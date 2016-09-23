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Номер извещения
31604088959
Уникальный номер закупки
16/2.1/0056887/ТГСургут
Наименование закупки
Оказание услуг по охране объектов ООО "Газпром трансгаз Сургут", расположенных в ХМАО-Югре в 2017-2019 гг. для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (56887)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.09.2016 17:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-48-59
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Денис Юрьевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание охранных услуг на объектах ООО "Газпром трансгаз Сургут", расположенных в ХМАО-Югре в 2017-2019 гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.09.2016 12:00 GMT +323.09.2016 12:0023.09.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604088959Дата и время окончания срока приема заявок Оказание охранных услуг на объектах ООО "Газпром трансгаз Сургут", расположенных в ХМАО-Югре в 2017-2019 гг.г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.09.2016 10:0526.09.2016 10:0526.09.2016 10:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604088959Дата и время вскрытия заявок Оказание охранных услуг на объектах ООО "Газпром трансгаз Сургут", расположенных в ХМАО-Югре в 2017-2019 гг.г. Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2016 14:0030.09.2016 14:0030.09.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604088959Подведение итогов не позднее Оказание охранных услуг на объектах ООО "Газпром трансгаз Сургут", расположенных в ХМАО-Югре в 2017-2019 гг.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание охранных услуг на объектах ООО "Газпром трансгаз Сургут", расположенных в ХМАО-Югре в 2017-2019 гг.
Начальная цена
43 629 933,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Отсутствуют
80.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 52560
Кол-во: 65592
Кол-во: 157680
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