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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для клапана Danfoss VRG3

    Поставка запасных частей для клапана Danfoss VRG3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.09.2016 10:0028.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604088490Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для клапана Danfoss VRG3Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604088490

    Уникальный номер закупки

    16/2.2/0062808/ККНадежда

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для клапана Danfoss VRG3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.09.2016 16:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Изменения в извещении

    На оф.сайт клап 2.zip

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-07-77

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    snabmanager@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меркулов Марк Аркадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 3

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Ключевые слова:

    клапан

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для клапана Danfoss VRG3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.09.2016 10:00 GMT +328.09.2016 10:0028.09.2016 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604088490Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для клапана Danfoss VRG3Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 3

    Дата и время вскрытия заявок

    28.09.2016 11:0028.09.2016 11:0028.09.2016 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604088490Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для клапана Danfoss VRG3Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 3

    Подведение итогов не позднее

    13.10.2016 13:0013.10.2016 13:0013.10.2016 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604088490Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для клапана Danfoss VRG3Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 3

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.10.201613.10.2016 13:0013.10.2016 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604088490Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для клапана Danfoss VRG3Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для клапана Danfoss VRG3

    Начальная цена

    494 871,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка запасных частей для клапана Danfoss VRG3"

    Кол-во: 1

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