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Номер извещения
31604088688
Уникальный номер закупки
16/5.1/0058571/ТГМосква
Наименование закупки
Выполнение работ по химической обработке трасс газопроводов ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2018-2019 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.09.2016 16:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Контактный телефон
+7 495 817-06-27
Факс
+7 495 917-93-30
Адрес электронной почты
anons@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савина Алла Михайловна
Место рассмотрения предложений
ООО "Газпром трансгаз Москва", г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
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Выполнение работ по химической обработке трасс газопроводов ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2018-2019 гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2016 10:00 GMT +303.10.2016 10:0003.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604088688Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по химической обработке трасс газопроводов ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2018-2019 гг.ООО "Газпром трансгаз Москва", г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Дата и время вскрытия заявок
03.10.2016 10:0003.10.2016 10:0003.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604088688Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по химической обработке трасс газопроводов ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2018-2019 гг.ООО "Газпром трансгаз Москва", г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Подведение итогов не позднее
28.10.2016 23:5928.10.2016 23:5928.10.2016 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604088688Подведение итогов не позднее Выполнение работ по химической обработке трасс газопроводов ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2018-2019 гг.ООО "Газпром трансгаз Москва", г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.10.201628.10.2016 23:5928.10.2016 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604088688Подведение итогов не позднее Выполнение работ по химической обработке трасс газопроводов ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2018-2019 гг.ООО "Газпром трансгаз Москва", г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по химической обработке трасс газопроводов ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2018-2019 гг.
Начальная цена
16 174 556,09
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Отсутствуют
01.61
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 941.37
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