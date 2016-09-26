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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31604088612
Уникальный номер закупки
16/2.2/0003771/ГЭнергоХ
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.09.2016 16:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, дом 16,корпус 2 литера А, помещение 11
Почтовый адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, дом 16,корпус 2 литера А, помещение 11
Контактный телефон
+7 495 428-47-83
Факс
+7 812 646-13-00
Адрес электронной почты
v.kadilin@gazenergocom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кадилин Виктор Владимирович
Место рассмотрения предложений
По месту нахождения Организатора
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.09.2016 13:00 GMT +326.09.2016 13:0026.09.2016 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604088612Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаровПо месту нахождения Организатора
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2016 13:0026.09.2016 13:0026.09.2016 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604088612Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаровПо месту нахождения Организатора
Подведение итогов не позднее
07.10.2016 16:0007.10.2016 16:0007.10.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604088612Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаровПо месту нахождения Организатора
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров
Начальная цена
914 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром энергохолдинг"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром энергохолдинг"
Адрес местонахождения
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, дом 16,корпус 2 литера А, помещение 11
Отсутствуют
47.62.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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