PN4,0МПа, DN80мм. Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – природ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Кран шаровой фланцевый КШП.2 80-40ХЛ1 11лс919п полнопроходной с электроприводом РэмТЭК.П.600, PN4,0МПа, DN80мм. Во взрывозащищенном исполнении. Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808-2011. Климатическое исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Среда – газовы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Задвижка клиновая литая ЗКЛП 80-16ХЛ1 30лс941нж ст.20ГЛ, с комплектом ответных фланцев из стали 09Г2С, исполнение фланцев 1/1, с электроприводом РэмТЭК.А.70, класс герметичности "А", PN1,6МПа, DN80мм. Среда – метанол. 8210Р-УПГ102-СХ2-ТХ.ОЛ1"

    Кол-во: 2

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