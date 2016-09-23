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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31604088954
Уникальный номер закупки
16/2.1/0010105/ДШельф
Наименование закупки
Оказание услуг по комплексной уборке помещений и территорий, услуг прачечной и техническому обслуживанию в вахтовом ЖК промбазы БТК Киринского КГМ для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (10105)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.09.2016 17:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-48-59
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Денис Юрьевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по комплексной уборке помещений и территорий, услуг прачечной и техническому обслуживанию в вахтовом ЖК промбазы БТК Киринского КГМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2016 12:00 GMT +323.09.2016 12:0023.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604088954Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по комплексной уборке помещений и территорий, услуг прачечной и техническому обслуживанию в вахтовом ЖК промбазы БТК Киринского КГМг. Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2016 10:4526.09.2016 10:4526.09.2016 10:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604088954Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по комплексной уборке помещений и территорий, услуг прачечной и техническому обслуживанию в вахтовом ЖК промбазы БТК Киринского КГМг. Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2016 14:0030.09.2016 14:0030.09.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604088954Подведение итогов не позднее Оказание услуг по комплексной уборке помещений и территорий, услуг прачечной и техническому обслуживанию в вахтовом ЖК промбазы БТК Киринского КГМг. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.09.201630.09.2016 14:0030.09.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604088954Подведение итогов не позднее Оказание услуг по комплексной уборке помещений и территорий, услуг прачечной и техническому обслуживанию в вахтовом ЖК промбазы БТК Киринского КГМг. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по комплексной уборке помещений и территорий, услуг прачечной и техническому обслуживанию в вахтовом ЖК промбазы БТК Киринского КГМ
Начальная цена
97 603 072,65
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Отсутствуют
74.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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